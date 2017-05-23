10 фраз, по которым вы сможете узнать манипулятора

Манипуляторы стараются заставить нас делать то, что выгодно им. Они давят на жалость и хотят, чтобы мы испытывали чувство вины или сомневались в своих силах.

AdMe.ru расскажет о фразах, которые любят использовать манипуляторы. Если вы услышите что-то похожее — знайте, как ответить.

Как действовать, если вы поняли, что вами пытаются манипулировать:

  • Перетяните на себя инициативу в разговоре, и манипулятор растеряется. Начните задавать вопросы или рассказывать о себе.
  • Если от вас добиваются какого-то ответа, используйте «технику заезженной пластинки». Это работает: просто повторяйте один и тот же ответ, и от вас отстанут.
  • Скажите ему прямо: «У меня такое ощущение, что вы на меня давите», «Не давите на меня!»
  • Выбирайте ответы, которые дадут манипулятору понять, что вы не уверены в его правоте: «Я в этом сомневаюсь», «Вы можете ошибаться», «Это ваше мнение».

Фото на превью AnnaIsaeva/depositphotos

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