10 фраз, по которым вы сможете узнать манипулятора
Манипуляторы стараются заставить нас делать то, что выгодно им. Они давят на жалость и хотят, чтобы мы испытывали чувство вины или сомневались в своих силах.
AdMe.ru расскажет о фразах, которые любят использовать манипуляторы. Если вы услышите что-то похожее — знайте, как ответить.
Как действовать, если вы поняли, что вами пытаются манипулировать:
- Перетяните на себя инициативу в разговоре, и манипулятор растеряется. Начните задавать вопросы или рассказывать о себе.
- Если от вас добиваются какого-то ответа, используйте «технику заезженной пластинки». Это работает: просто повторяйте один и тот же ответ, и от вас отстанут.
- Скажите ему прямо: «У меня такое ощущение, что вы на меня давите», «Не давите на меня!»
- Выбирайте ответы, которые дадут манипулятору понять, что вы не уверены в его правоте: «Я в этом сомневаюсь», «Вы можете ошибаться», «Это ваше мнение».
Фото на превью AnnaIsaeva/depositphotos