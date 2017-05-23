10 фраз, по которым вы сможете узнать манипулятора

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Манипуляторы стараются заставить нас делать то, что выгодно им. Они давят на жалость и хотят, чтобы мы испытывали чувство вины или сомневались в своих силах.

AdMe.ru расскажет о фразах, которые любят использовать манипуляторы. Если вы услышите что-то похожее — знайте, как ответить.