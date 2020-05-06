10 фраз, которые выдадут инфантильного человека с головой

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В большинстве стран человек считается ребенком до достижения им 18 лет. Однако после 18 не все готовы осознать, что детство, увы, закончилось и пора менять свои интересы, круг общения и мышление. Несомненно, в жизни важно сохранить некоторые «детские» черты: интерес к окружающему миру, искренность и легкую непредсказуемость, ведь это делает нас «живыми». Однако вместо этих качеств люди нередко берут во взрослую жизнь подростковый эгоцентризм и безответственность.

AdMe.ru знает, как с ходу распознать инфантильного человека — просто послушать, что он говорит. Поэтому нам не терпится открыть вам признаки и фразы, которые выдают человека, не желающего взрослеть. А в конце статьи мы приготовили бонус, который ярко продемонстрирует, насколько важную роль играют родители в становлении личности ребенка.

1.

Инфантилы всегда обвиняют кого-то другого в своих неудачах и надеются на кого угодно, но не на себя. Из-за этого с ними просто невозможно вести конструктивный диалог и пытаться решить важные задачи и проблемы. По их мнению, обстоятельства должны измениться, люди должны измениться — все должно измениться, но только не они сами. У них всегда в запасе есть оправдание своим ошибкам и проступкам, связанное с какими-то внешними факторами. Вот такая тупиковая и бесперспективная позиция. Но отстаивать они ее будут до последнего.

2.

Одна из главных проблем части инфантильных личностей состоит в том, что они действительно не знают, что им нравится в жизни и чем бы они хотели заниматься, так как до этого все решения принимались за них. Некоторым везет, и их дело им действительно нравится. Однако большинство годами вынуждено ходить на нелюбимую работу. Однажды они ее бросят и домашним придется нянчиться с ними, как с малыми детьми.

3.

Эмоционально незрелый человек не способен держать слово и в любой момент может все бросить, «забыв» обо всех своих обязательствах и обещаниях. Инфантильные люди могут внезапно изменить планы, оставив своих партнеров с кучей нерешенных проблем. Они любят простые решения, легкие пути, которые быстро приводят их к удовольствию. С такими людьми крайне тяжело вести дела, требующие серьезности.

4.

Когда человек не воспринимает слова других людей всерьез и не выполняет свои обещания, он демонстрирует свою незрелость. Инфантилу легче сделать вид, что он не понял всей важности ситуации, чем извиниться или признать свою неправоту.

5.

Инфантильный взрослый часто не задумывается над тем, что на нем лежит ответственность за семью. Он может позволить себе тратить время на свои удовольствия в ущерб близким. Партнеру постоянно приходится одергивать его, заставлять делать что-то полезное для всех. Без этого инфантил окончательно может уйти в свой мир и забыть о любых обязанностях. Человек, впавший в детство, искренне увлечен своими хобби и считает, что члены семьи его просто не понимают.

6.

Инфантилы рассматривают семью как помеху. В современном обществе у многих молодых людей есть желание самовыразиться и не жить по правилам — в частности, не жениться. Этакий протест в современном духе. Огромный поток информации тоже делает свое дело — лучше сесть за компьютер и уйти в виртуальный мир. Так выражается страх перед ответственными делами.

7.

Фраза больше похожа на типичную детскую отговорку. Однако «вечные подростки» будут до последнего ждать, когда все дела и проблемы разрешатся без их участия. В современном мире оба партнера должны здраво оценивать ситуацию и вкладываться равноценно в благополучие семьи. Они оба должны заниматься детьми и бытом: не жаловаться на то, что нужно что-либо сделать, не ждать приглашения и просьб, а принять решение и выполнить домашнюю работу самостоятельно.

8.

Такому человеку сложно проявить инициативу, и порой он даже стесняется просто высказать свое мнение. Он не доверяет своим внутренним ощущениям и готов следовать за другими. Если кто-то в компании пошутил, он засмеется, только если увидит, что другие смеются тоже. На вопрос: «Что вы хотите: чай или кофе?» — обязательно спросит: «А вы что будете?» И даже если терпеть не может кофе, все равно будет его пить, если визави предпочтет кофе.

9.

Инфантилы ждут от отношений эмоций, им важно, чтобы чувства всегда били ключом, поэтому часто меняют партнеров или заводят сразу несколько. И даже если брак зарегистрирован, их это не останавливает. Они могут постоянно искать нового партнера, боясь, что, оставшись с теперешним, что-то упустят — например «любовь всей своей жизни». Они нуждаются в постоянном адреналине и чувстве новизны. А так как они ожидают, что другие будут подстраиваться под них и принимать их такими, какие они есть, то в случае претензий со стороны партнера они со вздохом сообщат, что никого не держат. Такое поведение крайне эгоистично и свидетельствует о том, что человек так и не повзрослел.

10.

Инфантилы часто не могут грамотно распределить деньги, хотя бы так, чтобы их хватало от зарплаты до зарплаты. Они не могут контролировать расходы и часто тратятся на то, что по факту не могут себе позволить. Однако кормить себя и самостоятельно обеспечивать свои основные потребности — задача взрослого человека. Не справляясь с ней, он либо попадает в финансовый плен с долгами и кредитами, либо перекладывает эту заботу на плечи родственников и партнеров.

А вот и обещанный бонус — всем современным родителям на заметку

Инфантилы часто являются жертвами контроля в детстве: нередко такие люди вырастают во вполне благополучных семьях, где родители учили их быть послушными, контролировали каждый их шаг. Но и вседозволенность тоже не выход. Воспитание ответственности похоже на выбор обуви: достаточно взять на полразмера больше, чтобы было место, куда расти ноге. Дел, за которые ребенок отвечает, не должно быть мало: странно, если восьмикласснику мама собирает портфель в школу. Но когда обязанностей слишком много, это тоже нехорошо: если первоклассник сам готовит себе обед и его никто не встречает из школы, это метафорически может означать, что на ребенка надели ботинки 45-го размера. А ведь людям, лишенным детства, бывает тоже очень сложно повзрослеть. Главное, чему нужно учить ребенка: даже если он что-то сделает неправильно, оступится, он сможет это изменить. Необходимо доверять малышу исправлять собственные ошибки и предоставлять ему возможность выбора даже в мелочах, например позволять решать самому, что есть, что надевать. Так человек будет учиться самостоятельно о себе заботиться.