10 фраз, которые способны навсегда испортить ваши отношения с начальником

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Наиболее частой причиной развода принято считать «не сошлись характерами», а причиной увольнения — «по собственному желанию». Но и в том, и в другом случае под этими безобидными фразами скрывается целый океан проблем и ошибок, которые неизбежно допускают обе стороны. И если про любовные отношения сказано уже практически все, то отношения «подчиненный — босс» все еще остаются в тени.

Мы в AdMe.ru провели небольшое расследование и нашли 10 ошибок, которые чаще всего допускают сотрудники при общении с начальством. Искренне надеемся, что вы не узнаете себя ни в одном из пунктов. Ну а если узнаете... вдруг эта статья что-то изменит?

«Мне нужна прибавка к зарплате, чтобы закончить ремонт»

Говорить о прибавке можно (и даже необходимо), если при этом просьба подкреплена реальными профессиональными достижениями. Ваши личные проблемы и пожелания не имеют отношения к рабочему процессу. И, как бы грубо это ни звучало, вашему боссу нет до них никакого дела. Попросить помощи в действительно сложной жизненной ситуации допустимо. Но в остальном докажите, что достойны большего, а не давите на жалость.

Как лучше сказать: «За последнее полугодие я увеличил производительность втрое, поэтому прошу повысить мне зарплату».

«Можно сегодня уйти после обеда? Все равно заняться нечем»

Если ваша работа предполагает наличие ежедневного плана, после выполнения которого вы можете быть свободны, то смело используйте эту фразу. Во всех прочих ситуациях она принесет только вред. С одной стороны, вы покажете себя совершенно не заинтересованным работником, а с другой, скорее всего, получите с десяток новых дел вместо желанного отгула.

Как лучше сказать: «Можно сегодня уйти после обеда?» Далее обычно следует причина просьбы, но она не всегда обязательна. Главное, не ссылайтесь на скуку и отсутствие дел.

«Во всем виноват Вася»

Умение признавать свою неправоту, не опускаясь до оправданий и выгораживания себя за счет других, не зря считается признаком зрелого человека. Такой сотрудник вызывает доверие и уважение, даже иногда ошибаясь. Ну а если оплошал действительно Вася, можно подыскать десятки вариантов ненавязчиво упомянуть об этом, не переходя на личности, и лишь тогда, когда от этого зависит исход ситуации. Пустое стукачество, как известно, до добра не доводит.

Как лучше сказать: «Вы правы, эту деталь я упустил, впредь буду внимательнее. Давайте попробуем исправить это так...»

«Я ухожу»

Раз решили уйти — просто уходите. Если использовать хлопанье дверью как инструмент для отстаивания собственного мнения, то спустя пару таких «концертов» вас перестанут воспринимать всерьез. Как говорится, незаменимых людей нет. И не удивляйтесь, если в один прекрасный момент, закрыв таким образом дверь, вы обнаружите, что впускать вас обратно никто не собирается.

Как лучше сказать: «Похоже, у нас разные мнения на этот счет».

«Мы всегда так делали»

Здесь неважно, говорите вы о решениях начальника с прошлой работы или о собственных привычных действиях. У этой фразы есть много разновидностей, очень похожих на «мой бывший делал это лучше» и «моя мама готовит вкуснее». Никому не нравятся подобные сравнения, ведь чаще всего за ними стоит банальная лень и нежелание что-то менять. Современный мир развивается стремительно, и работники с гибким мышлением становятся ценнее заядлых консерваторов.

Как лучше сказать: «То, что вы предлагаете, не совсем обычно. С этим могут возникнуть определенные трудности».

«Я постараюсь»

Эта фраза — отличное прикрытие. Вы ведь не обещаете наверняка выполнить задачу, и если что-то не получилось, всегда можете снять с себя ответственность. Когда вы говорите «Я постараюсь», руководитель слышит откровенное «Я не сделаю». Хуже может быть только фраза «Я не могу». На работе важен реальный результат. Лучше заранее обговорите возможные трудности на пути к решению, а по итогу честно укажите, что и где пошло не так.

Как лучше сказать: «Хорошо, я сделаю» или «Они всегда долго отвечают, поэтому решение мы получим не раньше пятницы».

«У меня слишком много дел»

Априори все сотрудники работают для достижения главной цели компании. Все ли ваши текущие дела направлены на это? Если руководитель предлагает что-то новое, вероятно, план действий изменился. Поэтому уточните, какие задачи сейчас первостепенны. Иногда стоит отложить все в сторону и сконцентрироваться на одном пункте. Однако не исключено, что более важными окажутся ваши привычные задачи. Тогда вы сможете спокойно продолжить ими заниматься, а начальнику придется подыскать другого исполнителя.

Как лучше сказать: «Я еще работаю над проектом, который вы дали мне вчера. Какая задача сейчас в приоритете?»

«Что я с этого получу?»

Мы согласны, что любая работа должна быть оплачена. Но просить вознаграждение за какие-то небольшие поручения совсем уж мелочно. Иногда нужно помогать безвозмездно. Однако будьте бдительны: если соглашаться на все и всегда, велика вероятность, что вашей добротой начнут злоупотреблять. От срочной помощи с корректировкой отчета до работы без выходных и праздников всего пара шагов.

Как лучше сказать: Достаточно простого «да».

«Это не моя проблема»

«Часть команды — часть корабля». Любая проблема, которая не касается вас сегодня, завтра может приобрести грандиозные масштабы и потопить компанию вместе с вашей карьерой. Если вы знаете, как можно решить вопрос, выскажите свое мнение. Даже если это не сработает, вы покажете свою заинтересованность, и, возможно, в следующий раз именно к вам руководитель придет за советом. А это дорогого стоит.

Как лучше сказать: «В этом вопросе я не эксперт, но предлагаю попробовать сделать так...»

«Я просто подумал...»

Обычно после такой фразы руководитель вздыхает и закатывает глаза. С одной стороны, хорошо, что вы хотя бы подумали. А с другой — если что-то непонятно, лучше лишний раз уточните до того, как приступите к выполнению. Как говорилось выше, умение признать свои ошибки и нести за них ответственность ценится гораздо выше любых оправданий.

Как лучше сказать: «Кажется, мы друг друга не так поняли. Эту ошибку я исправлю и в следующий раз буду бдительнее».

Конечно, встречаются руководители, которые и на самые безобидные фразы могут реагировать совсем не так, как вы рассчитывали. Для таких «людей с тяжелым характером» необходимо составлять отдельный словарь. Бывали в подобных ситуациях? Расскажите, какие еще высказывания лучше оставлять при себе?