10 фраз, которые нужно искоренить из лексикона, если вы не хотите навредить своему ребенку

Неосторожные фразы порой оказывают сильный негативный эффект даже на взрослых людей, что уж говорить о детях. Ведь они только познают этот мир, не умеют фильтровать получаемую информацию и практически все берут на веру. Тем не менее, даже несмотря на большой жизненный опыт, никто из родителей не застрахован от ошибок. И в итоге из поколения в поколение передаются сомнительные воспитательные формулировки, которые незаметно, но стабильно влияют на психику детей не лучшим образом.

Мы в AdMe.ru решили проанализировать самые распространенные фразы, которые давно стоило бы забыть в отношениях с детьми как страшный сон, чтобы они росли более счастливыми, здоровыми и уверенными в себе.

«Я тебе не верю»

Родители, как правило, заинтересованы в том, чтобы дети общались с ними активно и открыто. Ведь это самый простой способ быть в курсе всех событий и, в случае чего, уберечь ребенка от проблем. Если вы задались такой целью, в первую очередь очень важно уделять внимание его словам и уважительно относиться к желанию раскрыться. Неосмотрительно делая заявления вроде «ты врешь» или «я тебе не верю», даже толком не разобравшись в ситуации, родители рискуют испортить отношения раз и навсегда. В результате ребенок перестанет вам доверять, довольно быстро научится скрытности и в решающий момент, когда ему понадобится помощь, уже не сможет обратиться к вам за советом.

«Я сейчас уйду и больше не вернусь»

Угрозы любого толка — явно не самый экологичный способ общения и не располагает к спокойному разрешению конфликтов. Если ребенок вступил с вами в спор или слишком ярко проявляет эмоции, это уже признак стрессового состояния. А заявления вроде «у тебя будут серьезные неприятности» или «я уйду, и ты меня больше не увидишь» лишь усугубляют нервное напряжение, заставляют ребенка чувствовать себя в опасности в собственном доме. Если ссора затянулась и вы уже не чувствуете в себе сил сказать ничего конструктивного, вместо угроз лучше предложите всем успокоиться и закончить разговор позже.

«Ты никогда не изменишься»

Специалисты в целом советуют избегать категоричных формулировок со словами «всегда / никогда». Использование таких фраз заставляет детей интуитивно чувствовать себя безнадежными. Обвинения вроде «ты всегда все делаешь неправильно» или «ты никогда не изменишься» автоматически помещают ребенка в жесткие, а главное — негативные психологические рамки, из которых он может не найти сил выбраться. В итоге эти фразы, которые на самом деле неосознанно произносятся, чтобы сподвигнуть ребенка к позитивным изменениям, напротив, могут привести к сохранению им нежелательного поведения, чего не захотел бы ни один родитель.

«Потому что я так сказал»

Это, наверное, один из основных штампов в коллекции золотых родительских фраз. Однако и его сложно назвать конструктивным. Дело в том, что злоупотребление этим аргументом, во-первых, дает детям понять, что их чувства не важны, а во-вторых, не учит их понимать контекст и входить положение, что очень важно для дальнейшей жизни. Например, дети умоляют пойти на детскую площадку, а вам нужно перестирать белье и вымыть посуду. Если вы не объясните ситуацию и просто скажете «нет», то будете выглядеть врединой, которая не хочет и не дает повеселиться. Если же объяснить ситуацию, дети хотя бы поймут, что это не ваша прихоть, даже если все равно расстроятся.

«Пора бы уже знать, что...»

Опасность обвинений в глупости и их вариаций заключается в нескольких объективных нюансах. Во-первых, даже в детских кругах известно, что это крайне непочетное и даже унизительное обзывательство. Во-вторых, услышать такое от взрослого и умудренного опытом человека, которого ты к тому же любишь, больнее вдвойне, ведь взрослый, вероятно, знает, о чем говорит. В итоге есть риск, что ребенок воспримет слова слишком близко к сердцу и это станет причиной лавины комплексов, которые окажут существенное влияние на его будущее.

«Уверен(-а), что справишься?»

К уточнениям, сомнениям и навязчивой помощи чаще всего прибегают родители, склонные к гиперопеке. Стараясь делать все за детей или же вовсе отговаривая их заниматься какими-то вещами, родители считают, что оберегают их от опасностей и разочарований. Однако дети, в свою очередь, прекрасно считывают в этом негативный посыл, а именно — вашу неуверенность в их способностях и талантах. В конечном счете это может привести к развитию комплексов, и, повзрослев, ребенок будет просто-напросто бояться браться за выполнение ряда дел.

«Никакого десерта, пока не съешь суп»

Опасность этой фразы заключается в том, что она заставляет думать, будто остальная еда не такая вкусная, как десерт. В конечном итоге ребенок с каждым разом начинает испытывать все больший диссонанс и все меньше хочет ту еду, которую его фактически принуждают есть, даже если ранее он относился к ней нормально. Если вы не хотите, чтобы у ребенка развились вредные пищевые привычки, — не ставьте десерт на пьедестал, то есть не противопоставляйте прочей пище как нечто особенное и не используйте как награду. Лучше попробуйте сохранять нейтралитет и давать ребенку выбор, например: «Ты можешь съесть десерт, если захочешь, когда доешь ужин».

«Та-а-ак, сейчас возьму ремень»

Еще одна распространенная форма угрозы — это обещание прибегнуть к наказанию ремнем. Вообще, проблема метода запугивания заключается не только в повышенном стрессе и отсутствии ощущения безопасности, но и в том, что со временем это может стать пустым звуком. Когда ребенок подрастет, в какой-то момент он обязательно ослушается вопреки угрозам. Тогда он вдруг поймет, что брать ремень или оставлять его в лесу вы вовсе не собирались, и в дальнейшем уже полностью отобьется от рук, осознав, что вы прибегаете к блефу от беспомощности. Чтобы этого не произошло, лучше не заставлять его подчиняться, а постараться установить крепкую связь и уважительные отношения.

«Да что с тобой не так?!»

Если взрослый, которому ребенок доверяет, указывает на то, что с ним что-то не так, можете быть уверены: он обязательно усвоит и поверит в это. Но основная опасность именно такой формулировки еще и том, что она максимально абстрактна. То есть ребенок впоследствии постоянно будет задавать себе этот вопрос, но так и не сможет найти ответ. Либо интерпретирует по-своему и преувеличит, решив: «Я плохой человек». В итоге ему могут понадобиться долгие годы терапии, чтобы наконец преодолеть этот комплекс.

«Ненавижу свою работу»

У каждого случаются тяжелые и крайне неудачные дни на работе. В таких случаях мы нередко можем прийти домой и высказаться вслух, например, жене или мужу, как же ненавидим свою работу. Кажется, что это распространенная и вполне безобидная практика. Однако дети впитывают все как губка. Исследования уже показали, что наше собственное отношение к жизни оказывает существенное влияние на восприятие жизни детьми. Соответственно, такие возгласы и жалобы на работу при детях могут внушить им, что работа — это ужасное занятие, которое портит жизнь. И в итоге они либо вырастут с верой, что взрослая жизнь — полный кошмар, либо вовсе не смогут определиться с профессией из-за страхов.