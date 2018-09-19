10 фраз, которые никогда не произносят успешные люди (И часто повторяют неудачники)

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Всем известна поговорка «Слово не воробей, вылетит — не поймаешь», но мало кто придает ей значение, продолжая с помощью определенных фраз программировать себя на поражение. Немецкий психотерапевт Носсрат Пезешкиан одним из первых изучил энергию слов и доказал их влияние на нашу жизнь. Успехи и достижения во многом зависят от образа мыслей. Поэтому, прежде чем расстраиваться из-за проблем, стоит пересмотреть свой словарный запас.

Мы в AdMe.ru всем желаем успеха, поэтому расскажем о фразах, отсутствующих в лексиконе благополучных людей.

1. Я не могу

Как часто вы говорите самому себе «Я не могу»? Иногда это уместная формулировка. Например, если дело касается вождения автомобиля, а у вас нет водительских прав, или вы хотите отказаться от переработок, чтобы уйти вовремя с работы. Но, когда вы говорите себе «Я не могу похудеть» или «Я не могу стать более организованным», вы заранее отбираете у себя возможность научиться, попробовать и начать. Вы не можете похудеть, потому что не очень-то этого хотите или не готовы. Для успеха следует собрать необходимую информацию, иметь твердое желание и начать действовать.

2. Ничего не получится

Настраивая себя с самого начала на провал, вы гарантированно не преуспеете. Тем самым человек отказывается от своих идей, так и не попробовав. Иногда стоит сделать 100 неудачных попыток, чтобы 101-й раз сработал. Важно верить в себя и свои цели.

3. Это не моя вина

Снимая с себя ответственность за происходящее в жизни, человек автоматически перекладывает ее на кого-то другого. Такой подход может испортить отношения с близкими и друзьями. Вместо этого следует сосредоточиться на поиске решения проблемы. Успешные люди берут ответственность на себя.

4. Я попробую

Произнося эту фразу, человек снимает с себя ответственность за результат. Зато при провале можно будет сказать самому себе: «Я пытался, но мне чего-то не хватило». Успешный человек не пытается, он делает или не делает.

5. Это невозможно

Произнеся эту фразу, можете быть уверенным, что теперь это действительно невозможно и можно больше не пытаться. Мысль о том, что что-то для вас невозможно, ограничивает вас в достижении целей. Aльбepт Эйнштeйн однажды сказал: «Bce знaют, чтo этo нeвoзмoжнo, нo вoт пpиxoдит нeвeждa, кoтopoму этo нeизвecтнo, oн-тo и дeлaeт oткpытиe». Вместо того чтобы уверять себя в нереальности идеи или мечты, следует направить энергию на их свершение.

6. Я хотел бы, но...

Такими мыслями человек сам ставит себя в рамки. К примеру, фразы «Мечтаю поехать в Париж, но это очень дорого», «Я так хочу работать в этой компании, но не подхожу под их требования» сразу обрекают на неудачу. Вместо этого стоит попробовать найти способ обойти это «но»: начать откладывать деньги на поездку мечты или осмелиться и отправить резюме в ту компанию, где бы вы хотели работать.

7. Если бы...

«Если бы» — конструкция, отрывающая человека от реальности. Говоря самому себе «Я бы стал известным артистом, если бы у меня были богатые родители» или «Я бы стала моделью, если бы была высокой и худой», человек обрекает себя на неудачу. Следует признать реальность и действовать исходя из сложившейся ситуации. Музыканты добивались успеха, не имея финансовой поддержки, а девушки становились моделями, не обладая идеальными фигурами.

8. У меня нет выбора

Писатель-сатирик Cтaнucлaв Eжu Лeц сказал: «Бeзвыxoдным мы нaзывaeм пoлoжeниe, выxoд из кoтopoгo нaм нe нpaвитcя». Выбор есть всегда, стоит просто иначе, под другим углом взглянуть на ситуацию. Человек добивается высот, потому что не сдается, а ищет выход из сложившейся ситуации.

9. Я ненавижу свою работу

Причин не любить свою работу бывает много. Иногда один из лучших способов исправить ситуацию — подать заявление на увольнение. Но, к сожалению, часто нет возможности уйти с работы. Вместо того чтобы сокрушаться и нервничать, можно стараться обращать внимание на положительные стороны своей деятельности и пересмотреть отношение к ней. Или же найти в себе силы, рискнуть и найти работу своей мечты.

10. У нас так не принято

Фраза «У нас так не принято» ограничивает возможности человека. Если ее часто использовать, можно упустить возможность измениться и раскрыть свой потенциал. Успешные люди не боятся экспериментировать и выходить за рамки возможностей. Вполне вероятно, что то, что «у вас не принято», и есть ключ к успеху, которым вы не хотите воспользоваться.

Нашли фразы, которые периодически исходят от вас?