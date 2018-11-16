10 фраз, которые могут запросто поставить точку на вашей карьере (Спойлер: не стоит просить прощения)

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Главный редактор журнала Esquire Росс Маккаммон (Ross McCammon) утверждает, что по нескольким вводным словам своего подчиненного он уже может заранее сказать, какой перед ним стоит работник и светит ли ему профессиональный рост. Мы часто не уделяем должного внимания фразам, которые произносим на работе. А ведь порой именно в них кроется причина того, что для одних карьерная лестница — легкий и увлекательный путь, а для других — труднопроходимая тропа.

AdMe.ru выяснил, от каких фразочек лучше отказаться в рабочей обстановке, чтобы не навредить своей карьере и не испортить отношения с коллегами.

1. «Прошу прощения»

Эта фраза слишком откровенная и эмоциональная для рабочей обстановки. Если нет плана устроить офисную драму, такие слова лучше оставить для личной жизни. А на работе уместнее сдержанно признать свою вину и пообещать исправить ситуацию. Посыпать голову пеплом, мягко говоря, непродуктивно.

Как лучше сказать: «Я был неправ, более этого не повторится».

2. «Вам понятно, что я сказал?»

Добавив эту фразу в конце своей речи, сотрудник ставит под сомнение собственные же слова. По сути, он признает, что не уверен в сказанном или вообще не понимает, что сказал. И теперь просит коллегу повторить ту чушь, которую только что произнес.

Как лучше сказать: «Если есть вопросы, задавайте».

3. «Мне так плохо после вчерашнего...»

Никто не хочет слушать жалобы на похмелье или рассказы о событиях, к которым он не имеет никакого отношения. К тому же вчерашнее веселье не является весомой причиной для уменьшения объема работы сегодня. После подобной фразы у коллег вряд ли появится чувство жалости к тусовщику и желание поработать за него. Автор этих слов скорее создаст себе репутацию плохого работника.

Как лучше поступить? Вообще не подавать виду, что вчерашний вечер сказался на вашем самочувствии.

4. «Я чувствую, что...»

Конечно, на работе человек не перестает испытывать чувства. Здесь могут быть и обида, и неуверенность, и неуместность. Другое дело, что полагаться на них (по крайней мере вслух) не стоит. Лучше подобрать несколько аргументов из области «знаю» или «думаю», нежели руководствоваться методом «чувствую».

Как лучше сказать: «Я думаю, что...»

5. «Это работа, а не место для веселья»

Каждый из нас по-разному относится к своей работе. Для одного — это ежедневный акт самоистязания, для другого — место вдохновения, общения и радости. И проблемы с восприятием действительности скорее имеет человек, который это произнес, нежели тот, кому фраза была адресована. Коллектив состоит из отличных друг от друга людей, где каждый играет свою социальную роль. Так если все работает, может, не стоит ничего менять?

Как лучше сказать: «Я рад, что вам доставляет радость ваша работа».

6. «Извините, но...»

Начав речь с таких слов, мы будто сразу отмечаем, что будем неправы. Хотя по сути еще ничего не прозвучало, а значит, извиняться не за что. Однако собеседник уже может быть настроен скептически по отношению к нам. Еще хуже подобным образом перебить кого-то. В таком случае неуместное «извините» читается как «что за чушь вы несете?». Также не стоит обращаться с просьбой к коллегам или начальству, извиняясь при этом. Эта форма вежливости вряд ли сыграет вам на руку, так как поставит вас в заведомо проигрышную ситуацию. Подобные формулировки подразумевают, что речь идет об одолжении, таким образом вы займете более слабую позицию по отношению к собеседнику.

Как лучше сказать: начните сразу с главного, без лишних извинений.

7. «Мне за это не платят»

Представьте, что на какую-то вашу просьбу коллега ответил именно так. К таким словам разве что можно добавить: «Ничего личного. Только бизнес». Такой ответ не вызовет расположения коллег и начальства, скорее наоборот: в следующий раз даже с рабочей просьбой к этому человеку не обратятся. Мы не говорим, что нужно соглашаться на любые просьбы и дополнительные объемы работ. Но даже отказ в помощи коллеге должен быть аргументирован. «Мне сейчас нужно срочно закончить проект. Если успею до пяти, помогу тебе». Такой подход обозначит желание работать в команде, но очертит необходимость реально оценивать свои ожидания.

Как лучше сказать: «Я сейчас занят проектом. Как освобожусь — помогу».

8. «Эта компания — полный отстой»

Какой смысл жаловаться на компанию, в которой работаешь, и ничего не предпринимать? А делать подобные выпады в адрес места работы или коллег — карьерное самоубийство. Если в планы не входило прослыть агрессивным хамом, подобные фразы вообще нужно забыть. А вместо этого, если уж правда не устраивает что-то в методах работы организации, постараться тактично поднять этот вопрос, опираясь на факты, а не на ощущения.

Как лучше сказать: «Давайте в следующем месяце попробуем...»

9. «Вам нужно было...» / «Вам следовало...»

Знал бы, где упасть, соломки бы подостлал. Эта пословица как нельзя лучше описывает бессмысленность выражений «Нужно было...» или «Я же говорил, следовало...». Взывать к чувству вины коллег — не самый конструктивный подход. Нужно помнить, что на ошибках учатся. А раз оплошность произошла, постараться преподнести полученный полезный (пусть и горький) опыт коллективу максимально понятно, чтобы впредь этого не повторилось.

Как лучше сказать: «В следующий раз давайте сделаем так».

10. «Все равно ничего не получится»

А зачем тогда и пытаться? Даже если когда-то работник сталкивался с подобным заданием, даже если он тогда пробовал его решить сотни раз, это не повод сложить руки. Задумайтесь, что стоит изменить, чтобы добиться положительного итога. Начальство интересует прежде всего результат, равно как и того, кто хочет сделать хорошую карьеру. А потому изначальный пессимизм стоит забыть. К тому же все гениальные решения не приходили в первую секунду. Томас Эдисон выполнил 10 000 неудачных экспериментов, для того чтобы усовершенствовать электрическую лампочку накаливания. Так почему бы и нам не попробовать что-то решить еще раз?

Как лучше сказать: «В этот раз предлагаю попробовать другой метод».

Конечно, не все слова из уст разных людей звучат одинаково. Однако, если есть возможность избежать неприятной ситуации, почему бы не прислушаться к советам экспертов в деловой этике? А какие фразы в рабочей обстановке ставят вас в тупик? Делитесь в комментариях.