10 фраз, которые используют обаятельные люди, чтобы мгновенно завоевать симпатию

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Посмотрим правде в глаза: только глупец не уделяет должного внимания тому, что срывается с его уст во время разговоров. Мудрый же человек всегда тщательно подбирает слова, зная, что это напрямую влияет на окружающих и их к нему отношение. Вы хотите, чтобы люди считали вас обаятельным, дружелюбным, неосознанно тянулись к вам и доверяли почти на все 100 %? Тогда вы прямо по адресу.

Мы в AdMe.ru ратуем за вдумчивое общение и против любой бессмысленной болтовни. Каждый новый день — это еще один шанс завести хороших знакомых и изменить свою жизнь к лучшему. Поэтому мы расписали важность нескольких поведенческих особенностей и хитростей, используя которые вы сможете в считаные минуты расположить к себе людей, даже будучи от природы достаточно замкнутым и скромным человеком.

1. «Привет! Отлично выглядишь!»

Встречаясь с друзьями или проходя в офисе мимо коллег, попробуйте не одаривать их скупым «Привет» или стандартны вопросом «Как дела?», брошенными на ходу. Замените привычные варианты приветствия на комментарии по поводу внешности или настроения и выделите пару минут на то, чтобы обсудить это. Все дело в том, что, как утверждал дядюшка Карнеги, людям важно чувствовать свою значимость. Поверьте, вашему коллеге будет приятно отметить, что вы внимательно относитесь к нему, и это упрочит вашу эмоциональную связь. Вам будет проще понять это, если вы попытаетесь перенести ситуацию на себя: обычное приветствие вы с большой долей вероятности забываете уже через 5 секунд, но, если кто-то невзначай отмечает, как хорошо вы выглядите, или, напротив, озабоченно уточняет, почему у вас такой встревоженный вид, вы помните об этом приятном моменте как минимум весь день, а человеку, подарившему вам положительные эмоции, автоматически выставляете в уме уйму очков.

2. «Прости за ужасную погоду»

Понимаем, звучит странно, но действенность этого метода подтверждена наукой. В исследовании, опубликованном в журнале Social Psychological and Personality Science, сказано, что люди проникаются особенно глубокой симпатией и доверием к тем, кто начинает разговор, извиняясь за то, на что они на самом деле не могут повлиять и не несут ответственности. То есть, вместо того чтобы проигнорировать свое опоздание или с досадой произнести, что эти вечные пробки на дорогах не дают вам жизни, лучше принести извинения. Таким образом вы признаете чужое право злиться или расстраиваться и выражаете свое сочувствие. Это можно назвать «доброжелательной тактикой с эффектом на перспективу».

3. «Познакомься c моим другом. Кстати, он прекрасный...»

Эта хитрость помогает похвалить человека за определенные таланты без риска прослыть после этого подлизой и льстецом. Да и эффект от этого будет куда больше, ведь вы не просто демонстрируете, что сами помните об увлечениях человека и считаете его молодцом, но и заодно хвалите его перед третьим лицом. Более того, в качестве бонуса вы избавляете пока еще не знакомых друг с другом людей от мучительной пытки молчанием в связи с отсутствием общей темы для разговоров. Ведь как только один из них услышит о занятии другого, он естественным образом получит возможность расспросить об этом подробнее, и вот лед уже растоплен.

4. «Я наслышана о твоих увлекательных историях...»

Данный пункт работает в обратном направлении — когда вы оказываетесь на месте человека, которого знакомят с третьим лицом. И конечно, он возможен только в случае, если вы действительно немного знаете о человеке. Приведем пример: друг зовет вас на вечеринку, где будет человек, в которого вы влюблены, или какой-то перспективный работодатель. Заранее узнав чуть больше о его жизни через интернет или расспросив кого-то из его окружения, при знакомстве вы сможете изящно перехватить инициативу и сделать завуалированный комплимент, начав разговор со слов «Вы просто прекрасно поете, я слышал записи, вы занимаетесь этим профессионально?» или «Я слышала, что вы просто мастер рассказывать самые невероятные истории. Поделитесь подробностями последнего приключения?» Значимость — всему голова.

5. «Я обеспокоен этим не меньше твоего...»

Укрепление доверия и эмоциональной связи требует духа единства и товарищества. Выслушивая чьи-то переживания, не торопитесь непременно убедить человека в том, что скоро все пройдет. Тем более, будучи чрезвычайно расстроенным, он вряд ли сможет прислушаться к этим словам. Вместо этого попробуйте сделать так, чтобы человек почувствовал, что его понимают и принимают. Лучше всего в этом помогают фразы вроде «мне это знакомо», «со мной тоже такое случалось» и «я прекрасно тебя понимаю». Это моментально налаживает связь, при которой собеседник начинает чувствовать, что вы заодно — в одной лодке и на короткой ноге. Кроме того, вы можете усилить эти ощущения, рассказав о личном опыте, если таковой действительно у вас имеется.

6. «Я впечатлена тем, как ты...»

Может, вы заметили, как ваш коллега самоотверженно задерживается на работе или ест полезную пищу? Или ваш друг или вторая половина умеет очень рассудительно решать конфликты и всегда проявляет отзывчивость, когда дело касается чьих-то проблем? Неважно, главное, что вам потешить чужое самолюбие ничего не стоит, но при этом люди вокруг будут считать вас самой настоящей душкой. Но, конечно, пользоваться этой хитростью нужно с умом, не злоупотребляя, и только в том случае, если вы уверены, что сделанный вами комплимент будет уместен и искренен.

7. «Ты могла бы дать мне совет на этот счет?»

Страх спросить совета, в принципе, достаточно неуместный и безосновательный. В исследованиях упоминается, что люди чаще всего не решаются обратиться за помощью, потому что боятся показаться некомпетентными и глупыми. Но реальность такова, что окружающие, напротив, считают людей, которые не боятся обратиться за советом, более профессиональными и дальновидными. Чем это хорошо для вас, помимо того что вас сочтут достаточно взрослым и опытным человеком? А тем, что, обращаясь к кому-то за помощью, вы тем самым признаете его превосходство и значимость. Согласитесь, вам тоже приятно, когда к вам обращаются за наставлениями по тому или иному поводу.

8. «Я принял во внимание твои слова и...»

А это отличный способ еще раз подчеркнуть, насколько важно для вас мнение человека, у которого вы попросили совета. Возможно, вы спросили у кого-то на работе, как лучше завершить тот или иной проект, и благодаря этому вас повысили. Или вы поинтересовались у мужа, как помириться с родственниками, и сейчас живете с ними душа в душу. Не имеет значения, большое достижение или маленькое, не поленитесь упомянуть об этом. Мало кому нравится раздавать советы в пустоту. Больше всего мы ценим, когда им следуют.

9. «Без тебя я бы не справилась»

Данный пункт уже касается благодарности в чистом виде — когда кто-то принял непосредственное участие в решении вашей проблемы или был частью команды при выполнении какой-то задачи. Вы сделали ремонт при поддержке жены и ее посильной помощи? Не скупитесь, пригласите ее в ресторан, чтобы выразить свою глубочайшую признательность. А может, вы работали в команде над общим делом в офисе? Будьте тем самым человеком с широкой душой, который по завершении задачи угостит всех пиццей и выразит свою искреннюю благодарность. Вспомните, как вам обидно, когда вы принимаете активное участие в какой-то затее вашего друга, а в конце он отделывается всего лишь похлопыванием по плечу и коротким «спасибо». Не будьте таким.

10. «Это моя ошибка»

Смело отбросьте свое эго в сторону. Согласно исследованиям, признание своих ошибок и слабостей располагает к нам окружающих гораздо лучше демонстрации сильных сторон и превосходства в чем-то. Пол Зак, автор книги «Фактор доверия: наука создания высокопроизводительных компаний», отмечает, что несовершенные люди кажутся нам более привлекательными в силу наличия собственных комплексов. А люди, преподносящие себя в совершенном образе, напротив, не вызывают сопереживания. Поэтому не бойтесь извиняться за собственные проступки — из-за этого никто не сочтет вас некомпетентным или слабым, но при этом вы завоюете расположение людей.