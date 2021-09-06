10+ фото принцессы Дианы, на которых запечатлено чуть больше, чем кажется на первый взгляд

Диану не зря прозвали королевой людских сердец. Она действительно влюбила в себя, кажется, больше людей, чем вся королевская семья. Именно поэтому даже спустя столько лет не утихают споры и обсуждения ее личности, а мы не устаем любоваться ее силой и красотой. И ни для кого не секрет, что ее настоящие эмоции по большей части оставались за кадром, а за неизменной улыбкой нередко пряталась грусть.

Сегодня мы в AdMe.ru, опираясь на мнение экспертов в области языка тела, проанализировали фотографии Дианы и узнали о ней немного больше, чем сказано в статьях и интервью.

Диане нравилось быть матерью

Любовь к своим детям Диана всегда подтверждала физическим контактом: во время прогулки она держала сыновей за руку или клала руку им на плечо. Она нередко поправляла мальчикам одежду, а при разговоре наклонялась к ним, чтобы оказаться с ними на одном уровне. Это, по словам экспертов в области языка тела, один из способов показать, что считаешь ребенка равным себе.

Даже находясь в безопасности, она не переставала волноваться за детей

Поза Дианы на этом фото демонстрирует желание защитить детей: она, будто мать-медведица, держит сыновей поближе к себе. Ее жесты показывают, что в своей семье она чувствует себя защитницей. Несмотря на то, что обстановка не располагает к волнению, принцесса выглядит несколько напряженной.

Диана уважала личное пространство сыновей, но показывала, что всегда рядом

На официальных мероприятиях Диана не обнимала детей прилюдно: ее жесты не предназначались для широкой публики. Она позволяла сыновьям идти впереди и чувствовать себя независимыми, но всегда давала им понять, что она рядом и поддерживает их. Камеры фотографов неоднократно ловили трогательные моменты, когда леди Ди осторожно касалась сыновей кончиками пальцев.

С самого начала было ясно, что Чарльз относится к Диане скорее дружески, чем романтично

Как выглядят влюбленные люди? Уж точно не так, как Диана и Чарльз во время своего первого совместного интервью после того, как они объявили о помолвке. Им явно неловко появляться вместе на публике. От прикосновений жениха Диана смущенно поднимает плечи, а Чарльз похлопывает ее по плечу. Это жест скорее уместен для подруги, чем для возлюбленной.

Говоря о любви, Диана выглядит неуверенной

Чарльз смотрится гораздо более спокойным, рассказывая о своей помолвке с Дианой. Она же в течение всего интервью то и дело кусает губы, смотрит вниз или в сторону — чувствуется, что ей некомфортно. Именно в этом интервью Чарльз произнес свою знаменитую фразу, которая заметно расстроила Диану. Журналист спрашивает: «Полагаю, вы влюблены». На что Диана отвечает: «Конечно!» А принц добавляет: «Ну, смотря что значит „влюблены“». После его слов улыбка Дианы гаснет и она опускает глаза.

И даже на собственной свадьбе каждый из них думал о своем

Свадьба в королевской семье — мероприятие ответственное, и всем присутствующим, а особенно жениху и невесте, приходится тщательно следить за соблюдением правил. Но разве по-настоящему счастливые и влюбленные люди не улучат минутку, чтобы улыбнуться друг другу или взяться за руки? Для сравнения можно взглянуть на фоторепортаж со свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма: на совместных фото молодых гораздо больше искренности, чем между Дианой и Чарльзом в день их свадьбы.

Эксперт по языку тела подмечает, что будущие супруги постоянно смотрят в разные стороны. И даже если внимание Чарльза устремлено на Диану (например, когда он целует ей руку или смотрит на нее), она не удостаивает его взглядом, сосредоточена на чем-то ином. Оба участника церемонии выглядят напряженными, и Чарльз все время безуспешно пытается поймать взгляд Дианы или хоть как-то привлечь ее внимание.

На знаменитой фотографии поцелуя можно увидеть, что Диана стоит достаточно далеко от Чарльза, ей приходится вытянуть шею, чтобы дотянуться до него. Руки молодых опущены вниз, «по швам» и никак не соприкасаются.

На совместных фотографиях между супругами наблюдается отчужденность

Разумеется, Диана и Чарльз соблюдали королевский протокол, который не одобряет телесные контакты на публике. Однако позы обоих на совместных фото часто закрытые: то Диана переплетет пальцы, словно не хочет, чтобы Чарльз взял ее за руку, то принц скрестит руки, то оба спрячут руки за спиной. На большинстве снимков супруги стоят поодаль друг от друга, если позволяет место. Даже отправившись в королевское турне по Канаде в знак того, что в их браке все в порядке, Диана и Чарльз продолжали игнорировать друг друга на общественных мероприятиях.

Появление детей, увы, тоже не сблизило пару

На фотографиях, где запечатлены Диана, Чарльз и маленький принц Уильям, можно заметить, что Чарльз практически всегда находится чуть поодаль, не касаясь жены и сына. Руки он часто складывает на коленях, вместо того чтобы протянуть их семье или принять участие в игре. Вот, например, на фото выше сын держится за ногу отца, но Чарльз погружен в свои мысли. Что же до самой Дианы, она всецело увлечена общением с ребенком, не обращает внимания на мужа, будто находится в своем мире.

Но, несмотря ни на что, Диана испытывала теплые чувства к Чарльзу

Есть множество фотографий, на которых Диана выглядит грустной и подавленной в свой медовый месяц. Но есть и такие, которые подтверждают, что она действительно была влюблена. Этот снимок сделан во время совместного круиза Чарльза и Дианы по Средиземному морю. В этот момент принцесса счастлива, о чем говорят ее искренняя улыбка и кокетливая поза.