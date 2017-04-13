10 способов определить ваш характер по форме губ

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При определении характера человека ученые-физиономисты считают губы одной из важнейших черт. Ведь именно вербально мы выражаем свои мысли, таким образом раскрывая склад своего характера и особенности психики. AdMe.ru предлагает внимательно присмотреться к губам (не только к своим) и проверить, насколько точно они отражают личность обладателя.

Крупные и пухлые губы

Люди с такой формой губ просто созданы, чтобы заботиться о ком-то. Если это ваш тип, то, возможно, в детстве вы часто кормили бездомных котят, помогали в приюте и хотели каждого питомца забрать к себе домой. Вам присущ сильный материнский инстинкт, желание оберегать и защищать других. А в любой стрессовой ситуации думаете в первую очередь о других, а потом уже о себе. Такие люди, как правило, становятся самыми любящими и ответственными родителями.

Верхняя губа больше нижней

Обладатель таких губ — человек-драма. Эмоциональный, яркий, харизматичный и жизнерадостный. С высокой самооценкой и способностью располагать людей к себе. Признайтесь, вы просто обожаете находиться в центре внимания. Самая яркая фраза и самая смешная шутка в компании всегда вашего авторства. Вы настоящий актер, которому по плечу любой образ.

Нижняя губа больше верхней

Будем честны: вы просто не созданы для офисной работы. Да и как можно сидеть на попе ровно, когда в мире столько всего интересного! Обладатели таких губ знают, что такое настоящее веселье. Вам жизненно необходима энергетическая подпитка, новые знакомые, новые места и впечатления. Любознательны, общительны и открыты всему новому. Вы именно тот, кто ведет людей за собой, навстречу новым приключениям.

Обычные губы

Обычная форма губ встречается у людей уравновешенных, со здравым подходом к решению задач любой сложности. Ваша сильная сторона — умение слушать и слышать других. Легко воспринимаете критику и относитесь с уважением к чужому мнению. Вывести вас из себя практически невозможно. Но несмотря на железную непоколебимость, любите смеяться и шутить, а стакан для вас всегда наполовину полон.

Тонкие

Люди с тонкими губами, как правило, одиночки. Просто потому что им так больше нравится. Самодостаточны и могут справиться с любым делом. Если у вас тонкие губы, то вам совсем не нужно сопровождение, чтобы сходить в музей или отправиться на далекие острова. Но несмотря на любовь к уединению, в компании вам вполне комфортно. Вы быстро находите общий язык с людьми, а окружающих понимаете и цените в первую очередь по их поступкам.

Верхняя губа с острой ложбинкой

Творческая натура, созидатель до кончиков пальцев. Из таких людей выходят отличные художники и музыканты. Вы прекрасно запоминаете лица, имена, поддерживаете контакты со всеми знакомыми и всегда в курсе всех последних событий. Вы общительны, стремитесь к самовыражению во всех формах и почти всегда достигаете высоких результатов.

Верхняя губа с округлой ложбинкой

Вы человек сострадательный, чувствительный и добрый. Любую беду принимаете близко к сердцу и всегда найдете время для помощи другим. Помогать в больницах, приютах и заботиться о природе — ваше призвание. Именно на таких людях и держится наш мир.

Верхняя губа без ложбинки

Самые ответственные и надежные люди на планете. «Расшибиться, но сделать» — вот ваш девиз. Вы не знаете слова «невозможно», а дедлайн вас совсем не пугает. Все будет сделано точно и в срок. Близкие и друзья знают, что на вас можно положиться в любой ситуации. Вы тот человек, который может просто прийти и решить все проблемы зараз.

Небольшие пухлые губы (кукольные)

Люди с такой формой губ кокетливые и манящие. Главный приоритет для них — собственный комфорт. Ведь если сам о себе не позаботишься, то этого никто не сделает. При знакомстве такие люди кажутся эгоистичными, но это не так. Они сострадательные, преданные друзья и из тех, кто всегда придет на помощь в трудную минуту. Они никогда не ставят свои интересы выше других и не идут по головам. Но и в ущерб себе тоже ничего делать не будут. Именно из-за подобных принципов всегда все складывается так удачно.

Верхняя губа очень тонкая

Обладатели такой формы губ обладают непревзойденным лидерскими качествами, кажется, в их венах течет огонь, а не кровь. И этим все сказано. Убедительны и умеют настаивать на своем. А жизненная энергия буквально бьет из них ключом. Успех гарантирован, за что бы они ни взялись. Однако им бывает сложно строить любовные отношения, ведь главный их принцип — быть кем-то, а не с кем-то.