10 финансовых правил, которые помогут быстро достичь комфортной жизни

17 6 50 5k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Существует множество сложных и наверняка действенных принципов учета доходов и расходов, а также хитроумных схем вложений. Но чаще всего они приносят результат только крайне целеустремленным людям с математическим складом ума и врожденным талантом к ведению бизнеса. Однако это вовсе не значит, что остальные люди, не обладающие такой хваткой, но тоже мечтающие о безбедной жизни, не имеют шанса. Им просто нужно придерживаться других принципов и подходов.

Мы в AdMe.ru обожаем простые, но эффективные решения. Особенно те, что прежде всего влияют на мировоззрение человека и уже впоследствии позволяют ему приобретать полезные привычки и достигать новых высот. Принципы, изложенные в этой статье, как раз из таких.

1. Инвестируйте в себя

Оптимальный вклад в будущее, который вы можете сделать, — это инвестиции в себя. И чем раньше вы это поймете, тем лучше, потому что молодость в этом вопросе играет немаловажную роль. Речь, конечно же, идет о расширении кругозора и области знаний. Не формальное получение образования, а прицельное изучение того, что вам интересно. Книги, онлайн-курсы, сертификаты, программы личного развития. Вы — ваш лучший актив. И чем больше вы в себя вкладываете, тем более ценным вложением становитесь. В современном мире всем доступно множество бесплатных занятий и курсов: попробуйте начать с них, чтобы понять, в каком направлении двигаться дальше. И в будущем, когда все же возникнет необходимость потратиться, не бойтесь вложить деньги в свой личностный рост.

2. Помните правило трех восьмерок

Всем известно, что в среднем мы работаем 8 часов, спим 8 часов, и между этими занятиями существует еще 8 часов нашего личного времени. Рабочее время мы продаем кому-то другому, а потраченные на сон часы посвящены нашему организму. Соответственно, единственный способ вырасти и улучшить свою жизнь заключен в тех оставшихся восьми часах между работой и сном. Используйте это время с умом. Проще говоря, займитесь чем-нибудь, что будет полезно в долгосрочной перспективе: оттачивайте имеющиеся навыки и приобретайте новые, вместо того чтобы смотреть бессмысленные развлекательные видео.

3. Будьте аккуратнее, давая в долг родным и близким

Несмотря на то, что близких мы любим и переживаем за них, мы все равно рассчитываем получить одалживаемые деньги назад, ведь так? Но проблема заключается в том, что люди могут размышлять иначе. Вполне возможно, что кто-то из ваших знакомых или родственников, прося о финансовой помощи, втайне считает, что ваше к нему расположение допускает прощение долга через какое-то время. А вот вы не можете или не хотите позволить себе такую щедрость. Таким образом, неизбежно вспыхивает взаимная неприязнь, и добрых отношений как не бывало. Поэтому стоит уяснить раз и навсегда: либо не стоит одалживать деньги совсем, либо не поленитесь договориться на берегу, в какие четкие сроки долг будет уплачен.

4. Тратьте меньше, и вы обретете свободу действий и гибкость

В статьях, посвященных финансовому благополучию, редко можно увидеть прямое наставление просто тратить меньше. Однако стоит взглянуть на этот пункт внимательнее, и он обретет иной смысл. Представьте себе состояние, когда хочется наконец разорвать порочный круг рутины и бросить нелюбимое дело, но страшно сделать ответственный шаг в неизвестность. Начав экономить на том, что важно для вас меньше всего, вы не ущемляете себя — вы приобретаете гибкость и свободу действий. Вы покупаете возможность сменить работу, переехать в другое место и сказать «да» вещам, которые имеют значение.

5. Соблюдайте правило 24 часов

Совершая покупки, мы очень легко поддаемся эмоциям. Когда речь идет о чем-то крупном, мы теряем голову от переживаний. И даже если в планах мелкое приобретение, мы торопимся сделать его, потому что это незначительные деньги и быстрый способ получить удовольствие. Но стоит сложить в уме все подобные траты и прикинуть, как скоро заканчивается радость от обновок, становится понятно, что это совершенно неразумные вложения. Поэтому, чтобы значительно сократить лишние расходы и совершать обдуманные крупные покупки, необходимо соблюдать правило 24 часов. Подождите всего лишь 1 день, прежде чем совершить покупку. Эмоции улягутся, пропадет спешка, и вы наконец сможете понять, что вы действительно чувствуете. Вы удивитесь, но большую часть вещей вы вдруг передумаете приобретать без каких-либо причин.

6. Ежедневно уделяйте 1 минуту изучению расходов

Эта хитрость удивительно проста, однако она позволяет держать свои траты в узде каждый день, не давая израсходовать лишнее из-за рассеянности. Ближе к середине дня необходимо выделить всего 1 минуту для проверки и осмысления уже произведенных финансовых транзакций. Это поможет сразу выявить проблемы, приостановить поток трат и определить допустимый уровень расходов на оставшуюся часть дня.

7. Перед каждой покупкой держите в уме особую мантру

Еще один простой способ замедлиться и обдумать покупку, чтобы потом не жалеть о неудачно вложенных деньгах, — держать в уме особую мантру. Допустим, вы увидели чудесный кашемировый свитер, но сейчас он вам не нужен либо его цена выбивается из суммы, запланированной на расходы. В таком случае просто прокрутите в голове фразу-сравнение, например: «Этот свитер важнее комфортного отпуска в следующем месяце?»

8. Не становитесь жертвой рекламных уловок

Крупные компании используют множество трюков, чтобы убедить нас купить товары, даже если они не особо нам нужны. Что самое удивительное, большинство маркетинговых манипуляций уже давно разоблачено, но мы все равно с завидным упорством продолжаем доверять лживым акциям и распродажам. Чтобы это не продолжалось и дальше, лучше всего просто внушить себе определенную установку и постоянно держать ее в уме: в любых скидках и акциях всегда участвуют товары либо по изначально завышенной цене, либо не слишком хорошего качества. В конечном счете в выигрыше от вашей покупки будет только производитель.

9. Занимайтесь шопингом в одиночестве

Поход по магазинам с друзьями вынуждает нас тратить больше по самым разным причинам. Мы обходим больше точек, чем во время прогулки в одиночестве; при примерке вещей нас так активно подбадривают фразами вроде «Как тебе идет! Обязательно купи это!», что просто не остается другого выбора. Да и в целом вы наверняка не раз замечали, что во время шопинга с друзьями нас настигает какое-то особенно приподнятое настроение, провоцирующее расходовать больше обычного. Поэтому совет прост: приберегите общение с друзьями для прогулки по парку и отнеситесь к приобретению покупок не как к развлечению, а как к серьезному мероприятию.

10. Избавьтесь от токсичных мыслей, связанных с деньгами

Вопреки скептицизму некоторых людей наши внутренние убеждения действительно имеют огромную силу. И вовсе не магическую, а психологическую. Заранее настраиваясь на то, что больших денег заработать невозможно или что все богачи негодяи, и уж тем более не веря в разрешение локальных проблем вроде выплаты долгов и оплаты счетов, вы действительно так никогда и ничего не сможете добиться. Неверием в собственный успех вы просто-напросто лишаетесь сил, вы не видите смысла предпринимать какие-то действия и в конце концов ничего не добиваетесь, раз за разом подтверждая свои внутренние убеждения. Попробуйте хотя бы в качестве эксперимента поменять негативные установки, касающиеся денег, на позитивные и прожить с ними в течение месяца. Результаты вас удивят.

Бонус: финансовая независимость решит лишь незначительные проблемы

Вы знаете, что на самом деле определяет уровень счастья и радости? Если вы задумаетесь на минутку, то вдруг поймете, что не деньги, а оптимизм и умение наслаждаться тем, что имеешь, определяют успех каждого дня. Осознание того, что деньги решают лишь незначительные проблемы, такие как организация пышной свадьбы или поездка на изысканный курорт, парадоксальным образом помогает заработать больше. Ведь, сделав эту формулу принципом жизни, вы перестанете гнаться за богатством как за конечной целью и будете заниматься именно тем делом, к которому лежит ваша душа. А к этому непременно приложится и все остальное.