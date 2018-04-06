10 фактов, узнав которые многие женщины посмотрят на мужчин другими глазами

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Подруги, форумы и соцсети видели немало женских слез, пролитых по странным и непонятным мужским поступкам. Ну зачем они, например, сворачивают шеи, чтобы рассмотреть проходящих мимо девушек? Оказывается, наука уже нашла свое объяснение, причем не только этому феномену, но и другим примерам мужского поведения, которые порой кажутся женщинам весьма странными.

AdMe.ru собрал наиболее интересные факты о мужчинах, найденные в ходе научных экспериментов и опросов. Одна часть из них оказывается занимательной и забавной, а другая — поистине неожиданной, причем даже для самих мужчин.

1. Не любят оставлять свой номер телефона

Одна из основных потребностей мужчины — свобода. Поэтому большинство из них спрашивают номер телефона у понравившихся девушек, но не оставляют своего. Представителям сильного пола жизненно необходимо иметь право выбора и возможность самому контролировать процесс. Вот почему бесчисленные вопросы на женских форумах из серии «Почему он не оставил свой номер?» зачастую имеют один общий ответ.

2. Быстро забывают о женщинах, которые выходят из их поля зрения

Американские ученые обнаружили, что главный мужской гормон тестостерон ослабляет импульс-контроль некоторых областей мозга. Именно этим исследователи объясняют тот факт, что представители сильного пола постоянно разглядывают женщин. По той же причине мужчины забывают о женщине, которую разглядывали, практически сразу после того, как она исчезает из поля зрения. Вот почему не стоит излишне драматизировать такую часто встречающуюся мужскую особенность.

3. Проявляют щедрость в зависимости от женской реакции на подарки

Психологи говорят о том, что стимулом для мужчины является ответная реакция женщины на его действия. Искренняя радость и восторг в глазах и словах избранницы пробуждают в партнере стремление совершать для нее достойные поступки и делать подарки. Отсутствие реакции, принятие подарков мужчины как должного, хронический негатив показывают рациональному мужчине, что необходимости в его щедрости просто нет.

4. Небезразличны к своей первой любви

Четверть мужчин, опрошенных в ходе научного исследования, призналась, что хотела бы возобновить отношения со своей первой любовью, даже если придется разорвать нынешние. Процент не таких кардинальных в своих решениях, но все же небезразличных к первой любви мужчин в несколько раз выше. Сами психологи настоятельно рекомендуют остерегаться представителей сильного пола, которые никогда не забывают о своих первых пассиях, поскольку это зачастую приводит к повторяющимся кофликтам и обидам в паре.

5. Имеют склонность к ожирению в зависимости от семейного положения

Исследователи Университета Бата заключили, что удовлетворенные своим семейным положением женатые мужчины склонны к набору лишнего веса. Причем дополнительным фактором ожирения также является отцовство. Поэтому новые складочки на теле мужчины могут стать своего рода показателем его спокойствия и уверенности, а не лени.

6. Любят милую женскую болтовню на свиданиях

Не секрет, что женская норма произнесенных за сутки слов гораздо больше мужской. Однако, вопреки расхожему мнению, мужчинам действительно нравится, когда женщина много говорит. Но здесь речь идет именно о рассказах о себе, каких-либо увлечениях, взглядах, историях. Не следует на свиданиях, особенно на начальном этапе отношений, выплескивать на мужчину все свои проблемы, страхи и тотальное недовольство окружающим миром. В данном случае эффект может оказаться прямо противоположным.

7. Не имеют четкого предпочтения в отношении блондинок и брюнеток

Несмотря на категоричные утверждения некоторых мужчин о том, что им нравятся только блондинки или только брюнетки, исследования не спешат подтверждать этот факт. В действительности при различных обстоятельствах одни и те же представители сильного пола могут отдать предпочтение девушкам с разным цветом волос. Поэтому не стоит воспринимать заявления мужчин об их визуальных предпочтениях как окончательные и бесповоротные.

8. Сплетничают больше, чем женщины

Парадоксально, но исследования говорят о том, что склонность к тому, чтобы посплетничать, у мужчин больше, чем у женщин. И времени на сплетни мужчины тратят больше. Чаще всего это происходит в кругу коллег, партнеров и друзей-женщин. Причем при последних процент интеллектуальных разговоров и разговоров на тему политики и работы снижается до 5. Вот почему доверять людям какие-то тайны нужно с осторожностью — вне зависимости от гендерного признака.

9. Являются наиболее активными покупателями в интернет-магазинах

Согласно статистике, мужчины тратят на онлайн-покупки на 20–30 % больше денег, чем женщины. Причем основная часть приобретаемой продукции — это не гаджеты, а мужская одежда и аксессуары. Представители сильной половины человечества более тщательно изучают характеристики товаров, а также отзывы.

10. Подвержены изменению гормонального фона во время беременности партнерши

Ученые установили, что перспектива отцовства вносит изменения в мужской гормональный фон. В частности, падает уровень тестостерона, что делает мужчин менее агрессивными и более заботливыми и ласковыми по отношению к их партнершам. Такой интересный факт женщины в перспективе могут рассматривать как приятный бонус, который может ждать их на пороге такого важного события, как появление детей.

Знание фактов не дает гарантий, что в отношениях всегда будет полная гармония. Однако подобная информация помогает разобраться в причинах того или иного поведения партнера и предвидеть возможные последствия. А вы знаете какие-то интересные факты о противоположном поле, которые неизбежно влияют на общение мужчины и женщины?