10 научных фактов о братьях и сестрах, которые они сами о себе не знают

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Родные братья и сестры делают нас умнее, снимают нам стресс, улучшают наше психическое здоровье и вообще делают нашу жизнь лучше. Подобное положительное воздействие подробно изучено и доказано учеными. Поэтому, как бы сильно порой вас ни раздражали ваши братья или сестры, скажите им спасибо.

А в это время AdMe.ru расскажет про 10 удивительных вещей, которые ученые выяснили про братьев и сестер.

1. Младшие живут дольше старших и обладают более легким характером

Британское исследование от YouGov показало, что порядок рождения формирует личность. Так, младшие братья и сестры были признаны более творческими и безмятежными, чем старшие, которые, в свою очередь, чаще оказывались гораздо более серьезными, рациональными и ответственными. Также ученые заметили, что младшие братья и сестры в среднем живут дольше. Это связывают с их постоянным позитивным настроем, меньшим уровнем стресса и ответственности, чем у старших.

2. Младшие — экстраверты

Психологи связывают это с тем, что младшие с детства привыкли иметь дело со старшими братьями и сестрами. Они вынуждены много говорить, чтобы привлечь внимание и приходить к компромиссам. Часто подобная экстраверсия в будущем делает младших успешными публичными людьми.

3. Сестры понижают шанс возникновения депрессии

Сестра, младшая или старшая, защищает вас от чувства одиночества, вины, страха и депрессии — так говорится в исследовании Университета Бригама Янга. Ведущий автор исследования Лаура Падилла-Уокер говорит: «Родная сестра — это мощный защитный фактор для нашей нервной системы. Особенно в подростковый период».

4. Мальчики, у которых есть сестра, склонны к постоянному флирту с девушками

Джеффри Клугер (Jeffrey Kluger) в своей книге «Эффект брата» описал несколько исследований, в которых изучалось, как люди ведут себя во время быстрого свидания. В ходе экспериментов было выявлено, что большинство мужчин, которые выросли с сестрами, намного лучше общаются с противоположным полом по сравнению с теми, кто вырос с братьями или был единственным ребенком в семье. Кое-что выяснили и про женщин, у которых есть братья. Как пишет Клугер, «большинство девушек были менее серьезными и более открытыми в общении с противоположным полом».

5. У старших детей выше шанс возникновения аллергии

Особенно это касается пищевой аллергии. Японский медицинский центр провел исследование, в котором было опрошено 13 тыс. детей в возрасте от 7 до 15 лет. Выяснилось, что старшие братья и сестры чаще страдали пищевой аллергией, конъюнктивитом и проблемами с дыхательной системой, чем младшие.

6. 70 % отцов и 65 % матерей часто отдают предпочтение только одному из детей

Нет, это не значит, что одного ребенка любят больше, чем другого. Но родители в принципе не могут относиться к своим детям одинаково. Например, старшие дети получают привилегии и свободу, которую не получают младшие, а младшие — снисхождения, которые недоступны старшим. Кроме того, кто-то один из детей обычно воплощает мечты и стремления отца, чем может заслужить его благосклонность. А другой — матери.

7. Старшие братья отличаются более высоким уровнем IQ, чем младшие

Это может звучать несправедливо, но дети, которые родились первыми, как правило, имеют существенное интеллектуальное преимущество. Как предполагают ученые, все из-за того, что старшие братья и сестры часто тратят время на обучение младших, тем самым укрепляя собственные знания. Однако существует и другое исследование, в котором говорится, что многие младшие дети выравниваются по уровню IQ со старшими, когда достигают возраста 12 лет.

8. Чем больше у вас братьев и сестер, тем меньше шанс развода в будущем

Исследователи из Университета штата Огайо доказали, что каждый ваш младший брат или сестра снижает вероятность развода на 2 %. Как говорит автор исследования Донна Боббитт-Зехер (Donna Bobbitt-Zeher), «больше братьев и сестер означает больше опыта и подготовки к семейной жизни, поэтому меньше шансов, что будущая семья распадется».

9. Каждый следующий ребенок в семье ниже предыдущего

Масштабное исследование 14 тыс. британский детей выявило интересную тенденцию: в тех семьях, где было больше 4 детей, каждый последующий ребенок рождался на сантиметр ниже предыдущего. То есть наличие одного старшего брата буквально лишает вас 1 см в росте.

10. Младший брат или сестра улучшает ваше здоровье

Согласно исследованию Мичиганского университета, если ребенок в возрасте до 4 лет становится старшим братом, то риск ожирения сильно снижается. Часто после рождения второго ребенка родители стараются исправить ошибки, особенно в питании, и делают выбор в сторону более здоровой еды. По крайней мере так считают авторы исследования.