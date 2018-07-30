10 опасных мифов о депрессии, из-за которых многие не могут отличить болезнь от хандры

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По оценкам специалистов, от депрессии страдает более 300 млн человек в мире. Но, к сожалению, многие думают, что это просто плохое настроение, а само слово «депрессия» используется направо и налево как обозначение обычной хандры. В реальности у многих из нас есть друзья, близкие или коллеги, которые, возможно, переживают депрессию в данный момент.

AdMe.ru разобрался в мифах и фактах о депрессии, чтобы мы научились лучше отличать настоящую болезнь от упадка сил и смогли поддержать близкого человека в нужный момент.

Миф № 1: Депрессия — это пониженный тонус

В последние годы мы все чаще слышим слово «депрессия» по отношению к человеку, у которого на самом деле просто пониженный тонус. Мы все иногда хандрим. Из-за проблем на работе, плохой погоды, ссоры с близким человеком. Но расстройства — это не депрессия. Положительные эмоции могут поднять нам настроение за несколько минут и заставят улыбнуться. При депрессии у человека нет негативного состояния — он не испытывает никаких эмоций вообще. Человек находится в апатии, ему ничего не хочется делать, у него нет мечты или цели.

Миф № 2: У депрессии всегда есть психологическая причина

На самом деле не всегда. Действительно, часто депрессия возникает на фоне негативного события в жизни. Однако случается и так, что причина носит физиологический характер. Депрессия может возникнуть на фоне пониженного иммунитета, при проблемах со здоровьем, при нарушениях гормонального фона. Также в зоне риска находятся люди, придерживающиеся строгой диеты в течение длительного времени, потому что в их питании нет продуктов-антидепрессантов.

Миф № 3: Человек в депрессии всегда инертный и печальный

В реальности человек, страдающий от депрессии, может успешно работать, веселиться с друзьями и постоянно улыбаться. Иногда такое происходит с ним по инерции. При этом он может находиться в отчаянии, бороться с мыслями о суициде и пытаться поддерживать видимость счастливой жизни. Распознать болезнь у таких людей сложно, потому что об их истинном состоянии знают только самые близкие.

Миф № 4: Депрессия — это не болезнь

Да, часто симптомы сложно распознать. Да, не существует единого и правильного лечения для всех больных. Но всегда следует помнить, что депрессия является серьезным заболеванием. По данным Клиники Майо, люди с депрессией имеют физические изменения в мозге. Во время болезни происходит дисбаланс нейромедиаторов и гормонов в организме. Депрессия, как и многие другие болезни, влияет на настроение, мысли и физическое состояние.

Миф № 5: Положительные эмоции всегда помогут выйти из депрессии

Положительные эмоции во время лечения депрессии действительно важны, однако только они не помогут. Иногда вывести человека из болезни может и сильный стресс. Это происходит из-за выброса адреналина, который вызывает в мозге противоположное депрессии состояние. Экстремальные ситуации заставляют человека мобилизоваться, чтобы преодолеть проблему. Бывает, что после переживания стресса человек действительно выходит из депрессивного состояния. Однако следует помнить, что стресс наносит большой вред здоровью.

Миф № 6: Депрессия появляется из-за авитаминоза и недостатка солнца

На самом деле депрессия не зависит от времени года. Она может наступить и в жаркий летний день, все очень индивидуально. Во время авитаминоза и недостатка солнца появляется сонливость, тяжело просыпаться, нет желания работать, возникает усталость. Это признаки пониженного тонуса, но не болезни. Периодическая хандра — это нормально, но, в отличие от депрессии, такое состояние быстро проходит. Иногда достаточно, чтобы появилось солнце на улице или возникло ощущение приближающегося Нового года. Во время депрессии состояние человека не улучшится из-за праздничной суматохи или веселых гостей.

Миф № 7: Депрессия — это не страшно

Ведь страшно может быть, если человек болен трудноизлечимым заболеванием, а депрессия — это что-то несерьезное. Однако она может приводить к большим страданиям человека и его плохому функционированию в социуме. В худших случаях депрессия приводит к самоубийству. Ежегодно около 800 000 человек погибают в результате самоубийства, это вторая по значимости причина смерти среди молодых людей. На фоне депрессии могут возникнуть и более серьезные болезни, к примеру онкология. Поэтому, если депрессивное состояние затянулось, его необходимо лечить.

Миф № 8: Депрессия — признак безделья или глупости

Именно из-за этого стереотипа многие люди, страдающие депрессией, предпочитают не говорить о ней и не искать помощи, хотя в ней нуждаются. Важно осознать, что никто не впадает в депрессию сознательно и по собственному желанию. Это расстройство психики, влияющее на человека биологически, психологически и социально. Поэтому человек, который чувствует себя действительно плохо каждый день, но заставляет себя работать и общаться с людьми, заслуживает уважения.

Миф № 9: Депрессию можно унаследовать

Согласно исследованиям, генетическая предрасположенность к депрессии действительно существует, но риск для относительно здоровых людей увеличивается только на 10 %. Раньше считалось, что депрессия передается по наследству, однако новые исследования ставят это под сомнение. Семьи, в которых родственники страдали этой болезнью, более осведомлены о симптомах, но это говорит лишь о том, что они с большей вероятностью пойдут к врачу при первой необходимости.

Миф № 10: Депрессия определяется по эмоциональным симптомам

Считается, что депрессия — в голове, что кто-то заедает стресс едой или начинает пить. На самом деле часто люди, страдающие депрессией, жалуются на проблемы физического характера. По данным Национального института психического здоровья США, депрессия может проявляться в виде бессонницы, усталости, проблем с аппетитом, болей в мышцах и груди. Из-за мифа о том, что депрессия проявляется именно в эмоциональном состоянии человека, мы можем не замечать физические признаки. При этом их важно учитывать при диагностике и лечении.