10 важных и простых вещей, которые делают все счастливые люди

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Ах, как много в современном мире вещей, из-за которых мы переживаем. Но ведь на самом-то деле из-за волнений и метаний ускользает самое главное — спокойствие. Мы в AdMe.ru напоминаем, что счастье невозможно без этого ощущения, и приведем пару примеров, как достичь гармонии с самим собой.

1. Примите свою уникальность

То, что правильно для одного, не обязательно правильно для вас. Спите столько, сколько вам удобно, ешьте то, что считаете для себя полезным. Не пытайтесь быть кем-то другим. Примите свои недостатки и ощутите их вашей фишкой, тем, что делает вас непохожим на других. Делайте то, что считаете нужным для себя.

2. Уважайте свои границы

Это не только вовремя сказать «нет» на неудобную просьбу, это еще и выйти из разговора, который вам неприятен, корректно поставить на место человека, который делает то, что вам не нравится. Своим примером показывайте, как вы бы хотели, чтобы другие люди относились к вам.

3. Расставьте приоритеты

Выпишите те ценности, которые важны именно для вас. И распоряжайтесь своим временем так, чтобы его в первую очередь хватало на то, что вы считаете главным. Если это здоровье — запишитесь в спортзал или на медобследование. Если это семья, то проводите время с близкими.

4. Перестаньте испытывать чувство вины

Слово «должен» уберите из своей жизни. Все, что вы делаете, — это то, что вы хотите делать, а не вас вынуждают. Если вы испытываете вину за что-то — простите себя. Ведь вы уже сделали выводы и идете дальше.

5. Уважайте свой труд

Если вы еще не работаете на работе своей мечты, то сейчас тот самый момент, чтобы задуматься об этом. Мы чувствуем себя намного счастливее, если делаем то, что нам нравится, и это приносит нам деньги. Нелюбимая работа рано или поздно отомстит психосоматическими заболеваниями или отсутствием успеха. То же самое касается просьб окружающих.

6. Ищите свой способ расслабления

Каждому человеку нужен ресурс на восстановление — для кого-то это лес, кто-то заряжается от общения с друзьями. Найдите свой ресурс и используйте его время от времени.

7. Смиритесь с неизбежным и доверьтесь жизни

Вместо того чтобы все время за все переживать и волноваться, примите, что жизнь бывает разная и приносит не только пряники. Наша задача — вынести урок из данной ситуации и принять себя. Ожидая подвоха, этот подвох и притянешь, но, открывшись для жизни, мы можем получить много неожиданно приятных вещей.

8. Уважайте право других на свою жизнь

Относитесь к другим так, как хотели бы, чтобы относились к вам. Уважайте свободный выбор окружающих и не судите их за него. Вот увидите, как резко изменится отношение к вам.

9. Примиритесь со своим прошлым

Стыдиться и скрывать свое прошлое — это уничтожать будущее. Не надо трубить о себе направо и налево, но и нарочно скрывать — значит не принимать себя. Смиритесь, что оно уже прошло, примите себя, вы не могли иначе, и смело живите в настоящем.

10. Уберите из своей жизни токсичных людей

Если мы хотим ощущать себя счастливыми и спокойными, то обязательно должны проверить свое окружение. Ведь если рядом есть люди, которые нас «обесточивают», то это ни к чему хорошему не приведет. По возможности избавьтесь от всех людей, общение с которыми выматывает вас.