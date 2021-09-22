10 доказательств того, что наше подсознание то и дело вставляет нам палки в колеса

Как сильно бы нам ни хотелось принимать рациональные решения, получается это далеко не всегда. Все дело в том, что люди склонны создавать свою собственную «субъективную реальность», определяющую их поведение в социуме. Виной тому наше бессознательное и множество когнитивных искажений, которые систематически в нем возникают.

Чтобы знать врага в лицо, AdMe.ru составил список наиболее распространенных подобных ошибок мышления и нарисовал ситуации, в которые многие из нас попадали.

1. Селективное восприятие

Это искажение позволяет замечать только то, что согласуется с нашим мнением, вкусами и ожиданиями, а остальное попросту игнорировать. Например, однажды поверив пропаганде конкретной точки зрения или поддавшись маркетинговым уловкам конкретной компании, наш мозг автоматически становится на их сторону. Так проще, ведь на нас ежедневно валится огромное количество информации, а ее нужно как-то фильтровать. Жаль, что рациональностью и объективностью такой подход не знаменит. Возможно, умнее будет чаще пробовать что-то новое и быть открытым чужим точкам зрения.

2. Отклонение в сторону статус-кво

Все мы сталкивались с ситуациями, когда не хочется что-то менять, даже если в этом есть потенциальная выгода. Это обычная эмоциональная реакция, которая заставляет нас думать, что перемены несут убытки, а их польза призрачна. Например, разрыв неудачных отношений, смена плохой работы и другие, менее кардинальные решения. В доказательство на потребителях электроэнергии провели эксперимент. Двум группам людей предложили поучаствовать в планировании дальнейшей политики энергетической компании. Им дали 6 возможных комбинаций цены и качества, но текущий (статус-кво) вариант каждой группе описали по-разному. У одних он отличался высоким качеством, у других — низкой ценой. В итоге примерно 60 % участников в каждой группе выбирали именно свой статус-кво, а иной — только около 6 %.

3. Предпочтение нулевого риска

Из-за этой ошибки мышления мы предпочитаем устранить один какой-либо риск полностью, даже если в этом случае могут возникнуть другие, более серьезные. Это часто влияет на решения, касающиеся нашего здоровья или безопасности. Например, нежелание медицинского вмешательства. С одной стороны, выбрав такой вариант, по крайней мере одна из возможных проблем нас не коснется: можно не бояться врачей, операций, вакцин и т. д. С другой, мы рискуем здоровьем. Тут может подключиться еще одно искажение: иллюзия контроля. Не факт же, что к врачам мы не попадем. Пусть даже в бессознательном состоянии.

4. Искажение в восприятии сделанного выбора

Согласно этой тенденции, мы склонны задним числом приписывать сделанному выбору или произошедшему по нашей вине событию положительные последствия, а упущенным возможностям — отрицательные. Так, если опросить людей о том, через что они прошли и смутно это помнят, то они скорее приукрасят действительность, чем задумаются о своих возможных ошибках и неудачах. То есть, слегка искажая факты, мы создаем иллюзию благополучия и ложные воспоминания. Только вот понимать и принимать реальность это нам не поможет. Однако наш мозг все же позаботится, чтобы мы запоминали действительно неприятные ситуации и стремились больше в них не попадать. По поводу своих неудач мы рефлексируем порой даже дольше, чем хотелось бы.

5. Ошибка меткого стрелка

Есть анекдот про стрелка, который изрешетил сарай, а потом нарисовал мишень там, где было больше всего дырок. Эта комичная ситуация не так уж и далека от реальности, ведь люди склонны подстраивать данные под желаемый результат. Например, вера в различные пророчества, гороскопы или просто привычка смотреть лишь на те факты, которые подтверждают выгодную нам позицию. Так, в 1992 году в Швеции решили определить, опасны ли линии высокого напряжения для здоровья живущих рядом. Взяли группу людей и проверили на 800 различных заболеваний. Выяснилось, что лейкемией в этой группе болеют чаще, чем обычно. И неудивительно: по меньшей мере с одной из этого множества болезней должно было «повезти». Правда, исследования других групп людей никакой корреляции не выявили.

6. Профессиональная деформация

Это искажение возникает под влиянием факторов профессиональной деятельности и может менять тип личности и ее мировосприятие. Особенно это касается профессий, представители которых много контактируют с людьми, но может возникнуть и у других. Например, учителя иногда отличаются категоричностью, словно все вокруг их ученики, а программисты в обычной жизни пытаются действовать по четким алгоритмам. В особо запущенных случаях это превращается в профессиональный психоз. Чтобы не доводить до такого, следует заниматься самокритикой, пытаться выйти из зоны комфорта, получать новый опыт, пробовать себя в других сферах и т. д.

7. Проклятие знаний

В случае с этим искажением человек тоже судит со своей колокольни, но это не всегда связано с профессиональной деятельностью. Оно возникает, когда человек имеет какие-либо знания и предполагает, что и все остальные должны в этом разбираться. Например, в одном исследовании людей поделили на две группы: одну попросили выстукивать на столе разные популярные мелодии, а другую — угадывать их. Первая группа предполагала, что испытуемым удастся угадать 50 % мелодий, но вышло лишь 2,5 %.

8. Иллюзия конца истории

С этой иллюзией немудрено столкнуться, если не осознавать, что это иллюзия. Ведь многие считают, что в прошлом они претерпели сильнейший личностный рост и сейчас находятся на вершине своего развития. То есть больше никаких серьезных изменений не произойдет, а взгляды и мнения окончательно сформировались. Думать таким образом склонны люди любого возраста. Так, 30-летний чаще всего скажет, что жизнь-то он уже повидал, а вот 10 лет назад был совсем еще зеленым и у его была неправильная картина мира. Но теперь-то эта картина правильная и вряд ли в 40 лет сильно изменится. Через 10 лет он, вероятно, скажет примерно то же самое.

9. Нога в двери

Этих психологический феномен позволяет нами манипулировать: соглашаться на большие просьбы, после того как выполнили маленькие. Манипулятор словно ногой мешает вам закрыть перед ним дверь. Сначала могут попросить что-то пустяковое, например дать небольшую консультацию, а потом потребовать серьезную безвозмездную помощь, на которую при первом контакте мало кто бы согласился. Представители «фондов» с иллюстрации встречаются во многих городах и используют именно такую стратегию. Поневоле задумываешься, а не пожертвовать ли им немного, хотя и понятно, что это все попахивает мошенничеством. При отказе можно даже почувствовать себя виноватыми, будто мы уже с ними сблизились, помогли и нельзя теперь бросать их на полпути.

10. Дверь в лицо

Тут все наоборот: первая просьба покажется слишком сложной для выполнения, что заставит метафорически хлопнуть дверью перед лицом, а на второй манипулятор уже не будет так наглеть. Получается так, что в нас просыпается чувство вины, социальной ответственности или боязнь прослыть грубым. Если не осознавать, что это попытка манипуляции, то отказаться бывает очень сложно.