10 доказательств того, что чрезмерная бережливость ведет к бедности

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Бережливость — важная составляющая материального благополучия. Без контроля доходов невозможно накопить денег, чтобы осуществить серьезную покупку или инвестицию. Однако, пытаясь жить скромно, важно не впадать в крайности. Чрезмерная экономия может не только оказаться бесполезной, но и привести к обратному эффекту — бедности.

AdMe.ru приведет 10 примеров того, как экстремальная экономия может помешать достижению ваших финансовых целей.

1. Вы тратите больше времени

Экономия требует больших затрат времени, которое следовало бы использовать на достижение успеха. Слишком бережливым людям приходится выполнять много рутинных действий, которые лучше было бы передать на аутсорсинг. Можно поступить рациональнее и немного заплатить, чтобы получить выгоду в долгосрочной перспективе. Например, за небольшую плату можно нанять профессионала для мелкого ремонта или сборки мебели. А сэкономленное время использовать для работы или обучения новому навыку, что с лихвой компенсирует потраченные деньги.

2. Вы чаще болеете

Чрезмерная экономия на питании, бытовой химии и предметах гигиены может подкосить ваше здоровье. А это приведет к еще бо́льшим тратам. Соблюдайте базовые принципы сбалансированного питания и внимательно читайте состав приобретаемых товаров.

3. Дешевые вещи приходится чаще обновлять

В большинстве случаев не стоит выбирать самую дешевую технику, одежду, обувь или мебель. Лучшие товары по соотношению между ценой и качеством, как правило, не самые дешевые, но вместе с тем и не самые дорогие. Обращайте внимание не только на цену, но и на материал товара, а также на отзывы других покупателей.

4. Вы чаще становитесь жертвами мошенников

Из-за желания сэкономить люди нередко попадаются на удочку риелторов-мошенников или продавцов неисправных автомобилей. Если кто-то предлагает вам услуги или товары по слишком низкой цене, стоит тщательно все перепроверить. Возможно, что выгоднее будет обратиться к проверенному продавцу или посреднику.

5. Вы не получаете качественной информации

Чтобы достичь финансового успеха, нужно всегда чему-то учиться. Но получить качественный обучающий курс или тренинг бесплатно, скорее всего, не получится. А если и получится, то на его поиски вы потратите слишком много времени. К тому моменту, как вы наконец освоите этот навык, вы бы уже давно могли применять полученные знания в жизни, купив нужный курс. Если учесть все косвенные затраты денег и времени, можно сделать вывод о том, что знания бесплатными не бывают.

6. Вы лишаете себя общения

Хорошее окружение — это еще одна важная составляющая успеха. Однако чрезмерная экономия ведет к социальной изоляции. А это, как показывает практика, становится поводом для дополнительных расходов. Полезные знакомства нередко завязываются в самых неожиданных местах и ситуациях. Но чтобы выбраться с друзьями на пикник, сходить в кино или записаться на курсы, нужно потратить немного денег.

7. У вас не остается времени и сил на работу

Постоянная озабоченность бережливостью морально изматывает. Кроме того, в настойчивом стремлении к экономии вы лишаете себя многих удовольствий. Это ведет к постоянному стрессу, и в результате ни сил, ни времени на работу и развитие просто не остается. Регулярно уделяйте время образованию и поиску новых источников дохода.

8. Вам отвечают скупостью на скупость

Скупость в отношениях с окружающими — еще одна причина бедности. Экстремальная бережливость ведет к тому, что вы начинаете дарить слишком скромные подарки, а иногда и вовсе игнорировать праздники, полностью прекращаете одалживать деньги и помогать близким. Будьте готовы к тому, что люди ответят вам тем же, когда помощь потребуется вам самим.

9. Вы слишком увлекаетесь распродажами

Распродажи — гениальное изобретение. Но только для продавцов — не для потребителей. Во время различных акций люди тратят больше, чем при попупках по обычным ценам. Иногда перечеркнутая цена или слово «акция» на этикетке легко усыпляют бдительность, и покупатель на самом деле приобретает товар по его обычной, а не по акционной стоимости.

10. Вы делаете слишком рискованные инвестиции

Доказано, что те, кто хочет сэкономить на инвестициях, как правило, покупают слишком рискованные финансовые инструменты. Кроме того, такие люди чаще других становятся жертвами финансовых пирамид и других мошеннических схем. Вкладывать средства в активы с высоким риском можно только в том случае, если они составляют лишь малую часть вашего инвестиционного портфеля.

Как вы считаете, где проходит грань между рациональной экономией и скупостью? Какие примеры чрезмерной бережливости знаете вы? Расскажите об этом в комментариях.