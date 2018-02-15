Ученые годами пытаются найти ответы на 10 простых детских вопросов

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По данным британского Института инженерии и технологий, 83 % родителей не могут ответить на детские вопросы. Как оказалось, мамы и папы в большинстве своем боятся услышать очередное «почему» от любознательного малыша. Более того, две трети участников исследования признались, что им легче соврать, чем показать ребенку, что они чего-то не знают. Но не спешите стыдить таких родителей: даже ученым известно далеко не все. AdMe.ru составил рейтинг детских вопросов, способных посадить в лужу любого взрослого.

1. Сколько лет может жить человек?

Долгожителями принято называть людей в возрасте от 90 лет и старше. Ученые давно сошлись во мнении, что женщины живут дольше мужчин. По данным Книги рекордов Гиннесса, самым старым человеком в мире считается француженка Жанна Кальман. Она умерла в 1997 году, когда ей было 122 года. Однако в 2017 году стало известно об индонезийском дедушке Гхото, который дожил до 146 лет. Его документы были проверены: Мба Гхото действительно родился в декабре 1870 года. Максимальное количество лет, которые может прожить человек, пока остается загадкой.

2. Почему у нас разная группа крови?

Об индивидуальных отличиях крови людей стало известно в начале XX века. Такое открытие сделал венский исследователь Карл Ландштейнер в 1900 году. Его эксперименты привели к заключению, что существует 4 группы: 0(I), А(II), В(III) и АВ(IV). Сегодня донорская кровь подбирается с учетом максимального совпадения антигенов, т. е. определенной структуры на поверхности клетки. Если они окажутся чужеродными для человека, организм их не примет. Но вопрос, почему у нас разная группа крови, до сих пор остается открытым. Есть мнение, что на заре цивилизации люди вообще не имели антигенов и кровь преимущественно была I группы. На формирование антигенов, предположительно, повлиял климат, особенности питания и другие внешние факторы.

3. Почему мы ходим по кругу с закрытыми глазами?

Наверняка вы слышали, что стоит человеку заблудиться, как он начинает идти по кругу? То же самое происходит, если просто завязать глаза повязкой или крепко зажмуриться: сначала вы будете сворачивать в сторону, а затем начнете кружить по местности. Исследователь из Института биологической кибернетики Общества Макса Планка в Германии Ян Соуман провел ряд экспериментов и выяснил, что это напрямую связано с отсутствием ориентира в пространстве. Не имея какого-либо объекта перед глазами, человек полагается на свои ощущения и постепенно отклоняется от прямолинейного пути. Но есть и другие объяснения, основанные на асимметрии тела. Так, одна нога может быть сильнее и длиннее другой, а шаг с толчковой ноги — шире.

4. Почему животные предчувствуют землетрясения?

Люди впервые узнали о том, что животные могут предчувствовать землетрясения, в 373 году до нашей эры, когда за несколько дней до природной катастрофы они покинули греческий город Хелес. С тех пор люди многократно становились свидетелями этой удивительной способности, причем как домашних питомцев, так и диких зверей. С 70-х годов XX века ученые пытаются выяснить причины такого поведения животных. Они связывают это с их острым слухом, а также со способностью реагировать на наклон земли, изменения грунтовых вод, электрического или магнитного полей.

5. Почему буквы алфавита расположены именно в таком порядке?

Как известно, алфавитом мы обязаны византийским братьям Кириллу и Мефодию. В IX веке они решили перевести Библию для соседей-славян. Им пришлось изучить, с помощью каких звуков общались наши предки, и придумать для этих звуков буквенное обозначение. Так появилась глаголица. Несмотря на то что начертание букв было другим, их порядок напоминал греческий минускул. И тут можно начинать гадать, с чем именно это связано. Или Кирилл просто не хотел выдумывать другую последовательность, или не мог нарушить священный порядок языка Библии. Кстати, греческий алфавит не является первоисточником такого буквенного расположения. Считается, что большинство существующих алфавитов были созданы под влиянием финикийской письменности.

6. Почему мы «падаем» во сне?

Ощущения, которые по-научному называются «гипнотическим рывком», объясняют непроизвольным сокращением мышц. Некоторые ученые связывают это с рефлексами приматов. Когда они засыпали на ветках деревьев, такие рывки позволяли им почувствовать опору, тем самым удерживая тело в стабильном положении. По другой версии, «гипнотический рывок» можно назвать своеобразным переключателем от активности ко сну. В момент, когда мы взрагиваем, две системы мозга борются за контроль над телом, и резкое движение становится последним выплеском накопленной за день энергии.

7. Как работает велосипед?

Или даже сформулируем вопрос четче: «Что заставляет велосипед катиться и почему он не падает?» Еще совсем недавно ответом на этот вопрос были два факта из школьного курса физики: гироскопический эффект (способность быстро вращающегося тела удерживать свое положение в пространстве) и эффект кастора (постоянное подруливание, основанное на центробежной силе). Однако в 2011 году американский инженер Энди Руина сконструировал необычную модель велосипеда, опровергающую оба утверждения. Тем не менее устройство продолжало катиться и удерживать равновесие. И если до этого момента ученые сомневались в эффекте гироскопа, то теперь выяснилось, что и без особой конструкции оси передней вилки тоже можно обойтись. Правда, велосипед в таком случае внешне будет больше напоминать самокат.

8. Почему лед скользкий?

Ученым удалось выяснить, что скольжение происходит из-за того, что на поверхности льда образуется очень тонкий слой воды. Но почему это происходит, до сих пор до конца не ясно. Физики полагают, что это связано с тем, что температура плавления льда понижается при увеличении давления. Так, стоя на коньках, вы заставляете плавиться верхний слой льда, из-за чего образуется вода и вы скользите. Но стоит вам сдвинуться с места, как участок, на котором вы находились, вновь замерзает. Есть те, кто считает, что лед тает вовсе не от давления, а от трения. Еще одна группа скептиков уверена, что причина кроется в природных свойствах льда: он обладает жидким слоем вне зависимости от того, как вы на него воздействуете.

9. Почему люди улыбаются?

По мнению американского психолога Пола Экмана, существует не менее 18 типов улыбок. Среди них — счастливая, фальшивая, неловкая, соблазнительная, саркастическая и многие другие. У приматов улыбка тоже выражала широкий диапазон эмоций. Первоначально они обнажали зубы, чтобы показать агрессию. Но по мере развития обезьяны освоили и другую форму улыбки — знак подчинения перед доминирующей особью. Рефлекторная улыбка наблюдается у человека еще до появления на свет. Она становится осознанной примерно на 45-й день жизни. Некоторые исследователи предполагают, что улыбка помогает детям манипулировать родителями: они делают это, чтобы взрослые улыбнулись в ответ.

10. Когда спит акула?

Почему вообще возник такой вопрос? Да потому, что акула вынуждена находиться в постоянном движении, чтобы выжить. И на это есть две причины. Первая: отсутствие у акулы плавательного пузыря, который позволил бы ей застыть в воде. Вторая: неспособность ее челюстных мышц самостоятельно прокачивать воду через жабры. Долгие годы ученые были уверены, что эти хищники просто не умеют отдыхать, пока мексиканские рыбаки не обнаружили подводные пещеры с мирно пребывающими там акулами. Ихтиологи не берутся утверждать, что акулы специально собираются там, чтобы поспать. Однако некоторые из них предполагают, что в этих гротах животные находятся в состоянии, близком к трансу.

Бонус: где искать ответы

Исследователей из Института инженерии и технологий, конечно, огорчили результаты опроса, о котором мы писали в начале статьи. Совместно с британским порталом для родителей Mumsnet они решили публиковать в твиттере ответы на самые сложные вопросы из мира науки и техники. Вы тоже можете проверить свои знания по хештегу #AskTheEngineers. Ну а мы, как всегда, будем ждать ваши истории и впечатления в комментариях.