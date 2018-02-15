10 действительно сложных загадок, раскусить которые не каждому по силам

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Хотите бросить вызов самому себе и разгадать все-все логические задачи, которые мы для вас приготовили? Только предупреждаем: сложность увеличивается к концу статьи.

AdMe.ru собрал для вас самые интересные варианты. Напрягаем извилины и решаем.

Чтобы узнать ответ, нажмите на картинку.

10.

Расставьте котов так, чтобы сумма чисел во всех рядах составляла 12.

2.

При помощи треугольников и маленького квадрата сложите большой квадрат.

3.

Определите, одинаковые ли фигуры по размеру.

4.

Переместите 2 карандаша так, чтобы мячик оказался вне «бокала». Можно менять положение бокала, но форму оставьте неизменной.

5.

Все ли углы прямые в этом четырехугольнике?

6.

Как можно сшить крест из этих кусков материи, не разрезая их?

7.

Как можно увеличить пруд, сохранив его квадратную форму, чтобы деревья остались на своих местах?

8.

Проведите через все пирожные ломаную линию, состоящую из 4 прямых отрезков, не отрывая руки.

9.

Тремя движениями разрежьте сыр на 8 равных частей.

10.

Подберите скважину для ключа.