10 действенных способов сказать «нет» и не чувствовать за это вины

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Вы легко отказываете коллегам или родственникам, которые приходят к вам с просьбами? Для многих это настоящее испытание. Часто мы боимся сказать «нет», даже когда нам крайне сложно выполнить просьбу человека. Так мы просто избегаем конфликтов и чувства вины. Но такая привычка нередко только вызывает раздражение и заставляет откладывать на потом собственную жизнь. Умение правильно отказывать пригодится любому человеку. И наша статья поможет вам освоить этот навык.

Мы в AdMe.ru собрали 10 советов, которые помогут вам научиться давать отпор и сохранять хорошие отношения.

10. Поймите, от чего вы готовы отказаться

Прежде чем выстраивать отношения с другими людьми, стоит понять, что для вас действительно важно, а что нет. Для этого напишите список людей, дел и событий, которым вы хотите посвящать свое время и силы. Ведь пока вы не расставите приоритеты, вам будет сложно понять, на что действительно стоит тратить свое время. Иначе вас могут мучить сомнения, правильно ли вы сделали, сказав «нет».

9. Предложите выбор

Пожалуй, это наиболее простой способ отказа. Отклонив просьбу человека, предложите ему альтернативу, «утешительный приз». К примеру, если вы не сможете сегодня вечером встретиться с подругой, с которой не виделись уже несколько месяцев, пообещайте сделать это через неделю. Главное в таком случае — постараться быть действительно полезным обратившемуся к вам, а не действовать из желания избавиться от чувства вины.

8. Выражайте сопереживание

Если вы не можете помочь человеку, покажите ему, что вы его услышали и поняли то, в чем он нуждается. Скажите ему о том, что он имеет дело со сложной задачей или что он прилагает все усилия для ее решения, подбодрите его. Это поможет собеседнику почувствовать себя лучше и легче пережить отказ.

7. Говорите «нет» просьбе, а не человеку

Не переживайте, что ваш отказ серьезно обидит собеседника, ведь к нему вы не имеете претензий, не отвергаете его и не портите с ним отношения. Ваш отказ выполнить его просьбу говорит лишь о том, что сейчас у вас нет возможности помочь ему. Конечно же, важно быть вежливым и доброжелательным, можно похвалить человека или его работу, но все равно сохраните твердость, сказав «нет». Такое поведение даст понять другому, что вы не отвергаете его самого.

6. Объясните причину отказа

Не каждый из нас способен ответить отказом без объяснений причины. Да и человек, обратившийся к нам с просьбой, часто ждет хотя бы минимума слов. В длинные пространные объяснения пускаться не стоит, лучше кратко озвучить обстоятельства, которые послужили поводом для отказа. Возможно, вы спешите к врачу, или слишком устали и нуждаетесь в отдыхе, или не хотите браться за дело из моральных соображений. Скажите собеседнику честно о своих мотивах.

5. Тренируйтесь говорить «нет»

Все знания останутся только в теории, если вы не начнете практиковаться в умении отказывать разным людям. Для начала можно выбрать совсем простые ситуации с минимальным риском. К примеру, скажите «нет», когда официант в кафе предлагает десерт. Попробуйте еще один способ тренировки: уединитесь в комнате и 10 раз повторите слово «нет». Это придаст вам уверенности в нужной ситуации.

5. Оберните отказ комплиментом

Отклоните просьбу собеседника, но так, чтобы ваш отказ выглядел для него комплиментом. К примеру, «Спасибо, что вспомнил обо мне» или «Мне приятно, что ты спросил меня первым». Вы можете сказать о том, как важна его работа, выразить ему признательность и пожелать удачи.

4. Будьте готовы к выбору

Нередко нам сложно сказать «нет» не потому, что мы боимся обидеть людей, а потому, что нам жалко упускать интересную возможность. В таком случае мы забываем, что отказ — это не только упущенный шанс, но и компромисс. Возьмите на заметку: когда мы отказываем одной просьбе, мы соглашаемся с чем-то более важным. В данном случае мы просто выбираем одну из двух возможностей.

3. В ответ на настойчивость будьте категоричны

Некоторые люди настолько настойчивы в своих просьбах, что не оставляют собеседника в покое, пока не добьются желаемого, особенно часто это касается наших близких. В таком случае не стоит идти у них на поводу — лучшей тактикой здесь будет просто давать один и тот же ответ снова и снова. Это вовсе не значит, что у вас нет сочувствия, — вы можете сопереживать, обнимать, но вы не должны позволять вашему «нет» постепенно превратиться в «может быть», а в конечном итоге в «да, конечно».

1. Не затягивайте с ответом

Отказать действительно бывает непросто. Но когда вы специально затягиваете с ответом, говоря «может быть», а потом «нет», это гораздо хуже. В долгосрочной перспективе четкий, своевременный отказ гораздо более вежлив и удобен для человека. Ведь зачастую из нашего желания успеть сделать 100 дел одновременно ничего хорошего не выходит, и наоборот, когда мы не пытаемся сделать всего этого, мы получаем больше времени и энергии.

Бонус: практическое упражнение

Вспомните ситуацию из своего прошлого, когда вы не смогли отказать человеку — согласились помочь, взяли на себя обязательства, — и вскоре об этом пожалели. Опишите чувства, которые вы испытывали тогда, когда согласились, и в момент, когда пожалели о согласии.

Что помешало вам сказать «нет»?

Представьте, что случилось бы, если бы вы отказали. Вероятнее всего, после этого вам станет понятно, что ничего ужасного не произойдет: возможны обиды, недовольство, злость. Но ничего катастрофичного не произойдет, это личное право человека — испытывать те или иные эмоции. От этого вы не станете автоматически плохим, скорее станете менее «удобным». Выбирать вам — жить интересами других, ругая себя за свою слабость, или вести действительно интересную, насыщенную жизнь в гармонии с собой.

А каким способом пользуетесь вы, чтобы избавиться от перекладывания на себя чужой ответственности? Делитесь с нами в комментариях.