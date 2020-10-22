10+ цветов одежды, которые расскажут о человеке все, хочет он того или нет

Мы не задумываемся о значении цвета при покупке очередного платья или костюма для фитнеса. И напрасно, ведь, подобрав правильный оттенок, можно запросто произвести нужное впечатление хоть на первом свидании, хоть на собеседовании. «Если хотите узнать, что значит тот или иной цвет, вспомните, где он встречается в природе», — советует психолог Ванесса ван Эдвардс.

AdMe.ru вник в тонкости цветовой психологии и спешит раскрыть все ее хитрости. А в бонусе мы расскажем, какие цвета нужно выбирать, чтобы произвести тот или иной эффект на собеседника.

1. Красный

Не секрет, что этот цвет ассоциируют со страстью и агрессией. Ванесса ван Эдвардс считает красное платье беспроигрышным вариантом для первого свидания. Цвет притягивает взгляд, поэтому кавалер уделит вам максимум внимания, а значит, лучше узнает вас. Также этот цвет стимулирует аппетит, поэтому рестораны быстрого питания так часто используют его в оформлении. Если вы хотите удивить избранника новым блюдом или проложить дорогу к его сердцу, подайте угощение на красной тарелке.

Заходит ко мне в кофейню женщина. Вся такая красивая: облегающее красное платье до колена, сумочка, макияж, прическа... и большие мягкие леопардовые тапочки. Оказалось, что она забыла переобуться, когда выходила из дома. Сказал, что это выглядит как смелое модное решение. @ Young Monsieur Charl / Twitter

2. Желтый

Солнечный цвет выбирают те, кто умеет получать от жизни удовольствие. Это цвет радости: вполне возможно, ваш канареечный шарфик или жакет заставит улыбнуться прохожего даже в хмурый день. Но будьте аккуратны с желтым: он имеет краткосрочный эффект. Цвет хорош для создания первого впечатления, но для длительной встречи рекомендуется выбрать другой цвет. На работе он может показаться слишком энергичным, а вы — легкомысленной особой.

Мое восприятие желтого зависит от настроения, в котором я просыпаюсь. Если я просыпаюсь счастливой или в нейтральном настроении, желтый усиливает его, заставляет чувствовать себя хорошо. Но если я просыпаюсь в грустном настроении, то цвет раздражает, я просто ненавижу его. @ Emma’s Design Diary / Quora

3. Фиолетовый

Фиолетовый редко встречается в природе, и делать соответствующую краску было трудно. Поэтому он считался символом королевской роскоши. Используйте фиолетовый, чтобы сделать наряд визуально более дорогим. Тот же прием можно брать на вооружение при вручении подарка: сюрприз в пурпурной коробке покажется более эксклюзивным. Не переборщите с этим цветом: обилие фиолетового в одежде или интерьере произведет впечатление искусственности.

Люблю фиолетовый. В нем есть что-то магическое. Он олицетворяет надежду, страсть, творческое начало и мудрость. Этот цвет формирует позитивное отношение к жизни, к тому же он уникальный. @ Shiny / Quora

4. Голубой

Голубой цвет ассоциируется с надежностью, верностью и даже мудростью. Наденьте голубую блузу, и у собеседника сложится впечатление, что вы отлично разбираетесь в теме. Цвет неба также покажет вас спокойной и уравновешенной личностью — вам будут больше доверять. Поэтому рубаха или футболка в морских тонах — идеальное решение для мужчины на первом свидании. Цвет поможет унять волнение обоих партнеров, ведь обладает успокаивающим эффектом. Поэтому если мужчина надел голубую рубашку, он намерен произвести на даму хорошее впечатление. Этот цвет также повышает работоспособность — выбирайте помещение с голубыми стенами, если хотите допустить минимум ошибок.

Мой любимый цвет — голубой. Он вызывает в воображении бесконечную синеву неба над океаном и дюны, бархатное ночное небо. Это цвет платья, которое я носила на танцах в 7-м классе. Голубой — это тоска по свисту поездов в ночи, манящий звук саксофонов и бас-гитар из баров. Это цвет, смягчающий сильнейшую боль, цвет облегчения. @ Kris Harpster / Quora

5. Серый

Этот цвет противоположен красному: он максимально нейтрален. Если вы хотите заострить внимание на том, что говорите, или вам предстоит непростой диалог, собеседование, выбирайте одежду серых тонов. Серый пассивен, он как будто отнимает энергию. Поэтому он не слишком подходит для декора помещения, где вы проводите много времени. Это может снизить темп работы и продуктивность.

Если бы мне нужно было выбрать единственный цвет для постоянной носки, я бы выбрала серый. Его можно носить в любое время года, у него много оттенков. Я бы носила светло-серый летом или в жаркие месяцы. Серый цвет можно дополнить жемчугом, бриллиантами или другими украшениями. Это нейтральный цвет, который просто сочетается с другими. @ Diane Lane / Quora

6. Белый

Многие думают, что белый — нейтральный цвет, связанный с чистотой. Это так, но он хорош в небольших дозах: если в одежде слишком много белого, человек может казаться не в меру скромным и робким. Также обилие белого может создавать ощущение боязни сделать какой-либо важный шаг.

Белый — это исключительно красивый цвет. Его очень легко комбинировать с любым стилем, будь то джинсы или платье, он подходит для любого случая. @ Sony Walter / Quora

7. Черный

Это неоднозначный цвет. В одном из исследований утверждается, что игроки Национальной хоккейной лиги, выступавшие в черной форме, чаще наказывались за агрессивное поведение на льду. В то же время черный — цвет силы, особенно хорошо он работает в паре с зеленым или синим. В таком сочетании он указывает на серьезность личности.

Черный для меня — это не только цвет, но и эмоция. Большая часть моей одежды черная. Он кажется мне более привлекательным, чем другие цвета. Он как будто скрывает некоторые вещи. Так же и я не хочу делиться своими чувствами со всеми. А еще это единственный цвет, который поглощает все остальные. @ Shubham Rauniyar / Quora

8. Зеленый

Цвет листвы, он настраивает на позитивный лад, излучает гармонию и свежесть. Этот цвет уместен в офисе. Это еще и цвет денег. Специалист в зеленом или салатовом наряде вызовет доверие у коллег и клиентов. Он также отлично успокаивает — чтобы снять напряжение, переведите взгляд на стену или предмет зеленого оттенка. Поставьте на экран рабочего стола зеленые обои, чтобы глаза меньше уставали.

Мой любимый цвет — бирюзовый. Бирюза — это сочетание синего и зеленого. Синий расслабляет, а зеленый заряжает энергией. Я бы сказал, этот цвет заставляет меня чувствовать себя сосредоточенным, не испытывая стресса. Бирюза, которая ближе к зеленому, улучшает концентрацию внимания, тогда как оттенки, склоняющиеся к синему, успокаивают и расслабляют. @ Sy Gulli / Quora

9. Оранжевый

Оранжевый и его оттенки (например, лососевый, апельсиновый) воспринимаются как цвета успеха. В нашем сознании он связан с активностью и энергией, в нем есть страсть красного и радостное возбуждение желтого. Он способен добавить бодрости и улучшить деятельность мозга. Недаром многие спортивные команды включают оранжевые элементы в свою форму. Чтобы получить эффект от тренировок и усилить мотивацию, сделайте выбор в пользу формы апельсинового цвета. Поэтому если в спортзале вы видите девушку в оранжевом костюме, скорее всего, она пришла сюда за результатом.

10. Коричневый

Цвет шоколада и корицы трактуется нашим мозгом как цвет стабильности и больше считается мужским, нежели женским. Именно коричневый придаст уверенности на рабочем месте, покажет сотрудника или руководителя компетентным.

Я люблю коричневый. Это один из самых темных цветов на свете, но он не так уж и плох! Это цвет, вызывающий ощущение силы и надежности. Он часто ассоциируется с целостностью, элегантностью, теплотой, домом и безопасностью. Это теплый цвет, возбуждающий аппетит. Также в нем есть скрытое глубоко чувство одиночества и печали. А в реальной жизни я очень одинок. Мне нравится этот цвет, потому что он олицетворяет меня. @ Armand Dhaniel / Quora

11. Приглушенные и пастельные тона

Приглушенные цвета, например лавандовый или пыльная роза, дают тот же эмоциональный отклик, что и их чистые вариации. Они скажут собеседнику все то же самое, но в чуть менее жесткой манере. Чувствуете себя не очень комфортно в пурпурном платье, но хотите продемонстрировать свою уникальность? Выбирайте вещь в лавандовом оттенке или комбинируйте баклажановую кофточку с серым низом.

Бонус: какой цвет выбрать, чтобы произвести нужный эффект?

Если с утра вам предстоит публичное выступление, добавьте в наряд немного красного: это поможет разбудить аудиторию и заставить слушать вас. Этот лайфхак подойдет учителям и преподавателям.

Чтобы создать игривое или расслабленное настроение на вечеринке, наденьте розовый: он ассоциируется с весельем и молодостью.

Хотите чувствовать себя и выглядеть моложе? Наденьте желтые аксессуары. Если выбираете цельную вещь этого цвета, добавьте в комплект что-то белое — с желтым лучше не перебарщивать.

Сделать акцент на вашей уникальности помогут необычные детали, например носки с забавным узором. Это отличный способ проявить индивидуальность, если в вашей компании действует строгий дресс-код.

Если вам предстоит презентация или собеседование, а вы жутко нервничаете, отдайте предпочтение черному. Этот цвет подарит уверенность вам, а ваши собеседники или слушатели будут более склонны доверять тому, что вы говорите.