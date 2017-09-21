10 чувств, на которых всегда играют манипуляторы

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Манипуляторы — умышленно или нет — играют на страхах, сомнениях и желаниях. Но самые низкие приемы — это игра на добрых и красивых чувствах: на любви, благодарности, чувстве долга, надежде. Однако не нужно становиться бесчувственным и черствым, спасаясь от нечестных манипуляций. AdMe.ru делится с вами самыми распространенными уловками хитрецов и способами установить для себя границы допустимого.

Чувство вины

Человек под гнетом чувства вины готов на многое, лишь бы компенсировать нанесенный вред. Это как раз то, что и нужно манипулятору, который навязывает вину. Так ли вы виноваты? И не много ли вы на себя берете, чувствуя ответственность за эмоциональный настрой другого человека? Его реакция — это его выбор. Даже если вы действительно совершили что-то неправильное, искренне извинитесь, но не позволяйте манипулятору управлять вами.

Боязнь потерять лицо

Манипулятор провоцирует не только ради прямой выгоды для себя, но и чтобы потешить свое самолюбие, ощутить власть или просто развлечься. Жертвами становятся неуверенные в себе люди, ведь их страх потерять лицо очень силен. Думайте, прежде всего, нужно ли это вам. И не поддавайтесь на провокации — вы не сильнее, чем вы есть, и не всемогущи. И в этом нет ничего стыдного. Не стоит рисковать собой ради поддержания сомнительного имиджа.

Чувство долга

Давлением на чувство долга особенно успешно пользуются близкие родственники и друзья. И именно близкие манипуляторы способны сильно усложнить жизнь. Важно четко понимать границы своих возможностей. Да, вы должны помогать, но это не означает, что вы должны автоматически страдать и испытывать неудобства. Конечно, сложно отказать близкому человеку. Но можно найти разумный компромисс и пойти навстречу не в ущерб своим интересам.

Страх быть отвергнутым

Постоянно шантажируя партнера, манипулятор выторговывает себе блага за обещание любить и быть рядом. Он пользуется страхом жертвы быть отвергнутым. Если любовь и можно купить, то только за любовь, но не за материальные блага и бесконечные услуги. Важно научиться уважать себя и загрузить себе глубоко в подсознание мысль, что вы достойны бескорыстной любви и дружбы.

Чувство благодарности

На чувстве благодарности можно играть бесконечно, напоминая о давней

неоценимой услуге при каждом удобном случае. И многие манипуляторы — осознанно

или не очень — этим пользуются. Если вам неудобно выполнять просьбы, вы не обязаны это делать. Найдите комфортный для себя способ погасить дружеский долг и не поддавайтесь на нечестные манипуляции.

Чувство жалости

Такие хитрецы пользуются чужой добротой и состраданием. Часто их дела идут ничуть не хуже, чем у других, но они мастерски давят на жалость, вызывая у жертвы желание помочь несчастному. Похвалите манипулятора. Если он попытается свалить на вас что-либо, прикрываясь своим страданием, скажите, что он, такой талантливый, справится с этим гораздо лучше. И вы в него верите. Говорите это искренне, и вы не только пресечете манипуляции, но и оставите о себе положительное впечатление.

Страх одиночества

Многие терпят грубого и нелюбимого человека рядом, только потому что боятся остаться в одиночестве. Манипулятор периодически метко бьет по самооценке, и жертве все сложнее избавиться от страха ненужности. Верьте в себя, уважайте себя, любите. Только так вы сможете трезво оценивать отношение к вам других людей и не попадать в ловушку страха одиночества.

Стыд

Стыд — это мучительное ощущение своей неполноценности или неправильности своих поступков. Человек готов на многое, только бы избежать этого неприятного чувства, и манипуляторы этим умело пользуются. Если вас старательно пытаются пристыдить, стоит насторожиться. Ведь если вы совершили ошибку — можно исправить ее, извиниться. И уж точно вам не должно быть стыдно за свое несоответствие чьим-либо ожиданиям. Ваше чувство стыда нужно только манипуляторам, чтоб управлять вами.

Надежда

Манипуляция надеждой. Хитрец сулит золотые горы или обещает, что обязательно изменит свое поведение. Но цель его слов — сиюминутные выгоды, которые растроганная добрыми намерениями жертва может ему дать. Не верьте на слово хитрецам. Смотрите на реальные действия. Поставьте конкретные сроки, выдвиньте определенные требования. И не позволяйте пустым надеждам менять ваши мысли и намерения.

Тщеславие

Как работает манипуляция на тщеславии? Классический пример — басня про ворону и лисицу. Со стороны это может быть похоже на невинный комплимент, только цель манипулятора вовсе не в том, чтобы сделать вам приятное. Прежде чем пойти на поводу у льстеца, взвесьте свои интересы, возможности и желания. А на милое «С этим справишься только ты» можно просто ответить: «Спасибо, что вы так считаете, мне очень приятно, но у меня другие планы».