10 бестактных вопросов, которые давно стоит запретить на законодательном уровне

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Иногда во время разговора с некоторыми людьми кажется, что у них напрочь отсутствует чувство такта. Неловкие комментарии и язвительные фразочки можно услышать в том числе от коллег, родственников или даже близких друзей. В такие моменты так и хочется закричать: «Неужели непонятно, что вы меня этим задеваете?»

Мы в редакции AdMe.ru решили вспомнить, какие некорректные вопросы нам приходилось слышать в свой адрес, и объяснить, почему же все-таки их не стоит задавать другим.

1. «А ты снова одна пришла?»

Спрашивать другого человека о том, почему он до сих пор один, — оскорбительно. Задавая подобный вопрос, вы как будто утверждаете, что одиночество — это что-то ненормальное, некая патология. Никто и никогда не обязан оправдываться о своем семейном статусе и личной жизни вне зависимости от пола и возраста.

2. «Когда ты уже найдешь себе нормального?»

Такой вопрос подразумевает скрытую критику в адрес партнера постороннего человека. Даже если этот мужчина или эта женщина вас сильно раздражает и вы считаете, что он / она вовсе не пара вашему другу, воздержитесь от язвительных комментариев. Психологи утверждают, что, критикуя, вы занижаете самооценку другого человека, потому что он якобы не способен выбрать кого-то стоящего. Кроме того, подобное поведение впоследствии может очень сильно навредить и испортить ваши взаимоотношения.

3. «Когда вы уже сделаете ремонт?»

Удивительно, но, по мнению психологов, неловкие и раздражающие вопросы могут задавать люди, которые прошли через те же трудности, что и вы. Вместо того чтобы испытывать сочувствие, этот человек становится агрессивным нападающим, что позволяет ему в собственных глазах выглядеть сильнее. Тем не менее, прежде чем нападать, стоит спросить себя: «А хотел бы я услышать эту реплику в такой же ситуации?»

4. «Ты все еще ходишь с этим телефоном?»

Кто-то, может быть, и хотел бы, но не обладает достаточным количеством средств, чтобы купить себе последнюю модель дорогого телефона, другой же не видит смысла выбрасывать сумасшедшие суммы, чтобы просто звонить и проверять соцсети. Задавая подобный вопрос, в первом случае вы заставляете человека испытывать стыд из-за того, что он финансово слабее, чем вы, а в последнем можете просто начать таким образом ненужную полемику и испортить ваши отношения.

5. «Не думала сесть на диету?»

Чаще всего люди с избыточным весом знают о своей проблеме. Причин, почему они не худеют, может быть масса: от проблем со здоровьем до личного комфорта и принятия себя именно в таком теле. Критика фигуры и веса другого человека может сделать ему больно, а также породить значительные комплексы и неуверенность в себе на долгие годы.

6. «Он за тебя платит?»

С точки зрения этики и устоявшихся правил в социуме принято считать, что если мужчина пригласил девушку на свидание, то он и платит. Однако на практике финансовые отношения между мужчиной и женщину определяют они сами, выбирая тот вариант, который приемлем для обоих. Вопрос от постороннего человека о том, кто за кого платит, является попросту некорректным.

7. «А почем сейчас проезд в метро? Сто лет там не была...»

Таким образом человек хвастается и пытается подчеркнуть собственное материальное превосходство над другими. В тот момент, пока вы повышаете собственную самооценку, другой человек чувствует себя весьма некомфортно. Подобное «классовое разделение» лишь приведет к тому, что окружающие начнут избегать разговоров с вами и вашей компании в целом.

8. «Зачем вы ездите в эту глушь?»

Психологи утверждают, что очень часто люди намеренно пытаются унизить или поставить другого человека в неловкую ситуацию из-за чувства зависти. Так, например, за бестактным и едким вопросом о вашем отдыхе или хобби может скрываться элементарное желание оказаться на вашем месте (провести время в компании друзей, любимого человека и т. д.).

9. «Когда вы уже поженитесь?»

Возможно, людям просто комфортно встречаться либо кто-то из партнеров еще не готов к такому важному шагу — как бы то ни было, по определенным причинам пара пока что приняла для себя решение, что не нуждается в официальном браке. От того, что вы лишний раз зададите неловкий вопрос и влезете в чужую жизнь, легче никому не станет, а ситуация никак не поменяется. Вопрос женитьбы касается только двоих людей.

10. «Ты не беременна ли часом?»

Наверное, каждая вторая девушка хоть раз в жизни попадала в ситуацию под названием «А не беременна ли ты?». Отказалась от бокала шампанского в пользу свежевыжатого сока или отдала предпочтение чему-то соленому вместо куска торта — диагноз очевиден: точно беременна! В реальности же, задавая этот вопрос, люди не отдают себе отчета в том, что могут сильно задеть другого человека. Например, вы можете не подозревать, что у женщины недавно случился выкидыш (по статистике, 12–15 % беременных теряют ребенка на сроке до 20 недель) либо же она пытается забеременеть, но никак не выходит. И даже в том случае, если вы не затронете больную тему, как минимум вызовете этим вопросом раздражение.

Прежде чем задать кому-то язвительный вопрос или едкий комментарий, поставьте себя на место другого человека и подумайте: «А хотел бы я услышать это в свой адрес?»