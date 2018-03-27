1 причина, по которой вы мало зарабатываете, и 2 способа исправить это

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Каждый из нас замечал, что существует какой-то финансовый потолок. Уровень дохода годами крутится приблизительно на одном месте, то немного опускаясь, то поднимаясь. И пробить потолок никак не получается. Джон Ассараф, глава компании, исследующей методы переобучения мозга, считает, что наши финансовые ограничения — это продукт нашей среды, нашего прошлого опыта и воспитания, и эти ограничения можно изменить.

AdMe.ru попытался разобраться в этом вопросе. А в конце статьи вас ждет несколько практических советов о том, как увеличить свои доходы.

Почему вообще существует финансовый потолок?

Это психологические рамки, которые мы сами себе бессознательно установили. Ведь в реальности никаких финансовых границ не существует. Все препятствия только в нашей голове. Вот тут вы возразите: «Как же не существует? У меня только 24 часа, у меня нет связей, поезд ушел, родители не посоветовали, и вообще деньги честными не бывают и это зло. Не вижу смысла, мне лень, мне хватает». Вот. Поэтому и существует потолок. Мы подсознательно не разрешаем себе иметь больше, мы ежедневно занимаемся самосаботажем незаметно для самих себя. Границы формируются всю сознательную жизнь человека. Неудачи, промахи, неприятные слова от окружающих создают внутри барьеры — так подсознание защищает нас, мы начинаем неосознанно избегать ситуаций, которые причиняют нам

дискомфорт. Мы не хотим обжигаться, боимся критики. И со временем вообще перестаем замечать цели и рассматривать возможности. И застреваем на определенном — комфортном для подсознания — уровне. Доктор философии Эндрю Шатте считает, что именно такие неосознанные барьеры мешают нам достигать более высоких целей. Мы даже не пытаемся изменить что-то, попробовать, ведь подсознательно мы прочно уверены в том, что у нас ничего не получится и любые попытки не стоят усилий. А люди, которые разрешают себе претендовать на большее, которые не боятся осуждения и промахов, в это время добиваются успеха.

Зачем вам деньги?

В ответе на вопрос «Зачем вам деньги?» можно увидеть те рамки, в пределах которых человек привык зарабатывать и тратить. Например, те, кто отвечает, что деньги нужны, чтобы купить еду и оплатить жилье, чаще всего живут от зарплаты до зарплаты, периодически берут в долг. У человека, которому деньги нужны для исполнения внезапных желаний (приобретать красивые вещи, ездить в отпуск), простые вопросы выживания решаются сами собой — это как дыхание. Тому, кому деньги нужны для реализации творческого потенциала, обычно всегда хватает и на еду, и на сиюминутные желания. Психологи выделяют несколько уровней потребностей. Потребность в безопасности, удобном быте, во всем том, что сделает жизнь комфортной и простой, — это основная потребность. А дальше идут потребности в познании мира, самосовершенствовании, творчестве, самореализации, исполнении смелых мечтаний. Если человеку хватает на его потребности, ему сложно внутренне настроить себя на большее, подсознательно он просто не видит смысла тратить усилия на зарабатывание большей суммы денег, потому что на реализацию его потребностей хватает. А зачем деньги нужны вам? Честный ответ даст вам увидеть границы своего финансового потолка.

Как пробить потолок?

Многие психологи считают, что у любого человека столько возможностей, сколько он сам себе внутренне позволяет. Мечтайте, пусть ваше подсознание видит причины зарабатывать больше, стимулируйте себя. Пусть потребностей станет больше. Выявите свои ограничивающие внутренние установки. Многие психологи сходятся во мнении, что именно такие установки — причина наших неудач. Например, Джон Ассараф утверждает, что до 12 лет наш мозг пластичен и легко формирует новые связи. Мы открыты новому и достаточно бесстрашны. Становясь старше, мы все труднее принимаем новые убеждения, полагаясь на внутренний банк привычек и суждений о мире. Джон Ассараф уверен, что многие наши убеждения мешают нам жить, но их можно перепрограммировать. Для начала нужно признать их существование.

Джон Кехо, преподаватель, автор бестселлера «Подсознание может все», также советует выявлять свои негативные убеждения и заменять их на положительные. Вспомните, что вы слышали о деньгах от родных, что думаете сами. Например, что «все куплено», «везде свои», «нам не светит» и пр. Психологи рекомендуют записать такие высказывания и каждому найти опровержение. Также следует проработать свои страхи. Мы можем и не осознавать этого, но, возможно, мы боимся иметь деньги. Боимся большей ответственности или боимся жить в постоянном стрессе и страхе потерять деньги. Функции мозга, которые защищают нас от опасности, очень сильны. И мы неосознанно делаем все, только чтобы избегать пугающих ситуаций. Психологи рекомендуют взглянуть на свои страхи трезво. Представьте, что пугающая ситуация произошла. Скорее всего, вы увидите и поймете, что страхи надуманные. И любые вероятные проблемы можно будет без особых усилий решить.

Осознание своих страхов помогает действовать смелее. Психолог Эндрю Шатте рекомендует стараться жить осознанно, отключить внутренний автопилот. Он убежден, что психологические барьеры и страхи делают из нас зомби. Также он призывает контролировать свои слова и стараться не произносить такие фразы, как «ничего не получится», «это невозможно», так как они программируют нас на неудачи. Подобными фразами мы убеждаем сами себя даже не пытаться.

Действуйте

Повышайте свою полезность. Возможно, у нас недостаточно знаний и практики. Чтобы получать больше, нужно повышать свою полезность. Перенимайте опыт у успешных коллег, общайтесь. Изучите что-то совершенно для себя новое. В наше время, когда у каждого есть доступ ко всем знаниям человечества, учиться и развиваться может помешать только лень. Контролируйте расходы. Не надо тратиться за компанию с подружками, не надо вестись на очередное супервыгодное предложение. Воспринимайте траты как инвестиции. Инвестировать можно не только в бизнес, в самообразование и развитие. Например, покупка очередного 101-го платья, потому что распродажа, — это бессмысленная трата, а покупка красивого делового наряда, который поможет вам произвести впечатление на нужного человека, — это инвестиция. Учитесь говорить «нет». Так вы сэкономите массу времени и сил. Не бойтесь обидеть отказом. Вы не обязаны шить для подруги платье или помогать сыну коллеги с английским. Ваше время стоит дорого.

Увеличьте количество источников дохода. Увеличьте количество своих источников дохода. Так вы не будете зависеть от кризисов и настроения начальника. Но тут нужно подходить с умом. Ведь можно набрать кучу работы — и полы мыть, и по ночам сторожем подрабатывать, параллельно переводя тексты, а утром бежать в офис, — но кроме усталости это не принесет ничего. Занимайтесь тем, что вам по душе, а дополнительные источники дохода придумывайте в смежных областях. Кроме удовольствия от занятия любимым делом и экономии времени такой подход будет повышать вашу ценность как специалиста. Например, вы любите выращивать цветы. Вы можете создать свой блог о цветах, вести мастер-классы о выращивании, продавать фото цветов, создавать необычные букеты и отдавать их на реализацию в магазины.

Продавайте свои таланты и навыки. Люди охотно отдают деньги, лишь бы не напрягаться, не мараться и не учиться. Поэтому продать можно практически все. Попробуйте монетизировать каждый свой успех. Умеете вкусно готовить — предложите свои услуги на празднике, умеете делать красивые презентации — делайте их за деньги, хорошо знаете теорию — позанимайтесь с сыном знакомых. Вы наверняка придумаете десяток вариантов того, на чем легко сможете заработать. А прорекламировать свои услуги вам помогут социальные сети.

Помните известное изречение: «кто хочет, ищет возможности, кто не хочет, ищет причины»? Было бы желание — и все получится. Разрешайте себе делать новое, не бойтесь нестандартных действий. Не бойтесь брать на себя ответственность за происходящее и не ищите виноватых. Сделайте всего 2 шага: работайте над собой внутри и снаружи — и пробивайте финансовые потолки один за другим.