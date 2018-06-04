1 полезная привычка, которая поможет ребенку вырасти успешным

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Мы все хотим, чтобы наши дети выросли счастливыми и успешными людьми, а одно из главных правил такого человека — умение слушать себя и видеть свои успехи. Научить ребенка хвалить себя за сделанное, внутренней дисциплине и расстановке приоритетов поможет одно простое действие. Нужно записать в дневник 5 своих достижений за день.

Нам в AdMe.ru понравился этот совет психологов: выработать привычку, которая формирует успешную личность путем маленьких, но уверенных шагов вперед.

Методика 5 достижений

Такая привычка повышает мотивацию: вы видите каждодневно проделанный путь, свои шаги и хотите сделать больше. Простой эффект: человек хочет быть лучше «предыдущей версии себя», но фишка в том, что мы забываем многие наши достижения слишком быстро. Дневник помогает видеть картину целиком.

Она заключается в том, чтобы каждый день записывать 3–5 своих достижений за день. Важно: именно достижений, а не желаний или планов.

Что это дает ребенку?

Вспомните, с каким энтузиазмом поначалу многие родители ведут дневничок достижений своего малыша: «вылез первый зуб», «пошел в 9 месяцев», «научился говорить предложениями».

Потом такой дневник часто забрасывается, и это отличный повод начать вести новый.

Уже в 4–5 лет малыш способен осознать и принять такую игру, но, конечно, достижения сначала нужно будет записывать родителям. Выбирайте вместе с малышом красивый блокнот, и игра начинается!

Важно находить достижения в любом дне. И пусть сегодня это будет «съел полезное яблоко», а завтра — «нарисовал красивую машинку», но с каждым днем малыш будет учиться все лучше концентрироваться на том хорошем, что он сегодня сделал.

Поначалу вы можете столкнуться с «не помню», «я ничего не делал сегодня», «не знаю». Но вскоре те события, которыми малыш гордится, будут буквально «выпрыгивать» из него.

Чем хорош дневничок?

Дисциплинирует (ведь записи нужно вести каждый день).

Учит расставлять приоритеты (малыш находит то самое важное, что с ним случилось).

Учит концентрироваться на положительном в жизни.

Поднимает настроение.

Разграничивает «хорошо» и «плохо».

Поднимает самооценку.

Формирует мотивацию.

Учите малыша вспоминать свои поступки за день и тому, что даже маленькое достижение имеет значение. Пусть сын сегодня не помог воспитательнице накрывать на стол, как мечтал, зато Маша не справилась бы без него со своими непослушными шнурками на ботинках.

Сегодня дочка порезала овощную тарелку для обеда, а завтра играла в бадминтон без остановки 10 минут.

Не остается времени на то, чтобы быть неудачником, когда перед глазами — твои достижения в абсолютно разных сферах жизни!