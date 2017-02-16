1 500 влюбленных рассказали, в чем главный секрет счастливых отношений

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Известный писатель и блогер Марк Мэнсон (Mark Manson) провел невероятный эксперимент. Он опросил 1 500 влюбленных, чтобы выяснить, в чем секрет их крепких и долгих отношений. И то, что он обнаружил, поразило его. Редакция AdMe.ru предлагает сокращенную версию величайшего пособия по отношениям и делам сердечным на основе исследований Марка.

«Ромео и Джульетта» — это не история любви. Это трехдневные отношения между 13-летней девушкой и 17-летним парнем, из-за которых умерли 6 человек. Настоящая любовь — это выбор. Это постоянная преданность человеку вне зависимости от мгновенных обстоятельств. Многие люди вместо этого пристрастились к взлетам и падениям романтической любви. Когда чувства заканчиваются, они уходят из отношений.



Многие начинают отношения, чтобы компенсировать что-то, чего им не хватает или что они ненавидят в себе. Это билет в один конец. Любовь становится условной: вы вместе, пока даете нужное друг другу.

Марк спросил у людей, которые были в браке уже не первый раз, о том, что они до этого делали не так. С огромным отрывом победил ответ «встречался с человеком по неправильным причинам». Например: давление со стороны друзей или семьи;

кто-то чувствовал себя неудачником, будучи одиноким, и согласился на первого встречного;

отношения ради образа — потому что отношения хорошо выглядели на бумаге или на фотографиях, а не потому что два человека восхищались друг другом;

были молодыми и наивными, по уши в любви, думали, что любовь решит все проблемы;

желание исправить себя за счет другого человека.

Много сказано о жертвах в отношениях. Вам нужно сохранять отношения счастливыми, постоянно принося себя в жертву вашему партнеру, его желаниям и нуждам. Но проблемы начинаются тогда, когда все счастье отношений зависит от другого человека, а оба партнера находятся в постоянном состоянии жертвования. Для здоровых и счастливых отношений нужны две здоровые и счастливые личности. Ключевое слово — личности. То есть два человека, каждый из которых сохраняет собственную индивидуальность, собственные интересы, стремления и то, чем он занимается в свое личное время.

Люди, которые прошли через развод и были со своими партнерами 10–15 лет, почти всегда утверждали, что общение — важнейшее условие того, чтобы все работало. Но люди, которые были в браке уже 20, 30 или даже 40 лет, говорили об уважении. Конфликты неизбежны. Лишь одно может спасти ваши отношения — неизменное уважение друг к другу, вера друг в друга. Кроме того, вы должны уважать самого себя. Без самоуважения вы будете постоянно чувствовать необходимость доказывать себе, что достойны любви, а это дает лишь обратный эффект. Вот примеры правильного поведения, приведенные многими влюбленными: Никогда не говорите плохо о своем партнере и не жалуйтесь на него друзьям. Если у вас есть проблемы, вам стоит поговорить об этом с ним.

не говорите плохо о своем партнере и не жалуйтесь на него друзьям. Если у вас есть проблемы, вам стоит поговорить об этом с ним. Относитесь с уважением к тому, что у партнера есть хобби, интересы и перспективы, отличные от ваших.

Уважайте право голоса в отношениях. Помните, что вы команда, и если один из участников этой команды несчастен, то союз неуспешен.

Никаких секретов. Если вы вместе и уважаете друг друга, все должно быть по-честному.

Пары, которые женаты более 20 лет, чаще всего говорили о том, насколько сильно меняется человек по прошествии десятилетий и насколько партнер готов принять эти изменения. По-видимому, вы читаете это и думаете: «Само собой, сейчас Билл любит сосиски, а через несколько лет может полюбить стейк. С этим мы справимся». Нет, я говорю о кардинальных жизненных изменениях. Вы собираетесь провести вместе десятилетия, и какая-нибудь по-настоящему серьезная проблема может разрушить все веселье. Среди основных жизненных перемен, с которыми сталкивались (и преодолели) женатые пары, были: смена вероисповедания, переезд в другую страну, смерть родственников, уход за старшими членами семьи, смена политических убеждений, даже смена сексуальной ориентации.

Люди поют дифирамбы раздельным банковским счетам и кредитным картам, собственным друзьям и хобби и ежегодным отпускам поодиночке. Кое-кто заходит настолько далеко, что рекомендует раздельные ванные комнаты или даже спальни. Некоторые боятся давать партнеру свободу и независимость. Чем больше мы хотим, чтобы нас ценили и любили, тем сильнее пытаемся контролировать партнера. Однако эта неспособность дать партнеру быть самим собой является тонкой формой неуважения.

Когда люди говорят о значимости постоянной «хорошей коммуникации», они имеют в виду вот что: будьте готовы к неудобным разговорам. Но запомните пару полезных советов: Не позволяйте себе персональных оскорблений.

Не переносите прошлые аргументы/ конфликты в текущую ссору. Это ничего не изменит и только удвоит разногласия.

Если страсти слишком накаляются, дайте себе отдышаться. Удалитесь ненадолго и возвращайтесь, когда эмоции улягутся.

Не забывайте о том, что быть правым не так важно, как то, чтобы оба человека почувствовали, что их слышат и уважают. Вы можете быть правым, но если это заставляет вашего партнера чувствовать, что вы его не любите, то вы не победили по-настоящему.

Если что-то по поводу ваших отношений вас беспокоит, вы должны быть готовы сказать об этом. Появится доверие, а доверие построит близость. Это, может, и больно, но вам все равно нужно так делать. Никто другой не исправит ваши отношения за вас. Учитесь отличать действительно скрытное поведение партнера от собственных тараканов в голове (и наоборот). Это непросто и, скорее всего, потребует конфронтации, чтобы докопаться до сути. Но в большинстве ссор один думает, что это абсолютно нормально, а второй — что это «полная жопа».

Никогда не забывайте о мелочах. Они имеют большое значение. Такие простые вещи, как говорить друг другу «Я тебя люблю» перед сном, держаться за руки во время просмотра фильма, делать приятные мелочи, помогать по хозяйству. Даже убрать за собой, если вы случайно пописали на сиденье унитаза. Это становится особенно важным, когда появляются дети. Совет, который я слышал сотни раз, гласит: ставьте ваш брак на первое место. Читатели просто умоляли регулярно устраивать «вылазки в ресторан», планировать поездки на выходные и оставлять время для вас двоих.

Когда две самостоятельные личности ведут совместную жизнь, у них обязательно будут разные ценности и они будут конфликтовать на этой почве. Главное — не пытаться изменить другого человека, а постараться сохранить различия и любить друг друга, уметь прощать, когда ситуация доходит до крайности. Ваш идеальный партнер — это не тот, кто не создает проблем в отношениях, но тот, кто создает такие проблемы, от решения которых вы получаете удовольствие.

Секс — он как доклад президента о положении в стране. Если с отношениями все хорошо, с сексом тоже все будет отлично. Вы оба будете хотеть его и наслаждаться им. Многие читатели Марка считают, что секс не только поддерживает отношения, но и помогает их наладить.

У всех есть сложившееся представление о том, как должны работать отношения. Оба партнера делят обязанности между собой, и каждый поддерживает баланс между временем, проведенным вместе, и временем, оставленным для себя. Но в реальной жизни все иначе. Напряженно. Складывается ощущение, что вы пытаетесь говорить со стеной. Отношения беспорядочны просто потому, что люди в них тоже несовершенны. Разделение труда выгодно всем. Выясните, что у вас получается лучше всего, что вы любите, а что терпеть не можете делать, и, основываясь на этом, договоритесь.

Медсестра написала мне, что ей часто приходилось работать с пожилыми пациентами. Однажды она разговорилась с 80-летним пациентом о браке в целом и о том, почему его союз продлился так долго. Мужчина ответил: «Отношения похожи на волны — как непрерывная череда смены эмоций, взлетов и падений. Главное — понимать, что эти волны только в очень редких случаях имеют что-либо общее с качеством самих отношений: люди теряют работу, члены семьи умирают, пары переезжают, люди меняют карьеру, зарабатывают и теряют кучу денег. Ни одна такая волна не вечна, и в конечном счете вы просто останетесь вместе».

Послесловие от Марка и его читательницы Марго