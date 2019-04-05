Знакомьтесь, это Роб, и его изобретение сейчас спасает тысячи жизней по всей планете

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Представьте, что жизнь человека могут спасти не только передовые лекарства и мастерство врача, но и свежий взгляд на некоторые врачебные правила. Австралийский доктор Роб Хакетт однажды просто взял и подписал свою операционную шапочку: «Роб, анестезиолог». AdMe.ru выяснил, для чего молодой доктор сделал это и почему его поступок вскоре стали повторять врачи по всему миру.

Инициатива Роба сразу встретила живой отклик среди студентов-медиков в США и Великобритании, в соцсетях появились их фото головных уборах с надписями. Хакетт обратил внимание общественности на риски для пациентов из-за врачебных ошибок и плохого уровня коммуникации между медработниками. И предложил максимально простой способ снизить степень влияния человеческого фактора.

Многие старшие коллеги Роба сперва были настроены весьма скептически. Некоторые отпускали ехидные замечания вроде: «Ты что же это, не помнишь, как тебя зовут?» Хотя многие из них, бывало, высмеивали правило Всемирной организации здравоохранения представляться друг другу перед началом операции, считая его пустой формальностью. Сегодня, спустя полтора года, последним смеется сам Роб. Еще бы, ведь его поступок стал общемировым трендом. Врачи по всему земному шару поддерживают движение австралийского коллеги, размещая на своих страничках селфи в таких же именных шапочках, как у Хакетта, с хештегом #TheatreCapChallenge.

Дело в том, что такая надпись может спасти жизнь человека в критической ситуации, когда счет идет буквально на секунды. Иногда врачи в суматохе не узнают своих коллег по одним глазам, выглядывающим из-под маски, и обращаются не к тому человеку. Некоторые из-за сильного стресса не могут вспомнить имен коллег, которые работают недавно или приглашены из других клиник. Этот простой ход позволяет сократить время, необходимое на обмен любой информацией между хирургами и их помощниками.

Теперь «подписанные» врачи показывают гораздо лучшие результаты совместной работы. Например, в Великобритании, по результатам последних исследований, с 40 до 85 % выросла запоминаемость имен коллег среди персонала клиник. Проверки хирургических операций комиссиями ВОЗ тоже выявили рост знания имен и должностей с 38 до 90 %. Немалую пользу это нововведение принесло и пациентам. Так, например, женщины, ожидающие кесарева сечения, теперь могут быть чуть спокойнее, зная имена и должности всех, кто их окружает.

Переход на многоразовые шапочки может принести огромную пользу и окружающей среде. Больница на 20 операционных в среднем выбрасывает около 100 000 одноразовых шапочек в год. Они сделаны из вискозы, а производство этого материала довольно вредно для экологии. Да и в финансовом плане такой переход обернется для больницы существенной экономией.

А как вам такое нововведение? Поделитесь своим мнением в комментариях.