Жизненные истории, после прочтения которых хочется воскликнуть: «Вот это поворот!»
«Весь мир — театр», — писал Шекспир. Но в реальной жизни этот театр порой превращается в абсурд, а «акты» в нем напрочь лишены здравого смысла и логики. По-другому просто невозможно объяснить все нелепости, которые случаются с нами в самых обыкновенных ситуациях: в больницах и общественном транспорте, в семейной жизни и на первом свидании.
AdMe.ru решил подтвердить на примере историй от пользователей сообществ «Подслушано», «Палата № 6» и Pikabu, что жизнь способна подкинуть нам такие сюрпризы, на которые даже и не знаешь, как реагировать.
- Сегодня в супермаркете: стоит очередь к кассе, в ней молодой парень. К нему подходит женщина в возрасте, смотрит на него внимательно. Тут парень выдает: «Ой, здравствуйте, вы что, меня не узнали?» Женщина в ответ: «Нет, не узнала!» Парень: «Знаете, я вас тоже не узнал!» @skomat
- Работаю на Севере вместе с мужем. Вчера мужики принесли медвежонка. Так как он очень маленький, то всех, кто его брал на руки, он облизывал в поисках молока. Особенно ему понравился мой муж. Он облизал ему все лицо и шею. Вечером мужу стало плохо. Вызвали скорую. Так я узнала, что у моего мужа аллергия на медведя. @Morrenalex08
- Пару лет назад увидела в супермаркете корзиночку с ягодами физалиса в отделе фруктов. В ответ на мой крик: «Но он же ядовитый!» — друзья начинают ржать. Бабки, ухаживающие за своими палисадниками под окнами двора, где я росла, были не промах. Почти 20 лет я искренне верила в то, что физалис ядовитый! А он вкусный оказался, сволочь.
- Давным-давно, году в 2008-м, проходил я в армии медосмотр. Врач: «Жалобы есть?» И тут стоит отметить, что у меня с походкой беда какая-то: одна нога оставляет прямой след, а другая, левая, немного подглючивает, влево немного тянет ее. Ну, собственно, на это я и пожаловался, мол, так и так, что посоветуете? Врач смотрит на меня так серьезно и говорит: «Не ходи так». @Moka33
- Несколько лет назад я познакомилась с парнем. Очень друг другу понравились, решили встречаться. Голову я потеряла быстро. Свидания под луной, прогулки, кафешки. Постоянные СМС с милым влюбленным трепом. Съездили вместе в отпуск в жаркую страну. По возвращении домой мы отправились к нему, где в его постели я обнаружила девушку. Оказалась, что это его девушка, с которой он вместе 4 года и уже сделал предложение. Она просто вернулась домой от родителей на несколько дней раньше, чем планировалось. @Ejewika
- Сегодня был определенно странный день. Сначала в маршрутке я заметил парня, который, выходя из автобуса, с отвращением смотрел на свою руку, вымазанную во что-то белое и липкое. Вторая странность была в том, что я обнаружил открытым свой рюкзак, который всегда закрываю и проверяю несколько раз. И третьей странностью была случайно раздавленная мной в рюкзаке литровая банка с йогуртом, который выпачкал бумажник, другую еду и планшет... И только тогда пазлы сложились. @romeo969
- Пришел брать справку в психдиспансер. Спрашиваю, кто последний. Последним был какой-то мужик нормального вида. Спрашиваю его: «Вы тоже за справкой?» «Нее, — отвечает мужик, — я за уколом. Хочу встречать 2018 год, а не 1991-й». @alexander2453
- Романтика семейной жизни: муж звонит, радуясь, говорит, что приготовил тебе сюрприз. И ты такая вся счастливая, предвкушая сюрприз, начинаешь перебирать варианты: купил цветы, нет, решил сводить в кино или наконец-то взял с улицы животное, о котором всегда мечтала. Но его ответ убил все ожидания: «Я купил 3 кг клубники, можно немного поесть и компот на зиму поставить».
- Работала в детском саду. Был у нас мальчик, у которого на многие продукты аллергия. И вот ходит к нам этот мальчик, постоянно чешется и покрывается новыми прыщами. Мама все просила не кормить этим, не кормить тем. Так продолжалось 2 недели. Потом прихожу на работу, а этого ребенка не привели. Зато к нам подошла медсестра и сказала, что у него запущенная чесотка. Капец, блин. Лечились всем детсадом и семьями.
- Лет 5 назад познакомился с милой девушкой, и прямо любовь с первого взгляда. Вот встречаемся месяц, пошел я как-то в магазин. Брожу мимо рядов и замечаю свою подругу с каким-то мужиком в годах, подхожу ближе, понимаю по разговору, что это ее отец. Я решил познакомиться, подхожу, целую подругу в щеку, та от неожиданности аж замерла, крепко жму руку ее отцу. Он мне сразу: «Привет, Максим». Я с непонимающим лицом: «Я не Максим, я такой-то». Мужик задумчиво: «Хмм, странно, мне дочь сказала: „Сейчас продуктов купим и к моему парню Максиму поедем“». @A70MKII
- Сегодня весь день с самого утра нет интернета и телевидения. Звоню в техподдержку оператора, а там только робот, который при помощи команд «помогает» настроить интернет. Вот такой короткий разговор с ним вышел. Робот: «Перегрузите Wi-Fi-роутер. Если вы уже перезагрузили роутер, нажмите цифру 1». Нажала, жду дальнейших действий. Робот: «Вот видите, все заработало!» И звонок сбрасывается. @EvaRobot
- Моя тетя и двоюродная сестра в далекие перестроечные времена как-то в воскресенье включили телевизор и увидели, что идет американский фильм, где все обсуждают, кто убил какого-то Ченнинга. Они подумали, что вот детективчик, понимаешь, так что надо сесть и досмотреть, в чем там дело. Тут фильм неожиданно быстро закончился, а убийцу Ченнинга так и не нашли. Тетя с сестрой удивились, но подумали, что, может, фильм 2-серийный и можно будет досмотреть завтра. Фильм назывался «Санта-Барбара». @Region89
- Захожу в овощной, у меня продавец спрашивает: «Кто-то оставил самокат, не знаете, кто?» Я говорю: «Нет». Мы с нею поговорили, я пообещала у всех знакомых с детьми спросить. У всех спросила, никто не терял. Раз в неделю, наверное, мы с нею говорили, что, мол, за самокатом так никто и не пришел, а самокат то хороший, не Китай. Вчера хотела вечером с сыном погулять. Думала взять самокат, давно не катались. А его нет. Я перерыла весь дом, сходила до машины. Нет самоката. Я скачала фотку самоката из интернета и, краснея, захожу в овощной, показываю фото и спрашиваю: «Этот?» Продавец уходит и приносит мне мой самокат. @123q123q123
- Познакомился как-то с девушкой, по фото неплоха собой, в общении тоже все складывалось хорошо, со временем решили встретиться. Обговорили место, время. Когда уже подходил, решил позвонить той девушке поинтересоваться, где же она. В ответ она мне говорит, что идет вдоль забора. Ну я и ляпнул: «Не вижу тебя. Ты видишь того толстого мужика в кожаной куртке?» После этих слов звонок обрывается, «толстый мужик» разворачивается и уходит... Ну вы поняли, это была она. Как потом выяснилось, ее фото были 5-летней давности, а из свежих — только фото лица.
@Sfumato
- Сажусь я в вагон метро. Народу прилично, утро, все дела. Захожу, прохожу в серединку, достаю телефон, начинаю подключаться к Wi-Fi. Чувствую, кто-то дергает меня за руку. Поворачиваюсь — стоит тетенька с очень недобрым взглядом и молвит: «Молодой человек, отойдите от меня». «В смысле? Чем я мешаю?» Тетенька: «Вы воруете мой интернет». @RickyTikyTavi
- Еду в маршрутке. Слышу, как девушка рядом разговаривает по телефону: «У меня сегодня важный день... Удачи желают неудачникам, а мне желают успеха». Остановка. Эта девушка выходит из маршрутки, цепляется наушниками за поручень, бьется головой и спотыкается о бордюр. @Helen1
- Подхожу к остановке, стоит маршрутка, и вдоль маршрутки лежит тело, голова и рука находятся под маршруткой. Первая мысль: стало плохо и мужик так упал. Я подбегаю к нему, хотел оттащить, чтобы его не переехало. А мужик с невозмутимым лицом поворачивается ко мне и спрашивает, чего я от него хотел. Я: «Да я помочь хотел, думал, вам плохо стало». Он: «Я водитель, чинить полез, а ты меня по асфальту таскаешь». В общем, я на другой маршрутке поехал. @w84mepls
- Когда она шла по электричке, я думал: «Боже, пусть это чудовище пройдет мимо!» Но она подсела ко мне. Потом выяснилось, что она подумала, что такой бегемот, как я, точно не будет приставать. Счастливы в браке 20 лет. @Vipman84
- Снимаю жилье уже 2 года. Хозяйка жилья — женщина нормальная, без заморочек. Бывает, говорим мы с ней о том о сем, чаек вместе попиваем с плюшками. Но вчера тоже сидим, разговариваем, потом небольшая пауза, и она меня спрашивает: «Слушай, а как зовут-то тебя?» @Bason556
А какие несуразные ситуации случались в вашей жизни?
Фото на превью Bason556/pikabu