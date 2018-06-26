Жизненные истории, после прочтения которых хочется воскликнуть: «Вот это поворот!»

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«Весь мир — театр», — писал Шекспир. Но в реальной жизни этот театр порой превращается в абсурд, а «акты» в нем напрочь лишены здравого смысла и логики. По-другому просто невозможно объяснить все нелепости, которые случаются с нами в самых обыкновенных ситуациях: в больницах и общественном транспорте, в семейной жизни и на первом свидании.