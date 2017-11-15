Жизнь студентов — это всегда экшен. Вот 18 фото, доказывающих это
Студенческая пора всегда веселая. Постоянный недосып, экономия во всем, общая кухня и ванна, веселые вечеринки — все это надолго остается в памяти, а иногда о своей смекалке и приключениях не стыдно рассказать всему миру!
AdMe.ru подобрал прикольные фотографии о том, что веселая студенческая жизнь учила нас:
18. Как поддерживать друг друга всеми силами
17. Как делать необходимое из подручных средств
16. Как с легкостью обходиться без столовых приборов
15. Как организовать для себя мебель, если ее нет
14. И что делать, если мебель все-таки есть
13. Как не просыпать первую пару
12. И как организовывать что-то роскошное, когда на это нет денег
11. Как создать новогодний антураж
10. Как подружиться с законом
9. Как вовремя выполнять бытовые обязанности
8. Как не останавливаться ни перед какими преградами
7. Как искать вдохновение для учебы у других
6. И наоборот — как бороться с демотивацией от других
5. Как выкручиваться из самых сложных ситуаций на экзамене. Например, когда забыл ластик
4. Как учиться в любом месте
3. Как сохранять интерес к учебе до последнего года
в университете
2. Как сохранять бодрость даже перед экзаменами
1. Как поддерживать даже самые смелые идеи одногруппников
Узнали себя или одногруппников в этих фото? Расскажите друзьям о подборке, пусть они тоже вспомнят веселые студенческие годы!
Фото на превью lisjawka / Pikabu, asdt4fd5ydfjk / Imgur