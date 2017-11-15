Жизнь студентов — это всегда экшен. Вот 18 фото, доказывающих это

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Студенческая пора всегда веселая. Постоянный недосып, экономия во всем, общая кухня и ванна, веселые вечеринки — все это надолго остается в памяти, а иногда о своей смекалке и приключениях не стыдно рассказать всему миру! AdMe.ru подобрал прикольные фотографии о том, что веселая студенческая жизнь учила нас:

18. Как поддерживать друг друга всеми силами

17. Как делать необходимое из подручных средств

16. Как с легкостью обходиться без столовых приборов

15. Как организовать для себя мебель, если ее нет

14. И что делать, если мебель все-таки есть

13. Как не просыпать первую пару

12. И как организовывать что-то роскошное, когда на это нет денег

11. Как создать новогодний антураж

10. Как подружиться с законом

9. Как вовремя выполнять бытовые обязанности

8. Как не останавливаться ни перед какими преградами

7. Как искать вдохновение для учебы у других

6. И наоборот — как бороться с демотивацией от других

5. Как выкручиваться из самых сложных ситуаций на экзамене. Например, когда забыл ластик

4. Как учиться в любом месте

3. Как сохранять интерес к учебе до последнего года

в университете

2. Как сохранять бодрость даже перед экзаменами

1. Как поддерживать даже самые смелые идеи одногруппников