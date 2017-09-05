25 шикарных объявлений из жизни подъезда
Традиционно в России подъезд — это больше, чем просто пространство до двери вашей родной квартиры. Это целая Вселенная, с интригами, расследованиями и соседями, что мешают спать. И поскольку личного общения, как правило, стараются избегать, в бой вступают объявления, благо стен в подъездах достаточно.
В этом посте AdMe.ru собрал самые цепляющие и, не побоимся этого слова, шедевральные объявления. Они лучше всего раскрывают характер страстей, которые разгораются в наших подъездах и домах с высокой культурой быта.
Искренность УК.
Милые бранятся — только тешатся.
Когда штрафы не помогают, на помощь приходит магия. Черная.
Облачно, возможны осадки в виде кирпичей.
Непростительное отношение к генному материалу.
Занести?! Нет уж, сами забирайте.
А то они наших русских тараканов обижают.
Ну и какой подъезд без хомяка.
Эй, вы там, наверррху!
Пап-пап па-ба-да-па пап-пап па-ба-да-па пап-пап пап-па-да-бу-да.
Интересно, а какой приз?
Уважение соседей — бесценно.
Будь мужиком!
Образцово-показательный подъезд.
Ну прямо-таки нехорошая булгаковская квартира.
Rammstein? Бесплатно? Одолжите кто-нибудь перфоратор!
Музыканты друга в беде не бросают.
Главное, чтобы веревки не перерезали.
В наших подъездах вообще как-то недолюбливают животных.
Страсти по табурету.
Ой, ну какая сумасшедшая милота!
Не удались в этом году соленья, ну так хоть людей попугают.
С уважением твой сосед, белый медведь.
А как же волшебное слово?
Ну и немного доброты.