25 шикарных объявлений из жизни подъезда

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Традиционно в России подъезд — это больше, чем просто пространство до двери вашей родной квартиры. Это целая Вселенная, с интригами, расследованиями и соседями, что мешают спать. И поскольку личного общения, как правило, стараются избегать, в бой вступают объявления, благо стен в подъездах достаточно.

В этом посте AdMe.ru собрал самые цепляющие и, не побоимся этого слова, шедевральные объявления. Они лучше всего раскрывают характер страстей, которые разгораются в наших подъездах и домах с высокой культурой быта.

Искренность УК.

Милые бранятся — только тешатся.

Когда штрафы не помогают, на помощь приходит магия. Черная.

Облачно, возможны осадки в виде кирпичей.

Непростительное отношение к генному материалу.

Занести?! Нет уж, сами забирайте.

А то они наших русских тараканов обижают.

Ну и какой подъезд без хомяка.

Эй, вы там, наверррху!

Пап-пап па-ба-да-па пап-пап па-ба-да-па пап-пап пап-па-да-бу-да.

Интересно, а какой приз?

Уважение соседей — бесценно.

Будь мужиком!

Образцово-показательный подъезд.

Ну прямо-таки нехорошая булгаковская квартира.

Rammstein? Бесплатно? Одолжите кто-нибудь перфоратор!

Музыканты друга в беде не бросают.

Главное, чтобы веревки не перерезали.

В наших подъездах вообще как-то недолюбливают животных.

Страсти по табурету.

Ой, ну какая сумасшедшая милота!

Не удались в этом году соленья, ну так хоть людей попугают.

С уважением твой сосед, белый медведь.

А как же волшебное слово?