Женщины в твиттере делятся правдой, которую мужчины о них не знают
Мужчины часто жалуются на то, как сложно им порой понять женщин. Поэтому дамы решили взять инициативу в свои руки и разложить все по полочкам. Для этого они запустили в твиттере флешмоб #WhatMenDontKnowAboutWomen («ЧегоМужчиныНеЗнаютОЖенщинах»), где решили честно рассказать о женских секретах.
AdMe.ru отобрал самые любопытные твиты по треду, которые, надеемся, хотя бы на шажок приблизят мужчин и женщин к взаимопониманию.
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А что бы вы написали в своем твиттере под хештегом #WhatMenDontKnowAboutWomen («ЧегоМужчиныНеЗнаютОЖенщинах»)?
Фото на превью Stardust_Bard / twitter