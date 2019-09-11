Женщины в твиттере делятся правдой, которую мужчины о них не знают

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Мужчины часто жалуются на то, как сложно им порой понять женщин. Поэтому дамы решили взять инициативу в свои руки и разложить все по полочкам. Для этого они запустили в твиттере флешмоб #WhatMenDontKnowAboutWomen («ЧегоМужчиныНеЗнаютОЖенщинах»), где решили честно рассказать о женских секретах.