Женщины рассказали о свекровях, с которыми им пришлось пройти огонь, воду и медные трубы

Мать моего мужа — специфическая женщина. Уезжали на отдых, и муж попросил маму присмотреть за кошкой. Когда вернулись, кошку не обнаружили, так же как лоток и все прочие кошачьи принадлежности. Зато квартира пестрела стикерами на разных местах. Самые обычные канцелярские листочки с липкой стороной были расклеены по дому с примечаниями от мамы. Например, на люстре: «Теперь она чистая и хоть свет видно», на швабре: «Заменила древко, ваше неудобное», на дверце шкафа: «Больше не скрипит», на шторе: «Перевесила, у вас криво было», и так далее. Я сначала психанула. Это наш дом, мы тут живем! А где же кошка? А кошка каким-то образом надышалась дихлофоса, который заботливая женщина распыляла от тараканов, коих у нас отродясь не было. И когда свекровь на следующий день обнаружила ее в бессознательном состоянии, то забрала к себе отпаивать молоком, а потом к ветеринару пошла. Заодно какие-то дорогие процедуры ей делала и блох выводила, которых тоже нет. Теперь нам выставлен счет за лечение животины и потраченные силы и нервы свекрови. Как оказалось позже, свекровь и вещи наши переложила туда, где они, по ее мнению, должны быть. Поэтому у нас еще и квест потом был. © Aliskanow / pikabu