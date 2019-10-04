Женщины рассказали о свекровях, с которыми им пришлось пройти огонь, воду и медные трубы
Мир полон анекдотов о тещах и свекровях. Но ни один анекдот, как известно, не возникает на пустом месте. В подтверждение этому мы нашли несколько историй об уморительных, а подчас просто трогательных взаимоотношениях свекровей и их невесток.
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- Купили с мужем дом, начали ремонт делать. Свекровь обрадовалась: она любит ремонты. Утром приезжаю с работы, а она в нашем доме уже развела кипучую деятельность: раствор замесила, обои старые какие-то привезла. Говорит: «Вот здесь будет у вас мойка, а вот тут под детскую комнату переделаем!» — и дальше в том же духе. Я, мягко говоря, была неприятно удивлена таким самоуправством. Говорю мужу: «Ты маме объясни как-нибудь помягче, что это наш дом и мы сами решим, где детская будет, где мойка». На следующий день приезжаю домой — муж сидит и грустит. «Я маму из дома выгнал. Сказал ей, мол, у себя ремонт делай какой хочешь, а к нам не лезь». Свекровь обиделась, сказала, что ноги ее в нашем доме не будет и чтобы мы к ней не ходили больше никогда. А уже на завтра привезла нам молоко из деревни как ни в чем ни бывало. Но с тех пор в наши дела вообще не лезет. © a11adinnn / pikabu
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В начале семейной жизни муж обмолвился, что у него аллергия на всю местную анестезию, поэтому зубы он всегда лечит наживую. Спросила у мужа, при каких обстоятельствах это выяснилось. Оказывается, в раннем детстве поднялась у него температура, приехала скорая, сделали укол, а после судороги начались. Изучаю медицинскую карту: укололи анальгин с димедролом, резко упала температура — отсюда судороги. Свекровь сделала выводы: анальгин обезболивает, анестезия тоже обезболивает, значит, аллергия на всю анестезию. В итоге мужу всю жизнь удаляли и лечили зубы без обезболивания. Сейчас наконец-то лечит зубы как белый человек. © Yasminurlik / pikabu
«Это тот самый момент, когда свекровь не хочет есть твое, и готовит все сама, но то же самое».
- Как и у большинства, отношения со свекровью не заладились: все делаю не так. Но апогеем стала фраза: «Ира! Ира!!! Иди сюда, я научу тебя правильно отрывать туалетную бумагу». © ARSENIYA2000 / pikabu
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В недалеком 2017 году мы с мужем стали родителями, и жизнь с того момента очень поменялась. После рождения ребенка участились звонки и приезды моей свекрови из Москвы и ее дочери (сестры мужа), которая живет в Европе. Сначала были советы о том, как кормить, мыть, пеленать и так далее. Я улыбалась и соглашалась, но делала так, как считала нужным. И вот заходит тема о прививках. Черт дернул мужа сказать, что завтра нам на плановую прививку АКДС. Что тут началось! Свекровь кричала: «У тебя что, есть запасные дети? Ты хоть понимаешь, какие бывают последствия? На наших детях делают эксперименты! Да вообще лучше коклюшем переболеть, чем колоть вакцину от него! После этого дети аутистами становятся! ДЦП видела? 50 % после прививок такими стало!» Разговор плавно перешел на новую стадию: прививки все-таки нужно делать, но не российские, а импортные. «Можно слетать во Францию или Бельгию с ребенком, сделать там прививку и лететь обратно. Зато душа будет спокойна!» Здесь я не удержалась, сказала, что пускай переводит деньги, делает визу, загранпаспорт дитю, находит клинику и так далее. Конечно же, оказалось, что все дело в деньгах: мы экономим на ребенке, бессовестные. © zyggysan924 / pikabu
«Вот такие кеды мы с мужем получили в подарок от свекрови».
- Не так давно мой знакомый женился. Его мама начала захаживать к ним каждый вечер, вроде как на чай, но на самом деле как бы невзначай делала замечания его жене: не так постирала, не с той стороны погладила, паутина в углу и вообще — порядка никакого. С мамой парень ссориться не хотел и тихонько намекал, что это не совсем ее дело. Она делала вид, что намеков не замечает. Тут ему предлагают работу в другом городе с хорошей зарплатой. Он, не особо раздумывая, соглашается, логично рассудив, что на расстоянии конфликт мамы с женой немного сгладится. И вот они переехали, начали обживаться, через пару недель провели интернет. Вечером дражайшая мама звонит по скайпу и первым делом говорит: «Включите общий свет и отойдите от камеры — я посмотрю, как у вас прибрано». Собственно, после этого парень сказал маме все, что думал по этому поводу, и они уже месяц не общаются. © IamLie / pikabu
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Моя знакомая была дома вдвоем со свекровью. Звонит телефон. Свекровь снимает трубку (а звонит общий друг знакомой и ее мужа). Далее диалог.
— Здравствуйте, Юлю можно?
— Да-да, минутку.
Свекровь отходит немного в сторону, возвращается к телефону и меняет голос на более высокий.
— Алло?
Друг в шоке: ему понятно, что это не Юля. Он говорит:
— А можно тогда Вову?
После этого свекровь милостливо отдала трубку Юле. © Calico / pikabu
«Свекровь жаловалась, что ей солнце прямо в глаза светит. Я закрыла жалюзи, отвернулась буквально на секунду, поворачиваюсь и вижу это».
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Жили с родителями мужа и его дедушкой — ветераном ВОВ. В один из моих выходных все рано встали: муж на службу убежал, свекр машину у подъезда прогревает. Я слышу из спальни, как свекровь дает наставления деду перед уходом: «Валя проснется — ты ей скажи, пусть позавтракает сосисками, они в холодильнике. Да не буди ее, пусть поспит». Только за свекровью закрылась входная дверь — дед уже в дверях моей спальни: «Валька, вставай! Нинка сказала, чтобы ты суп сварила. Мясо на балконе!» © VL1977 / pikabu
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Свекровь сказала своему сыну (моему мужу), что я не ответила на ее поздравление с днем рождения, которое она мне прислала на фейсбуке. Сказано это было, видимо, слезливо и театрально, потому что муж был полон негодования. Я молча открыла сообщения и показала ему мой ответ ей с благодарностями за поздравления. Когда он спросил при мне у нее, мол, зачем обманула, она заявила: «Отвечать нужно было в комментариях, чтобы все видели, иначе это неуважение ко мне». Я долго смеялась. © GooGoosha89 / pikabu
«Вот какой подарок моя мама сделала моей жене в ее день рождения. Это эволюция истерики нашей дочери».
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Мать моего мужа — специфическая женщина. Уезжали на отдых, и муж попросил маму присмотреть за кошкой. Когда вернулись, кошку не обнаружили, так же как лоток и все прочие кошачьи принадлежности. Зато квартира пестрела стикерами на разных местах. Самые обычные канцелярские листочки с липкой стороной были расклеены по дому с примечаниями от мамы. Например, на люстре: «Теперь она чистая и хоть свет видно», на швабре: «Заменила древко, ваше неудобное», на дверце шкафа: «Больше не скрипит», на шторе: «Перевесила, у вас криво было», и так далее. Я сначала психанула. Это наш дом, мы тут живем! А где же кошка? А кошка каким-то образом надышалась дихлофоса, который заботливая женщина распыляла от тараканов, коих у нас отродясь не было. И когда свекровь на следующий день обнаружила ее в бессознательном состоянии, то забрала к себе отпаивать молоком, а потом к ветеринару пошла. Заодно какие-то дорогие процедуры ей делала и блох выводила, которых тоже нет. Теперь нам выставлен счет за лечение животины и потраченные силы и нервы свекрови. Как оказалось позже, свекровь и вещи наши переложила туда, где они, по ее мнению, должны быть. Поэтому у нас еще и квест потом был. © Aliskanow / pikabu
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Когда познакомилась со своим будущим мужем, он часто хвастался, как вкусно готовит его мама. Я выведала его вкусовые пристрастия и начала готовить только то, что ему нравится. Особенно он любил оливье. Всегда говорил: «У тебя оливьешечка лучше, чем у мамы». А однажды сказал об этом ей — и начался кулинарный баттл. Муж ходил к ней на обед, так как работа рядом, и она постоянно кормила его оливье по разным рецептам. В один прекрасный день свекровь меня победила. Муж пришел и сказал, что у меня очень вкусно, но вот у мамы получилось лучше. Грустила я до вечера, а вечером позвонила младшая сестра мужа и со смехом рассказала, что мама нашла дорогой ресторан и заказала оливье там. Теперь хочу попросить свекровь приготовить большую кастрюлю на Новый год этого вкусного оливье. На всех родственников. © xxxlll / pikabu
«Мама моего парня на Рождество подарила мне тест на овуляцию».
- Дочь осталась на выходные у свекрови. Когда мы приехали забрать ребенка, нас ждал сюрприз в виде кролика и огромной кроличьей клетки. Отказаться от животного не смогли, хотя у нас есть 2 собаки и совсем нет места в квартире. Ах да, еще мой муж аллергик. Зато дочь была в восторге. © Sparkle__M0tion / reddit
- У нас с мужем есть дома «доска желаний», где мы записываем то, что хотим купить. Когда свекровь приезжает в гости, то всякий раз изучает доску, а потом покупает что-то из этого списка. Я не против, но она рассказывает нам о покупке и всегда добавляет: «А я купила это раньше, чем вы!» Как-то в магазине я увидела некрасивый, но жутко дорогой набор рождественских украшений для фотосессии и написала его название на доске. Разумеется, этот набор тут же появился у свекрови. Ну, я и рассказала, что мне он не нравится и на доску я его поместила специально. Теперь мама мужа отказывается со мной говорить. © uglybelladonna / reddit
- Произошло несколько лет назад. Я приготовила спагетти с фаршем — муж съел целых три порции и, видимо, рассказал об этом маме. Когда мы пришли к свекрови в гости, на столе нас ждал ужин из спагетти! Я посмеялась, конечно. Муж вежливо сказал, что это очень вкусно. И тут свекровь говорит: «Весь секрет в соусе. Если вам интересно, что это за соус, то пустая бутылка из-под него в мусорке». Мы похихикали, а свекровь вдруг схватила мусорный пакет, выбежала из дома (выбросила пакет в контейнер), вернулась и довольно заявила: «Ну, теперь вы никогда не узнаете, как приготовить отличные спагетти!» © B5160 / reddit
Бонус
- В 90-е годы поездки моей свекрови в общественном транспорте часто оканчивались вызовом милиции. Контролер требовал предъявить билетик или проездной, но эффектная блондинка 35 лет доставала книжицу ветерана войны. Кондуктор останавливала автобус и вызывала стражей порядка. «Украла! Подделала!» Но после проверки документов стражи просили прощения, и свекровь спокойно возвращалась в автобус. В середине 80-х она работала в госпитале в Афганистане. © Tulala / pikabu
Уверены, что и у вас есть, что рассказать о слишком заботливых свекровях.
Фото на превью Aliskanow / pikabu