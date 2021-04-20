Женщины рассказали о моменте в жизни, когда они словно перенеслись в любовный роман

Откуда писатели берут идеи для своих новых произведений? Кажется, прямиком из жизни. Причем не обязательно своей. Порой достаточно зайти в интернет и наткнуться на пост пользователя Twitter, который попросил людей рассказать о моменте, когда их жизнь больше всего напоминала любовный роман. А там, под этим твитом, целая россыпь историй — одна захватывающее другой. Вдохновляйся — не хочу.