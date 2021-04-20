Женщины рассказали о моменте в жизни, когда они словно перенеслись в любовный роман
Откуда писатели берут идеи для своих новых произведений? Кажется, прямиком из жизни. Причем не обязательно своей. Порой достаточно зайти в интернет и наткнуться на пост пользователя Twitter, который попросил людей рассказать о моменте, когда их жизнь больше всего напоминала любовный роман. А там, под этим твитом, целая россыпь историй — одна захватывающее другой. Вдохновляйся — не хочу.
Мы в редакции AdMe.ru просто оторваться не могли от этого треда и отобрали для вас 20+ героинь, чьи рассказы тронули нас больше всего.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
А с вами когда-нибудь приключалось что-то такое, что идеально легло бы в основу любовного романа?
Фото на превью CMKehSTORIES / Twitter
Поделиться этой статьёй