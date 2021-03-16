Женщины рассказали о милых поступках своих мужчин, в которых вся соль крепких отношений

Пожалуй, каждая женщина будет в восторге от любимого мужчины, который временами совершает какие-либо приятные ее сердцу поступки. И совсем не обязательно, чтобы это была покупка смартфона последней модели или очередного золотого колечка. Достаточно просто без повода принести цветы (можно даже полевые), приготовить вкуснейший завтрак или прижать к себе возлюбленную в непростой для нее момент. Ведь именно такие вроде бы пустяковые, но милые поступки делают брак крепким и долговечным.

Вот 17 женщин, которые рассказали о простых, но в то же время очень романтичных поступках своих мужчин. Мы в AdMe.ru желаем, чтобы и наших читательниц их вторые половинки радовали так же.

1. «У меня от природы вьющиеся волосы, из-за которых я комплексую, поэтому выпрямляю их каждый день. Сегодня я проснулась и увидела записку от моего парня. Когда я прочла ее, я заплакала от счастья»

«Я обожаю твои кудряшки».

2. «В последнее время мои руки стали дрожать, поэтому мой нежный муж помог мне накрасить ногти»

3. «Есть мелочи, которые согревают мое сердце. Например, во время семейной прогулки муж сорвал несколько полевых цветов для меня»

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5. «У меня был ужасный день. Немного поплакала, пошла в ванную, выхожу — а муж соорудил халабуду»

6. «Муж выгнал меня из кухни, а когда наконец впустил, удивил моим любимым арахисовым печеньем, которое сам испек»

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8. «Мой муж отправился за кормом для собаки, а пришел с цветами для меня»

9. «Муж выращивает для меня помидоры, хотя он их даже не любит»

10. «Мой ненаглядный на нашу 3-ю годовщину приготовил для меня суши»

11. «Мой муж вчера вечером сделал мне макияж»

«Я вынуждена сидеть дома вот уже почти 4 месяца. И он старается уделять мне внимание, когда возвращается с работы. А вчера вечером он заметил, что я смотрю на YouTube видео про девушку, которая пошла к визажисту с плохой репутацией. И сказал, что хочет попробовать сделать мне макияж. В общем, он невероятно крут!»

12. «Мой чудесный муж готовит бекон ночью, потому что мне вдруг захотелось есть»

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14. «В последнее время я просто одержима растениями. И сегодня утром мой муж удивил меня блином в форме цветка. Как же я люблю его!»

15. «Вы можете быть уверены, что ваш муж любит вас, если он строит палатку, чтобы вы могли в ней расслабиться и почитать книгу. Особенно если у вас тревожное состояние»

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17. «Вот как выглядит любовь. Спасибо, малыш!»