Неоднозначные фотографии, при взгляде на которые воображение уже не остановить

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Думаете, вы адекватный взрослый человек с логичным и стабильным мышлением? А как вы тогда объясните инопланетянина на эмблеме чемпионата мира по футболу, Чубакку в рюкзаке прохожего или летучих мышей, которые висят вместо носков на сушилке? Этот мир явно что-то замышляет.

AdMe.ru собрал для вас фотографии, которые заставляют фантазию работать в усиленном режиме.

Нужно время, чтобы понять, что тут происходит

Эта цветочная поляна выглядит как река

Чубакка, ты ли это?

Эти усатые фиалки смотрят на вас с укором

Эмблема чемпионата мира по футболу с этого ракурса похожа на удивленного инопланетянина

Сначала может показаться, что это просто носки сушатся

Видимо, эта корова случайно обнаружила портал

Форрест Гамп устал бегать и решил прокатиться на общественном транспорте

Внук всадника без головы

Когда перестарался с растяжкой

Облако в форме молота на наковальне

Кажется, десерт сегодня не в настроении

Этот огурец выглядит как эмодзи

Когда разобрал стиральную машинку, а там малыш Грут

Что вообще здесь происходит?

Фотографируйтесь с достопримечательностями правильно

А у вас есть фотографии, на которых не все однозначно? Поделитесь с нами.