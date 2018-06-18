Неоднозначные фотографии, при взгляде на которые воображение уже не остановить

Думаете, вы адекватный взрослый человек с логичным и стабильным мышлением? А как вы тогда объясните инопланетянина на эмблеме чемпионата мира по футболу, Чубакку в рюкзаке прохожего или летучих мышей, которые висят вместо носков на сушилке? Этот мир явно что-то замышляет.

AdMe.ru собрал для вас фотографии, которые заставляют фантазию работать в усиленном режиме.

Нужно время, чтобы понять, что тут происходит

Эта цветочная поляна выглядит как река

Чубакка, ты ли это?

Эти усатые фиалки смотрят на вас с укором

Эмблема чемпионата мира по футболу с этого ракурса похожа на удивленного инопланетянина

Сначала может показаться, что это просто носки сушатся

Видимо, эта корова случайно обнаружила портал

Форрест Гамп устал бегать и решил прокатиться на общественном транспорте

Внук всадника без головы

Когда перестарался с растяжкой

Облако в форме молота на наковальне

Кажется, десерт сегодня не в настроении

Этот огурец выглядит как эмодзи

Когда разобрал стиральную машинку, а там малыш Грут

Что вообще здесь происходит?

Фотографируйтесь с достопримечательностями правильно

А у вас есть фотографии, на которых не все однозначно? Поделитесь с нами.

Фото на превью Zaychig/pikabu, prostislav1/pikabu

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