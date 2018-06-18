Неоднозначные фотографии, при взгляде на которые воображение уже не остановить
Думаете, вы адекватный взрослый человек с логичным и стабильным мышлением? А как вы тогда объясните инопланетянина на эмблеме чемпионата мира по футболу, Чубакку в рюкзаке прохожего или летучих мышей, которые висят вместо носков на сушилке? Этот мир явно что-то замышляет.
AdMe.ru собрал для вас фотографии, которые заставляют фантазию работать в усиленном режиме.
Нужно время, чтобы понять, что тут происходит
Эта цветочная поляна выглядит как река
Чубакка, ты ли это?
Эти усатые фиалки смотрят на вас с укором
Эмблема чемпионата мира по футболу с этого ракурса похожа на удивленного инопланетянина
Сначала может показаться, что это просто носки сушатся
Видимо, эта корова случайно обнаружила портал
Форрест Гамп устал бегать и решил прокатиться на общественном транспорте
Внук всадника без головы
Когда перестарался с растяжкой
Облако в форме молота на наковальне
Кажется, десерт сегодня не в настроении
Этот огурец выглядит как эмодзи
Когда разобрал стиральную машинку, а там малыш Грут
Что вообще здесь происходит?
Фотографируйтесь с достопримечательностями правильно
А у вас есть фотографии, на которых не все однозначно? Поделитесь с нами.
Фото на превью Zaychig/pikabu, prostislav1/pikabu