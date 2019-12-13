Юристы рассказали истории своих профессиональных побед, за которые им было нечеловечески стыдно
Как только в народе ни называют юристов: спасителями, хитрецами и даже адвокатами дьявола. И тут есть доля истины, ведь порой представителям этой профессии приходится идти на сделку со своей совестью.
В социальной сети Reddit юристы рассказали о делах, в которых выигрыш навсегда останется для них смешан со стыдом. А AdMe.ru отыскал среди комментариев истории действительно сомнительных побед.
- Я занимаюсь семейным правом и однажды представлял отца, который потерял опеку над сыном из-за употребления запрещенных веществ. Он пришел ко мне, сказав, что уже давно чист и всю жизнь пытался заботиться о ребенке. Когда его слова подтвердились (на тот момент он не употреблял почти 9 месяцев), нам удалось добиться частичной опеки, хотя другая сторона всячески пыталась этому помешать.
Но буквально через 3 месяца я узнал, что мой клиент взялся за старое. Он стал продавать свои вещи, чтобы купить дозу, а также создал фейковый аккаунт на GoFundMe, чтобы собирать деньги на лечение рака для своего ребенка. К слову сказать, мальчик был абсолютно здоров, но ему пришлось стать свидетелем рецидива у своего отца. Это был худший случай профессиональной победы для меня. Надеюсь, этого мужчину потом все же лишили опеки. © DemonFirebran / Reddit
- Я практикуюсь в защите людей от врачебной халатности. Однажды мне пришлось работать с врачом-гинекологом, который сильно ожег пациентку во время процедуры. И после в течение 16 месяцев утверждал, что не имеет представления, как это произошло. Но факты говорили за себя: женщина пришла на процедуру без ожога, а уходила уже с ним.
И только когда я объяснил моему подзащитному, что единственный выход — урегулирование конфликта, он сказал: «Ой, наверное, я все же знаю, что пошло не так». Порой я думаю, что тогда этот врач все-таки должен был потерять лицензию. © mclarenf1bo / Reddit
- Когда я работал младшим специалистом, мне дали один ужасный случай. Мой клиент сделал прививку от гриппа и после этого почувствовал боль в плече. Он отправился к врачу, который сделал МРТ и определил, что причиной боли стала порванная мышца. Естественно, это не было никак связано с прививкой. Но моей задачей было как раз доказать обратное. Тогда я чувствовал себя как худший адвокат, стоящий у позорного столба. © ezkwyer / Reddit
- Я занимаюсь несовершеннолетними и уже несколько лет веду одного клиента. Он много раз обвинялся в хулиганстве, драках, хранении травы и постоянно попадал в переделки. Мне стало жаль его, и тогда я дал ему несколько советов, как изменить жизнь. После этого парень действительно изменился: стал ходить в колледж, нашел подработку. Но в один момент он не явился на слушание суда (а мы как раз должны были предстать перед судом). Я стал его искать и узнал, что этот парень стал жертвой на одной из пьяных вечеринок и не дожил до приезда в больницу. В итоге получается, что мы выиграли дело, ведь государство не может преследовать мертвого человека. Но мне больно знать, что этот парень все-таки не смог изменить свою жизнь к лучшему. © phitheta219 / Reddit
- Это было моим первым уголовным делом. Мой клиент был задержан за вождение в нетрезвом виде. Никто не пострадал, но его машина была разбита всмятку, и мужчина хотел получить выплату по страховке. В ходе следствия полицейские, видимо, напутали показания свидетелей, отчего у судьи возникли сомнения в виновности моего подзащитного. Я знал, что мой клиент тогда был реально пьян. Но я был рад выиграть это дело, ведь никто не пострадал, а нарушитель явно вынес урок из ситуации. Я так думал, что вынес. Однако тот позвонил мне примерно через месяц посреди ночи из полицейского участка со словами: «Меня снова арестовали за вождение в нетрезвом виде. Можете ли вы мне помочь?» Я ответил «нет», положил трубку и пожалел, что тогда позволил суду вынести этому идиоту оправдательный приговор. © Horrified_Witness / Reddit
- Я вел дело испорченной девчонки-подростка, которую обвиняли в магазинной краже. Меня наняли ее богатые родители, которые хотели спасти репутацию дочки. Мы выиграли судебный процесс, но я не хотел бы гордиться такими победами. Этой девушке нужно было научиться нести ответственность за свои действия, а ее родители просто хотели купить ей выход из любой неприятности, с которой она столкнулась. © unbelievablepeople / Reddit
- Это случилось со мной дважды. В первый раз я вытащил клиента под залог, а уже через пару дней его снова преследовала полиция, и он был убит в момент задержания.
В другой раз я смог освободить из-под стражи 16-летнего подростка, который обвинялся в грабеже. Одним из условий освобождения было соблюдение комендантского часа. Но в ту же ночь парень нарушил комендантский час, заполз в чужой дом и оказался застреленным. После этого его мать обвинила меня, сказав, что через меня действует дьявол, а все юристы — демоны. © Armtoe / Reddit
- Когда я работал с семейным правом, я помог оформить развод мужу, который хотел обменять своих детей на набор мебели для спальни. И эта мебель даже не была похожа на семейную реликвию, она была обычной. Вспоминаю это дело до сих пор, из-за него я ушел из семейного права. © mintrawr / Reddit
- Семейное право отличается тем, что, по сути, вы никогда не выигрываете. Можно получить более выгодные решения или лучшие условия, но если другая сторона не сделала чего-то незаконного или ошеломляюще глупого, это нельзя будет считать настоящей победой. Хотя у меня был случай, когда клиент очень долго и упорно боролся за право опеки над собакой. А когда выиграл дело, просто передал пса в приют. Это ужасно. К счастью, его бывшая жена получила «анонимный» звонок и смогла быстро вернуть питомца. © WholeMilkStandard / Reddit
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Мне как-то довелось работать с женщиной, которая хотела установить опеку над своей дочкой. Мы использовали все ее преимущества, чтобы добиться этого и дискредитировать отца. В итоге дело было выиграно.
Но спустя месяц после этого клиентка звонит и сообщает о новой проблеме. Оказывается, ее бойфренд приставал к девочке, и теперь женщина просила защитить его в суде. Защитить его, а не собственную дочь! Это было одной из причин, по которым я позже бросил работу. © actuallybrazilian / Reddit
- Я представляла правительство в суде по социальным пособиям. Заявитель был аутистом, который изо всех сил пытался свести концы с концами. Он был хорошим и добропорядочным гражданином с работой, где его хвалили и считали очень отзывчивым. Он просто хотел сделать свою жизнь немного проще, получив дополнительные выплаты от государства. Но, к сожалению, не имел на это права. Мой заключительный аргумент состоял в том, что он просто не подходил под установленные категории граждан, которым полагались выплаты.
Мужчина потерпел неудачу, а когда я вышла из здания суда, чтобы вернуться на рабочее место, он просто сидел на обочине и плакал. Его душераздирающий образ застрял у меня в голове на несколько лет. © TheLongAndWindingRd / Reddit
- Мы урегулировали дело о наследстве в несколько миллионов долларов для девочки, чей отец был убит. Ее мать, которая на тот момент уже была разведена с отцом, пыталась всеми возможными способами получить деньги, но они были помещены на заблокированный счет, откуда их нельзя было снять, пока дочери не исполнится 18 лет. И ровно в этот день мать сообщила девочке, что собирается перевести деньги на «лучший счет», получила ее согласие и сбежала из страны, бросив дочь. Деньги творят с людьми ужасные вещи. © recoveredcrush / Reddit
- Как бывший адвокат по трудоустройству я сожалею о том, что защищал в суде компанию, по вине которой у их работницы произошел несчастный случай. Девушка работала на платной дороге, и однажды ей нужно было отлучиться в туалет. Чтобы на время остановить движение, она, как обычно, решила на время закрыть дорогу, заменив специальный указатель на предупреждающий красный. Но из-за того, что на станции долго не было технического обслуживания, огни указателя не изменились. И когда девушка стала переходить дорогу, ее сбила машина, которая затем протащила ее еще 10 м.
Пострадавшая осталась жива, но потеряла левую ногу, а левая сторона ее тела оказалась сплошь покрытой шрамами от ожогов. Защитив это дело, я понял, что не хочу больше идти против своей совести. Поэтому через неделю просто бросил все и ушел. © just-wanna-vent / Reddit
- В качестве бывшего прокурора я рассматривал дело, в котором племянница выдвинула уголовное обвинение против своего дяди, который имел привычку целовать ее в лоб. Зачинщиком этого дела была мама девушки, которая хотела депотрировать дядю, тем самым лишив его права на владение домом.
Так как нежелательное физическое прикосновение — это технически нападение, мы сумели выиграть дело. Но, к счастью для того самого дяди, суд разрешил ему остаться в стране, так что мать девушки не смогла обогатиться за его счет. © Seventhson77 / Reddit
- Когда я был государственным защитником, я выиграл очень много дел о бытовом насилии, основанных только на том, что жертва не желала давать показания. Конечно, встречались и другие причины, но в 90 % случаев жертва была напугана, находилась под давлением или боялась остаться бездомной, если ее обидчик попадет в тюрьму.
Ужасно неприятно наблюдать за улыбкой парня, который абсолютно точно избивал свою жену, но слышит, как суду приходится снимать с него обвинения. © calmdownlawstudents / Reddit
А вам приходилось идти на сделки с собственной совестью?