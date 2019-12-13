Юристы рассказали истории своих профессиональных побед, за которые им было нечеловечески стыдно

Мне как-то довелось работать с женщиной, которая хотела установить опеку над своей дочкой. Мы использовали все ее преимущества, чтобы добиться этого и дискредитировать отца. В итоге дело было выиграно.

Но спустя месяц после этого клиентка звонит и сообщает о новой проблеме. Оказывается, ее бойфренд приставал к девочке, и теперь женщина просила защитить его в суде. Защитить его, а не собственную дочь! Это было одной из причин, по которым я позже бросил работу. © actuallybrazilian / Reddit