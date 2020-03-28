Юристы рассказали истории о том, как должны были выиграть дело, но клиент все испортил
Обращаясь за юридической помощью, многие люди считают, что успех дела зависит только от навыков и мастерства нанятого ими специалиста. Ведь именно адвокаты способны оправдать в суде даже тех, кто по-настоящему виновен. Но бывают такие клиенты, перед словами и действиями которых становятся бессильными доводы лучших профессионалов.
Мы в AdMe.ru читали истории пользователей Reddit и недоумевали, как и сами участники этих ситуаций. Попробуйте примерить на себя роль присяжных и узнайте, что же происходит за закрытыми дверями зала суда.
- Адвокат противоположной стороны: «Правда ли, что вы ударили жертву кирпичом по лицу?» Клиент: «Нет. Маркус ударил его кирпичом. Я ударил его по спине куском дерева». © lizard96golf
- Кража кредитной карты / мошенничество. В конце 80-х, когда я был молодым адвокатом, я пытался защищать парня по этому делу, а свидетелем выступала продавщица из универмага. До появления систем видеонаблюдения государство во многом полагалось на показания свидетелей. После того как продавщица описала покупателя, который приобретал уникальную одежду в ее магазине, я спросил ее, как она может быть уверена, что это был мой клиент. Она посмотрела на моего клиента, одетого в самую неприятную желтую рубашку, какую только можно себе представить, и сказала: «Потому что он не только полностью соответствует описанию, которое я только что предоставила, но и одет именно в ту рубашку, которую я ему продала». Присяжные осудили его, и в тот день я понял, что следует лучше готовить своих клиентов к суду. © hankthetank2112
- Он (клиент) снимал видео своих преступлений для своего канала на YouTube. Даже полиция не знала об этом. Свидетель привел этот факт на 3-й день судебного разбирательства. В тот день показания очень быстро поменялись. © LegalDuchess
- Я слышал о парне, пытающемся подать апелляцию, чтобы получить пособие по инвалидности. Он предположительно страдал параличом, но у оппозиции было более 10 минут видеозаписи того, как он ходил, бегал и даже прыгал через забор. Спустя минуту судья сказал: «Хорошо, я видел достаточно. Пожалуйста, уходите». © jonesiguess
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Мой муж потерял работу в ипотечном бизнесе. Подал заявку на пособие по безработице, получил отказ. Я решила помочь ему с апелляционным слушанием. Я несколько раз спрашивала его перед заседанием: «Есть ли что-то, что ты сделал, из-за чего они тебя уволили?» Он сказал, что нет, его уволили просто так. Наступает день слушания. Под присягой он свидетельствует, что не сделал ничего плохого, был хорошим работником, никаких проблем. После перекрестного допроса другой адвокат вытаскивает документы одной из его сделок по недвижимости — документы, которые он подделал и датировал обратным числом. Пришлось признать, что он лжесвидетельствовал сам. Само собой разумеется, он не получил пособие по безработице и не спал дома той ночью. © lawgirl3278
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Дело по трудовым отношениям. Мы добрались до показаний моей клиентки. Первый вопрос: «Пожалуйста, назовите свое имя». Клиентка смотрит на меня и говорит: «Можем ли мы сделать перерыв?» Мы делаем, и она вытаскивает меня в коридор, чтобы сказать, что она солгала мне по поводу своей личности. Судя по всему, она была серийной мошенницей, так как с 90-х годов меняла имена 7 раз. Она, видимо, думала, что другие адвокаты кое-что заподозрили и именно поэтому задали этот вопрос. © Philosopher422
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Дело по факту несправедливого увольнения. Клиент утверждал, что был уволен без причины или соответствующей процедуры. После того как мы приступили к рассмотрению дела, выяснилось, что он не только получил 3 письменных предупреждения, но и до своего увольнения был вызван на дисциплинарное слушание. Не ври своему адвокату. © afrocircus6969
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Не мой клиент, а сын противоположной стороны, выступающий в роли свидетеля, солгал о том, что он слепой, чтобы вызвать к себе больше симпатии. Мы также не знали об этом, пока он не взял ящик для свидетелей. Адвокат попросил его принять присягу, а он взял карточку и прочитал ее. Это была вишенка на вершине всех этих нелепых событий. Вскоре после этого судья отклонил иск в пользу нашего клиента. В то время я был стажером. Моя начальница, которой тогда было за 60, сказала, что это самый нелепый случай в ее практике. © Crow_eggs
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Мой друг адвокат, и он рассказывал, что однажды клиент появился в суде в том же наряде, который был на нем во время кражи со взломом. Когда кадры видеонаблюдения появились как доказательство, клиент опустил взгляд на себя, и это было как будто: «Вот черт!» © Theholynun
- Ответчика обвинили в том, что он разговаривал по мобильному телефону во время вождения, и он защищался: «Ваша честь, я не использовал смартфон во время вождения. На самом деле это был телефон-раскладушка». Виновен... © WoodenDeck
- Не я, а мой преподаватель, работавший юристом, представлял в суде женщину, которая предъявляла к супермаркету иск по поводу того, что она поскользнулась и из-за этого повредила плечо. Она должна была сказать суду, что это сильно повлияло на ее жизнь и она не может выполнять свои ежедневные задачи. Женщина произнесла: «Я даже не могу поднять руки вот так, чтобы повесить белье», — и показала суду точные движения в идеальном виде, которые, как она объясняла, не могла сделать. © shaz_k
- Типичное собеседование в иммиграционном комитете с целью предоставления моему клиенту вида на жительство. Он женился на женщине с гражданством моей страны, и это является законным основанием для получения вида на жительство. Так что это была обычная процедура. По крайней мере я так думал. Комиссия нудная до смерти, задает ему все типичные и скучные вопросы, например: как они встретились, где они живут и т. д. (эти вещи спрашивают, чтобы идентифицировать фиктивные браки). В какой-то момент у клиента спрашивают, был ли он женат раньше, и он отвечает: «Да, на своей родине я вообще-то все еще женат, никогда не разводился». Какого черта? Я был в шоке. Он не удосужился упомянуть эту деталь ни мне, ни другому адвокату, когда мы спрашивали его. Позже он ответил мне, что сказал правду, потому что боялся врать комитету. Честный и глупый человек. © akefaloskavalaris
- Я студент юридического факультета. Мы читали об уголовном деле, в котором было недостаточно доказательств, чтобы осудить подозреваемого, поэтому он не был обвинен из-за разумных сомнений. И он ответил: «Спасибо, судья, я никогда больше этого не повторю». Окружной прокурор подал апелляцию, и чувак был осужден. © Belgian_friet
- Мой отец судья. Я помню, как он рассказывал случай, когда женщина предъявляла иск по поводу тяжелой травмы спины, которая, по ее словам, мешала ей работать, заботиться о детях и т. д. В середине процесса со стола скатилась ручка, и женщина, пытаясь достать ее со стула, наклонилась, но ручка была слишком далеко, поэтому она встала, снова наклонилась, подняла ее и вернулась на свое место, как будто в этом нет ничего необычного. Мой папа пристально посмотрел на нее, она оглянулась на него: мол, что смотришь. Отец спросил женщину, в порядке ли она, и она ответила, что с ней все хорошо. Ее адвокат наклонился и что-то сказал ей, после чего она начала громко жаловаться на свою спину и на то, как сильно она болит, но никто ей уже не поверил. © mortismalum
А вы обращались за юридической помощью? Может быть, с вами происходили подобные случаи?
Фото на превью Philosopher422