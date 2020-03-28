Юристы рассказали истории о том, как должны были выиграть дело, но клиент все испортил

Мой муж потерял работу в ипотечном бизнесе. Подал заявку на пособие по безработице, получил отказ. Я решила помочь ему с апелляционным слушанием. Я несколько раз спрашивала его перед заседанием: «Есть ли что-то, что ты сделал, из-за чего они тебя уволили?» Он сказал, что нет, его уволили просто так. Наступает день слушания. Под присягой он свидетельствует, что не сделал ничего плохого, был хорошим работником, никаких проблем. После перекрестного допроса другой адвокат вытаскивает документы одной из его сделок по недвижимости — документы, которые он подделал и датировал обратным числом. Пришлось признать, что он лжесвидетельствовал сам. Само собой разумеется, он не получил пособие по безработице и не спал дома той ночью. © lawgirl3278