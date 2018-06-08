Повседневные вещи, которые возрождают веру в дизайнеров

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В умелых руках дизайнера простые вещи делаются особенными: наушники больше не запутываются, обычный провод становится произведением искусства, а лента выдачи багажа приобретает вид казино.

AdMe.ru собрал для вас 20+ примеров того, как самые обыкновенные штуки превращаются в гениальные изобретения. Глядя на них, хочется воскликнуть: «И почему не я это придумал?»

У этого калькулятора знаки с кнопок точно не сотрутся

Трактор для самых стильных фермеров

Создатели этих диванов знают, как сложно под ними пылесосить

Для тех, у кого нервы не выдерживают постоянного распутывания наушников

Панель в отеле, которая позволяет легко подключить ваш ноутбук к телевизору

Урна с важным напоминанием

Дом, который обретает смысл только в отражении

Открывашка, которую не стыдно поставить на праздничный стол

Скейтборд для сноубордистов, чтобы они могли практиковаться летом

Кровать, в которую вмонтирована лампочка с датчиком движения: теперь вы ни на что не наступите в темноте

Не только компактно, но и экономично: использованная в раковине вода пополняет бачок

Антисептик в ручке туалетной комнаты

Зеркало в поезде, которое позволяет следить за своим багажом

Стул с 2 спинками

Перчатки, на которых сотрудник скорой помощи может записать все показатели для врачей

Кабель, который превращается в произведение искусства

Теперь они точно никуда не укатятся

Если повар в душе — самурай

Вот что случается, когда у дизайнера образное мышление

А вы хотели бы себе такую раковину?

Аэропорт сделал зону для собак с травой и пожарным гидрантом

И почему вы не придумали этого раньше?

Приз за самый полезный QR-код: карта парка на браслете, который выдается при входе

Ставлю, что мой чемодан выпадет на 13 черное