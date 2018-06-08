Повседневные вещи, которые возрождают веру в дизайнеров
В умелых руках дизайнера простые вещи делаются особенными: наушники больше не запутываются, обычный провод становится произведением искусства, а лента выдачи багажа приобретает вид казино.
AdMe.ru собрал для вас 20+ примеров того, как самые обыкновенные штуки превращаются в гениальные изобретения. Глядя на них, хочется воскликнуть: «И почему не я это придумал?»
У этого калькулятора знаки с кнопок точно не сотрутся
Трактор для самых стильных фермеров
Создатели этих диванов знают, как сложно под ними пылесосить
Для тех, у кого нервы не выдерживают постоянного распутывания наушников
Панель в отеле, которая позволяет легко подключить ваш ноутбук к телевизору
Урна с важным напоминанием
Дом, который обретает смысл только в отражении
Открывашка, которую не стыдно поставить на праздничный стол
Скейтборд для сноубордистов, чтобы они могли практиковаться летом
Кровать, в которую вмонтирована лампочка с датчиком движения: теперь вы ни на что не наступите в темноте
Не только компактно, но и экономично: использованная в раковине вода пополняет бачок
Антисептик в ручке туалетной комнаты
Зеркало в поезде, которое позволяет следить за своим багажом
Стул с 2 спинками
Перчатки, на которых сотрудник скорой помощи может записать все показатели для врачей
Кабель, который превращается в произведение искусства
Теперь они точно никуда не укатятся
Если повар в душе — самурай
Вот что случается, когда у дизайнера образное мышление
А вы хотели бы себе такую раковину?
Аэропорт сделал зону для собак с травой и пожарным гидрантом
И почему вы не придумали этого раньше?
Приз за самый полезный QR-код: карта парка на браслете, который выдается при входе
Ставлю, что мой чемодан выпадет на 13 черное
А вам захотелось стать обладателем одной из таких штуковин?
Фото на превью catofwesteros / reddit, Acrillix102 / reddit