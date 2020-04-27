Я женщина-таксист и давно уже вместо анекдотов рассказываю истории о моей работе

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Я Катя, и я таксист. Раньше занималась журналистикой, но, когда мое агентство приказало долго жить, мне пришлось выбирать: идти в крошечное СМИ корреспондентом или придумывать что-то еще. Решение нашлось спонтанно — разговорилась с таксистом. Показалось, что они неплохо зарабатывают, и решила «побомбить», пока не найду что-то еще.

Почти каждая поездка оказывается настоящим приключением, и я решила завести канал «Таксистка». Специально для AdMe.ru я выбрала наиболее увлекательные истории из тех, в которых мы с моей «ласточкой» оказывались.

Друзья детства

Приехала на вызов — бывшая одноклассница моей подруги. Знакомая из серии «фиг помнит, как зовут», но при встрече делаешь вид, что «закадыки». Она обрадовалась и всю дорогу трындела. Приехали к ней, я завершила заказ. Ей приходит СМС. Лезет в телефон: «У меня почему-то деньги списались». — «Ну да, поездка закончена». — «Я думала, что мы подруги». — «Что?» — «Думала, ты меня бесплатно подвезешь». Я офигеваю, думаю, как бы из этой неприятной ситуации выйти и не поругаться. Говорю: «Слушай, ты же ногти на дому делаешь? Сделай мне маникюр — я тебе деньги отдам. Как раз получится, что и я тебя по-дружески подвезла, и ты мне по-дружески помогла». А она отвечает: «Ну, знаешь, вообще-то, я на этом зарабатываю! Ты что, тупая? Я не буду тебе бесплатно ногти делать!» Да, не зря говорят: «Друзья детства — самые верные»...

Женская солидарность

Садится мужчина лет 35. Едва мы выезжаем из двора, он заговорщически спрашивает: «Девушка, тут такое дело, не могу вам всего объяснить, но вы можете остановить у метро? Я выйду, а вы дальше поедете по маршруту до конечной точки одна? Я дам 200 рублей сверху». Смотрю: оплата картой, отвечаю: «Хорошо». Он: «Только доедьте, я прослежу по приложению». Выходит у метро, я еду. Тут звонок: «Алло, девушка, вы сейчас едете в ***? Это я вызвала. Там мой муж, дайте, пожалуйста, ему трубку». Блин, не подставлять же мужика, который дал денег. «Он спит», — отвечаю. «Девушка, не врите, он не может уснуть в машине. Он сказал, что сегодня ему надо на работу, и я, чтобы проследить, куда он поедет, сама вызвала ему такси. Скажите, пожалуйста, где он вышел?» Женская солидарность перевесила 200 рублей: «У метро». «Спасибо, большое вам спасибо». А когда я завершила поездку, мне на счет прилетели первый раз максимальные чаевые от нее и еще 5 «звезд».

Ошибочка вышла

Уважительная причина

В машину садится женщина лет 35 с ядовито-зелеными волосами, которые, уж не знаю чем, уложены и торчат вверх сантиметров на 20–30. Сидеть ровно из-за прически она не может, поэтому едет полулежа и постоянно посматривает на часы. Видно, что нервничает и торопится. Меня начинает разбирать дикое любопытство, но спросить я стесняюсь. С каждой минутой она нервничает все больше, взгляды на часы становятся все чаще. «Девушка, мы не можем побыстрее?» — «Вы сами видите, что мы в потоке, поэтому никак». — «Извините, я просто очень опаздываю». Она смотрит на часы, на меня, на дорогу. «Девушка, можно я нанесу у вас в машине краску для лица. Я ничего не запачкаю, а если запачкаю, она очень легко смывается. Просто я совсем не успеваю!» Мне почему-то стало ее очень жалко: «Хорошо, но вы мне все объясните». Она улыбнулась: «У дочери сегодня в садике спектакль, и я играю Чиполлино». Надеюсь, что она успела.

Вот что значит заработался

«Хозяин жизни» явно был не готов к такому повороту

Сел мужчина лет 35 в дорогом костюме. Недолго посмотрев в окно, он переключается на меня: — Девушка, а вы давно в такси? — Скоро 3 года. — А раньше кем работали? — В диджитале. — А теперь даже, наверное, возвращаться не хотите? Все нравится? График свободный, сама себе хозяйка? Киваю. — А на самом деле вы просто никому не нужны и врете себе, что довольны. Вы никогда не найдете нормальную работу! — смотрит с видом победителя. — А вы, наверное, хозяин жизни? Какой-нибудь директор департамента в банке? Меняете женщин как перчатки? А на самом деле это они бросают вас через месяц знакомства, потому что понимают, что вы просто пустой, злобный и зацикленный на себе ребенок. Я не Шерлок, просто 2 года назад он бросил мою подругу после месяца знакомства. На праздновании своего повышения до директора департамента. Меня он, понятно, не помнил. «Да пошла ты! Ты просто таксистка и всю жизнь будешь таксисткой! Я поставлю тебе 1 „звезду“!» Я промолчала, потому что мы оба поняли, кто победил. А на следующий день подруга «проставилась» — и раз 5 просила все пересказать в деталях.

История одного мнения

Садится девушка лет 27. Движения резкие, губы поджаты — явно чем-то недовольна. Трогаемся. Она хмурясь смотрит в окно и вдруг обращает внимание на меня: «Скажи, ведь все мужики — козлы?» Разрываюсь между тем, чтобы улыбнуться, и тем, чтобы ее обнять. Все мы бывали в таком состоянии, сестренка. Сейчас ей очень хочется найти кого-то, чтобы выговориться. Киваю в ответ: «Не все, но многие». «Нет же, все!» Делаю вид, что ненадолго задумываюсь: «Пожалуй, да». Видно, что ей сейчас надо, чтобы просто согласились. Девушка довольно кивает и опять отворачивается к окну. Вспоминаю о существовании пассажирки только, когда навигатор извещает о том, что мы прибыли в место назначения. Девушка убирает телефон. Смотрит на меня очень серьезно и говорит: «Знаете, вы неправы. Не все мужчины такие!»

Нелегкая отцовская судьба

Два в одном

В такси ко мне садится мужчина лет 30 с насупленными бровями. Смотрю пункт назначения — травматология. С опаской поворачиваюсь к нему: «С вами что-то случилось или вы там работаете?» О таких вещах лучше знать: вдруг человек отрубится по пути или что похуже. «Тут как бы два в одном: я там и работаю, и, кажется, сломал ребро». Он засмеялся и тут же схватился за бок.

Когда критика угодила в самую точку

Везу женщину, уже даже не помню, сколько лет ей было. Помню только, что далеко не девочка. Тут по радио завывает какая-то ужаснейшая попса. Не помню, что за композиция, но смысл припева такой: «Я тебя любила, а ты меня бросил. Как жить дальше без тебя?» Я переключаю станцию, и женщина внезапно оживает: «Вам не нравится эта песня?» — «Хотите обратно включу? Я не знала, что вы слушаете». — «Да не надо. Просто это я текст писала».

Смекалочка на уровне

Все мы немного этот хипстер

Садится парень с бородой и по-хипстерски уложенными волосами. Пытается смотреться в боковое зеркало, но ничего не получается. Потом догадывается опустить солнцезащитный козырек (так, оказывается, называется эта кожаная опускающаяся штука над головой) и начинает любоваться собой. Через некоторое время поворачивается ко мне: «Девушка, как вам моя стрижка? А борода?» А я в это время пытаюсь разъехаться с «жигулем», который внезапно осознал, что ему срочно надо развернуться. Поэтому, не отводя взгляд от дороги, отвечаю: «Красиво!» Повисает какая-то странная пауза, я поворачиваюсь к пассажиру, а у него лицо как у обиженного ребенка: нахмуренные брови, надутые буковкой О губки... «Но вы ведь даже не посмотрели!» И мне так жалко его стало — сама ведь не раз бывала на его месте.

Без комментариев

Не судите книгу по обложке, как говорится

Везу строго одетого мужчину с кожаным портфелем, он говорит по гарнитуре в ухе. Я особо не слушаю: занята своими мыслями. Слышу только, что тон наставнический. И в какой-то момент понимаю, что ощущаю диссонанс. Прислушиваюсь: — Твоя задача — найти заготовки. Тебе в город надо ехать, там походишь, поспрашиваешь — у кого-то точно будут. Да ты с ума сошел?! На лошади до завтра будешь скакать — возьми лучше дракона! Видели бы вы мои глаза в зеркале заднего вида. Он вот видел. Сначала испугался, а потом рассмеялся и объяснил, что помогает другу игру пройти.