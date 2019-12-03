Я прошла фитнес-марафон и хочу рассказать, почему даже после жестких тренировок вес все равно вернется
На свою первую диету я села в 5-м классе. Начался переходный возраст, тело приобрело юношескую пухлость и даже появился целлюлит. Бороться со всем этим было нелегко: 2 тренировки в неделю и периодические диеты, которых я перепробовала великое множество. Когда гормоны утихли и переходный возраст наконец-то завершился, держать себя в форме стало легче. Но вот после 30 организм объявил бойкот: проверенные диеты и легкие тренировки перестали помогать. Тут-то я и попалась на распиаренные фитнес-марафоны и прошла этот путь от начала до конца.
Я Ольга, мне 32, и я хочу рассказать читателям AdMe.ru, почему, добившись отличного результата, я больше никогда не буду этого повторять.
Как это работает
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О проекте я узнала от коллеги, которая посещала 1-й сезон. Итак: есть организатор, которая находит тренера и договаривается с ним о групповых занятиях, выбирает подходящий спортзал, закупает дневники питания и вообще курирует весь процесс. Партнеры проекта (а это, как правило, городские салоны красоты, косметологи, массажисты и так далее) предоставляют подарки.
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Скажу честно, я клюнула на этот марафон, так как финансово это было ну очень привлекательно по сравнению с обычными походами в зал и уж тем более по сравнению с персональными занятиями с тренером: за 8 недель (2 месяца) — всего ₽ 5 500.
Для сравнения: личный тренер обошелся бы мне примерно в ₽ 15 000, а групповые занятия — в ₽ 7 200 (за то же количество).
Что получаешь за эти деньги
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2 групповых занятия в неделю в зале были обязательными, домашняя тренировка под видео, которое присылал тренер, тоже, плюс 1 раз поход в спортзал — по желанию. Не слабо так для новичка, да?
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Каждый день мы должны были вести дневник питания: записывать все, что попадало к нам в рот. Каждые 2 недели сдавали дневник на проверку тренеру. Это достаточно дисциплинировало.
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У марафона был общий чат, куда все участники должны были присылать фото своих порций и описание блюда. Сюда же тренер по понедельникам скидывала видеотренировку. Каждый из нас ее выполнял в течение недели, записывали себя на видео и отправляли тренеру. За не выполненную домашнюю тренировку был штраф — 50 берпи в зале. Постоянный чат с участницами и тренером — это очень удобно. Можно задать любой вопрос, спросить, что и где купить, чем заменить какой-то продукт.
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Бонусом были вебинары диетолога, психолога, косметолога и прочих «женских» гуру. Полезное дополнение, надо сказать: я для себя много нового открыла в тех диетах, на которых когда-то сидела.
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Победитель получал подарки-сертификаты от партнеров проекта. И вот здесь есть очень несправедливый момент: побеждал тот, кто смог сбросить больше всего кг. И ежу понятно, что тот, кто весил 110 кг, сбросит явно больше того, кто весил 50 кг. Поэтому я сразу на победу не рассчитывала.
Я больше воспринимала марафон как волшебный пинок, который подтолкнет меня к здоровому образ жизни. Но не тут-то было.
Начало
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Нас было 30 человек. Возраст — от 16 до 50 лет. Вес — от 50 до 130 кг. Молодые мамы, бывшие спортсменки и новички, девочки-школьницы с явными гормональными нарушениями — очень разношерстная компания. Сначала я не придала этому значения, но, когда начался марафон, я заметила, как тяжело молодым мамам даются упражнения на пресс. Я видела, как сложно полным женщинам выполнять силовые тренировки, как у них болят суставы. И как даже у 16-летних все лицо покрывалось красно-белыми пятнами от нагрузки. Но тренер заставляла всех делать одинаковое количество упражнений несмотря ни на что.
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Первые занятия давались мне очень тяжело, но это и неудивительно. А вот самое печальное, что через пару силовых тренировок у меня стали болеть колени и левое плечо. Пожаловавшись тренеру, я услышала спокойное: «Ничего, пройдет». И, вы знаете, прошло, но через 3 месяца после марафона. Когда мне это аукнется — остается загадкой.
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Резкий переход на правильное питание обернулся стрессом для организма. На 2-ю неделю посыпались волосы, стали ужасно слоиться ногти. Вот этого я точно не ожидала, ведь я перешла на правильное питание. Что не так? Перепугалась и с 3-й недели подключила витамины.
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Сначала результаты были, и даже очень вдохновляющие. Но к концу 1-го месяца стрелка на весах застыла, сантиметры перестали таять. Сказать, что энтузиазм убавился, — ничего не сказать. Я сорвалась и все выходные ела одну запрещенку.
Вообще срывы в течение проекта — это нормально. Только важно обратно вернуться на истинный путь.
Процесс
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Кстати, остановка веса произошла у большинства девочек из группы, просто у каждой в свое время. И в чем же была проблема? А в том, что у организма есть свой секрет. А у некоторых — даже свой запрещенный ингредиент. Одна участница где-то прочитала о кислотно-щелочной диете. Решила попробовать этот вариант и исключила из рациона продукты, которые окисляют организм, а именно: яйца и помидоры. И вес резко стал падать. Хотя это ведь продукты из правильного питания. Парадокс! Моим секретом оказалось уменьшение порции. Я стала четко отмерять по 200 г за прием пищи, и дело пошло.
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Я всегда устраивала себе читмилы. То есть иногда ела запрещенные продукты, чтобы не сорваться в дальнейшем. Да и организм через некоторое время привыкает к новой диете. Сначала он теряет лишние килограммы, но понемногу тенденция снижается и сброс веса останавливается. Читмил — это своеобразная встряска, которая дает метаболизму вновь разогнаться. Поэтому каждую неделю я себе устраивала «все-что-хочешь-на-ужин». И когда все нормальные люди ждали пятницу, чтобы отдохнуть, я ждала ее, чтобы от души наесться пиццы и мороженого.
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Никто не несет ответственности за твое здоровье, кроме тебя. В договоре, если таковой вообще имеется, это обязательно прописано. А значит, если будут последствия от перегрузок — решай свои проблемы сам. У некоторых из нашей группы были. Девочки сошли с дистанции не из-за лени, а из-за болей в суставах и проблемах с женскими органами.
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Через пару недель мне наскучили тренировки. Они были достаточно однообразны, просто со временем мы делали больше подходов. Ходить на занятия стало неинтересно, а от этого и запал пропадает.
Я поняла, что в любом марафоне важен энтузиазм и его постоянно надо чем-то подпитывать. В фитнесе это результат и разнообразие тренировок.
Итог
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По итогам марафона я сбросила 3,5 кг. Для 2 месяцев — немного, но гораздо больше ушло в размерах. Визуально я стала стройнее, улучшилась выносливость: на 7-й этаж залетала на раз-два. В принципе, я результатом осталась довольна. Но!
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Моя психология работала так: сейчас 2 месяца держу себя в руках, а дальше — посмотрим. «Смотреть» долго не пришлось: вес и сантиметры вернулись на свои места через месяц после марафона. А все потому, что правильное питание и тренировки не стали для меня образом жизни, это был «забег на короткую дистанцию».
Что я вынесла из этих 2 месяцев:
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Мотивация — наше все! Если ее нет — будешь пропускать тренировки, находить отговорки и тащить в рот что попало. Надо четко понимать, зачем тебе это нужно, иначе все бесполезно.
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Переходить на правильное питание нужно постепенно. В идеале недели за 2 до проекта исключать вредные продукты. На резкую смену рациона организм обязательно ответит негативно.
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Фитнес-марафоны все-таки штука массовая и нацелена на извлечение прибыли, а не на наше оздоровление, поэтому важно слушать свой организм.
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Да и вообще участвовать в таких проектах хорошо, если после него сделать правильное питание и спорт своим образом жизни.
Результаты будут после любого подобного проекта — факт: марафоны небеспричинно так популярны. Но вместе с плюсами, будут и минусы. И к этому надо быть готовым.
А вы участвовали в марафонах? Какие были результаты?
Фото на превью AJ_Watt / Gettyimages