Я прошла фитнес-марафон и хочу рассказать, почему даже после жестких тренировок вес все равно вернется

Кстати, остановка веса произошла у большинства девочек из группы, просто у каждой в свое время. И в чем же была проблема? А в том, что у организма есть свой секрет. А у некоторых — даже свой запрещенный ингредиент. Одна участница где-то прочитала о кислотно-щелочной диете. Решила попробовать этот вариант и исключила из рациона продукты, которые окисляют организм, а именно: яйца и помидоры. И вес резко стал падать. Хотя это ведь продукты из правильного питания. Парадокс! Моим секретом оказалось уменьшение порции. Я стала четко отмерять по 200 г за прием пищи, и дело пошло.

Я всегда устраивала себе читмилы. То есть иногда ела запрещенные продукты, чтобы не сорваться в дальнейшем. Да и организм через некоторое время привыкает к новой диете. Сначала он теряет лишние килограммы, но понемногу тенденция снижается и сброс веса останавливается. Читмил — это своеобразная встряска, которая дает метаболизму вновь разогнаться. Поэтому каждую неделю я себе устраивала «все-что-хочешь-на-ужин». И когда все нормальные люди ждали пятницу, чтобы отдохнуть, я ждала ее, чтобы от души наесться пиццы и мороженого.

Никто не несет ответственности за твое здоровье, кроме тебя. В договоре, если таковой вообще имеется, это обязательно прописано. А значит, если будут последствия от перегрузок — решай свои проблемы сам. У некоторых из нашей группы были. Девочки сошли с дистанции не из-за лени, а из-за болей в суставах и проблемах с женскими органами.