Я узнала, что будет с кожей, если начать пользоваться тканевой маской каждый день

Про корейскую 10-ступенчатую систему по уходу за лицом хоть что-то да слышал, наверное, каждый из нас. Одним из ее этапов является нанесение тканевой маски. Каждый день. И у этой отдельной ступени появляется все больше поклонников.

Привет, меня зовут Лена. Как и многие, я считала, что наносить такую маску следует 1–2 раза в неделю, не чаще. Специально для AdMe.ru я решила провести собственный эксперимент и выяснить, что будет, если пользоваться ею каждый день. Я не дерматолог и не косметолог, мои выводы основываются только на личном опыте и не являются призывом к действию.

Как работает маска

Считается, что тканевые маски придумали гейши: они смачивали кусочки шелка дистиллированной цветочной водой и прикладывали к лицу. Современные маски обычно изготавливают из хлопка, микрофибры, гидрогеля или биоцеллюлозы, пропитанной концентрированной сывороткой. Материал удерживает влагу, не дает сыворотке слишком быстро испаряться, позволяя ее активным ингредиентам максимально эффективно и быстро проникнуть в кожу. Но будьте осторожны и не держите ее дольше положенного времени (обычно это 15–20 минут): вместо увлажнения будет обратный эффект.

Поклонники

У метода ежедневной тканевой маски есть поклонники как среди обычных людей, так и среди знаменитостей. Например, китайская актриса Фань Бинбин известна тем, что использует больше 700 масок в год, то есть наносит примерно 2 в день. А на Reddit в группе, посвященной любителям корейской косметики, есть целое обсуждение на данную тему. Те, кто уже попробовал «маскироваться» каждый день, отмечали положительные изменения. Кстати, подобный эксперимент проводился и ранее. А кое-кто из блогеров попробовал наносить и по 2 маски в день, подобно Фань. Возросший интерес привел к тому, что некоторые косметические магазины, например Soko Glam, даже стали предлагать наборы масок — на каждый день недели. Производитель обещает, что к 7-му дню вы будете поражены тем, насколько великолепно выглядит и чувствует себя ваша кожа.

Что думают дерматологи

Некоторые дерматологи согласны с тем, что тканевую маску можно использовать каждый день. Например, Элизабет Танзи, доцент кафедры дерматологии, считает, что маску можно использовать ежедневно, но только если она не содержит отшелушивающих кислот. Например, гликолевая для постоянного использования слишком агрессивная. Элизабет полагает, что тканевые маски — хороший вариант для людей с чувствительной кожей, потому что в них меньше консервантов, а стало быть, и меньше шансов вызвать раздражение. Дебра Джалиман, дерматолог из Нью-Йорка, соглашается. По ее словам, ежедневное использование тканевой маски может помочь повысить уровень увлажнения кожи. Но она предостерегает людей, склонных к образованию акне: «Тканевая маска может усугубить акне, потому что закупоривает и блокирует поры». Дерматолог из Беверли-Хиллз Ава Шамбан сравнивает маску с «ежедневным использованием сверхмощного увлажняющего крема».

Мой эксперимент. День 1-й

Вот с какой кожей я приступаю к эксперименту. Ради его чистоты я не пользовалась дополнительным уходом, например не делала пилинг. Коротко о моей коже: с первыми признаками увядания, жирная в Т-зоне, сухая во всех других местах, склонная к акне. В общем, крутое комбо. Мой обычный уход: гель для умывания, увлажняющая сыворотка, крем для глаз и увлажняющий крем для лица. Вечером все то же самое, только иногда вместо крема сквалановое масло. Сейчас, зимой, моя кожа очень сухая и часто шелушится. Для эксперимента я использовала маски с «мягким» составом: с эффектом увлажнения, лифтинга.

День 14-й

Первые результаты появились сразу, но это и ожидаемо. Эффект теплички сработал, сразу после маски кожа стала напитанной, приятной на ощупь, шелушения скрылись. Так как я пользовалась маской каждый день, этот эффект никуда не пропадал, как случалось раньше, когда маска пускалась в ход по случаю. Самые заметные изменения появились примерно спустя неделю — я обратила внимание, что высыпания стали пропадать, на подбородок было уже не так страшно смотреть.

День 28-й. Итоги

Это я почему такая грустная и уставшая на первой фотографии? Это потому что у меня тогда масочки не было. Ну а если серьезно — я рада, что решила провести эксперимент, моя кожа изменилась к лучшему. Во-первых, она теперь нереально увлажнена, и это видно, и это чувствуется. Я постоянно трогаю лицо — оно такое гладкое и мягкое, а поры, несмотря на склонность к акне, не забились. Во-вторых, уменьшилось воспаление на коже. Правда, не знаю, связано ли это с масками, но специально я ничего не делала. Конечно, никакого лифтинга не случилось, и, если бы не моя проблемная кожа, изменения со стороны не были бы так заметны. Но еще раз повторю: я не косметолог, поэтому ничего не советую. Если вы захотите провести свой эксперимент, лучше сначала посоветуйтесь со специалистом. Вывод: однозначно продолжу пользоваться тканевой маской и даже попробую внести разнообразие и 1–2 раза в неделю применять более «агрессивные», например с кислотами. Заодно присмотрюсь к корейской 10-ступенчатой системе по уходу за кожей, возможно, с ней моя кожа еще больше похорошеет.