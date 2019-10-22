«Я красивая, значит я тупая». Пользователи интернета поделились самыми жестокими стереотипами, с которыми они сталкивались
«Вышла за богатого? Явно не по любви». «Да ты посмотри на ее выражение лица а-ля „мы университетов не кончали“». «Как вы вообще в Воркуте живете среди зеков?» Подобные стереотипы о людях, городах и целых культурах совсем не редкость. И самое грустное, что шаблоны прочно укрепились в нашем подсознании. Большинство из нас машинально делают выводы об ориентации человека по его хобби, а об интеллекте — по внешности.
AdMe.ru подготовил истории из жизни людей, которые попали под шаблонное восприятие других. Некоторые же признаются, что сами когда-то грешили, вешая ярлыки как на своих близких, так и на малознакомых собеседников.
- Долгое время искренне верила, что сплетничают только женщины. Попала в преимущественно мужской коллектив и была в полной фрустрации: столько и таких грязных сплетен я не слышала ни в одной женской компании. © Marina Ulb
- Принято считать, что парни не обращают внимания на маникюр, брови и макияж. А я уверена: замечают и отмечают это для себя. Другое дело, что они не придают этому такого уж большого значения. В общем, за невнимательных дураков их держать не стоит, но и стесняться сломанного ногтя не имеет смысла. Молодые люди на самом деле внимательнее, чем принято считать. © Алина Ловицкая
- Меня часто попрекали, что я не похожа на молодую маму, мол, слишком ухоженная. А когда на меня навалилась депрессия, то дорогие мне люди удовлетворенно отстали: теперь натуральная мать. Это одно из самых ненавистных мне воспоминаний. © Anonymniy Polzovatel
- Еду из Тулы через столицу. На досмотре на вокзале полицейский спрашивает: «Откуда?» Отвечаю: «Из Тулы». Он: «Оружие, пряники, самовары есть?» © youngHeroM
- Верил, что внешность парня не важна для девушки, до тех пор, пока не стал слишком часто слышать: «ну такое... внешне он не очень», «не вышел лицом», «не в моем вкусе». Слишком уж часто, чтобы продолжать верить в байку про «мужчина должен быть чуть красивее обезьяны». © Artem Zhdanov
- Была уверена, что мужчины — хладнокровные и спокойные создания, которые все могут уладить в момент. А вот на деле нередко они ведут себя истерично, обижаются посильнее некоторых девушек. Иногда устраивают настоящий скандал в ответ на одно неосторожно сказанное слово. В общем, я пришла к выводу, что многие мужчины весьма чувствительные и тонкие натуры. Все чаще в общении с противоположным полом чувствую себя толстокожей и непробиваемой. © Маша Дубинина
Переписка с огранщиком алмазов из Якутии.
- Женщины любят ушами? Не знаю, у кого как, но лично я убедился: если девушка выбирает между тем, кто говорит, и тем, кто делает, выбор в большинстве случаев падает на второго. © Николай Гуртовой
- Работаю в строительном магазине, поэтому знаю много ребят из Средней Азии. Город у нас небольшой, часто встречаюсь с ними на улице. Мы здороваемся, перебрасываемся парой слов. Мои друзья абсолютно уверены, что через меня можно достать траву. © SnowDream
- Шаблонно мыслила, что в основном мужчины изменяют или склонны к этому. Этот стереотип был навеян слухами и еще каким-то информационным мусором. Сейчас я понимаю, что измены обоих полов случаются примерно в одинаковом коэффициенте. Этот поступок обычно зависит от взглядов человека, его мотивов, стиля жизни и прочего. Для кого-то измена — норма, для других — гадко. © Мирана Левская
- Покупала недавно постельное белье. Я не люблю цветочки и розочки в расцветке. Мне понравился монохромный комплект: белые узоры на черном фоне. Протягиваю его продавцу, чтобы купить. И тут она говорит: «Но ведь оно мужское!»
Мужу потом поручила застилать им постель. Мужское же. © lepelsin
- Не верю в гендерные стереотипы, но настоящим открытием стал знакомый — закоренелый пьющий холостяк, у которого запредельное чувство порядка. Все вымыто, разложено по полочкам, обувь аккуратно стоит в ряд. И кажется, даже придя домой пьяным, он находит в себе силы не разметать вещи в хаотичном порядке, а раскоординированными движениями положить все на свои места. © Anja Nacharova
Панк помогает женщине в берлинском метро.
- Часто слышу нечто вроде «если хорошо оделась на детскую площадку, значит, ты тупая бездельница». Интересно, это зависть? Я, напротив, всегда с восхищением смотрела на ухоженную женщину с малышом. По себе знаю, это непросто. И совсем не важно, спокойный у нее ребенок, помощь няни, муж богатый или сама заработала. В любом случае она смогла организовать свою жизнь так, чтобы находить время на себя. Стереотипное мышление для меня — это считать ухоженных и хорошо одетых женщин глупыми, надменными или тунеядками. На самом деле в подавляющем большинстве это не так. © Yulia_moda_blog
- Мой парень работает таксистом и часто подвозит меня из университета на рабочей машине. Обычно я целую его на прощание, выхожу из машины и иду к подъезду. Недавно я замешкалась у входа в поисках ключей и краем уха услышала разговор двух пожилых соседок, сидящих на лавке.
— Ты глянь, хахаль, что ль?
— Да какой там хахаль, очередной клиент. Врет она, что на врача учится.
Всегда знала о стереотипе про бабушек, называющих всех проститутками и наркоманами, но лично столкнулась впервые. Можно меня поздравить: в лигу проституток записана. © Kristophor
- Поехали с друзьями кататься на велосипедах. Набрели на ферму с огромными снопами соломы и стали на них взбираться. Стоя наверху одной такой кучи, один из друзей увидел коня, который пасся недалеко, и сказал: «Эх, своровать бы его да уехать!» На мгновение остальные притихли, а потом смеялись так, что не могли остановиться. Дело в том, что он цыган. © leo33240
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Я из Челябинска. Ездил летом в Питер. В баре познакомился с девушкой, и между нами произошел следующий диалог:
— Хорошо тут у вас, красиво.
— А вы откуда?
— Челябинск.
— О, то есть вы сейчас нажретесь и начнете всем морды бить?
Если ты это читаешь, знай: морды в тот вечер мы били, будучи трезвыми. И нечего всех под одну гребенку стричь! © shabi
А с какими стереотипами приходилось столкнуться вам? Считаете ли вы, что нельзя судить о людях, не узнав их получше? А может, были случаи, когда интуиция вас не подвела и опасения при первом взгляде на человека подтвердились позже?
Фото на превью Anja Nacharova