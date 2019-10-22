«Я красивая, значит я тупая». Пользователи интернета поделились самыми жестокими стереотипами, с которыми они сталкивались

Я из Челябинска. Ездил летом в Питер. В баре познакомился с девушкой, и между нами произошел следующий диалог:

— Хорошо тут у вас, красиво.

— А вы откуда?

— Челябинск.

— О, то есть вы сейчас нажретесь и начнете всем морды бить?

Если ты это читаешь, знай: морды в тот вечер мы били, будучи трезвыми. И нечего всех под одну гребенку стричь! © shabi