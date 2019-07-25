Взгляните на фотографии 20 человек, которые учинили расправу над своими лишними килограммами
Согласно опросу, проведенному в США, только 28 % мужчин довольны своим телосложением. Женщин в этом списке еще меньше — лишь 26 %. Но есть люди, которые продолжают жить, тихо ненавидя свою фигуру, а есть те, кто решает все-таки попробовать что-то изменить и начать нравиться себе.
Мы в AdMe.ru часто натыкаемся на фотографии таких смельчаков и даже сохраняем их на случай, если срочно потребуется глоток мотивации. Правда, таких снимков накопилось уже довольно много, и мы подумали: почему бы не поделиться ими с читателями?
1.
- Было: 200 кг
- Стало: 138 кг
2.
- Было: 138 кг
- Стало: 83 кг
3.
- Было: 102 кг
- Стало: 59 кг
4.
- Было: 100 кг
- Стало: 66 кг
5.
- Было: 104 кг
- Стало: 63 кг
6.
- Было: 149 кг
- Стало: 104 кг
7.
- Было: 79 кг
- Стало: 66 кг
8.
- Было: 147 кг
- Стало: 120 кг
9.
- Было: 121 кг
- Стало: 63 кг
10.
- Было: 174 кг
- Стало: 68 кг
11.
- Было: 154 кг
- Стало: 99 кг
12.
- Было: 121 кг
- Стало: 83 кг
13.
- Было: 99 кг
- Стало: 64 кг
14.
- Было: 141 кг
- Стало: 61 кг
15.
- Было: 124 кг
- Стало: 99 кг
16.
- Было: 99 кг
- Стало: 60 кг
17.
- Было: 150 кг
- Стало: 78 кг
18.
- Было: 76 кг
- Стало: 65 кг
19.
- Было: 217 кг
- Стало: 95 кг
20.
- Было: 137 кг
- Стало: 65 кг
Как вы думаете, всем ли к лицу худощавость? Есть ли среди ваших знакомых люди, которым идет полнота?
Фото на превью PortlyNeophyte / Reddit