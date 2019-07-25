Взгляните на фотографии 20 человек, которые учинили расправу над своими лишними килограммами

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Согласно опросу, проведенному в США, только 28 % мужчин довольны своим телосложением. Женщин в этом списке еще меньше — лишь 26 %. Но есть люди, которые продолжают жить, тихо ненавидя свою фигуру, а есть те, кто решает все-таки попробовать что-то изменить и начать нравиться себе.

Мы в AdMe.ru часто натыкаемся на фотографии таких смельчаков и даже сохраняем их на случай, если срочно потребуется глоток мотивации. Правда, таких снимков накопилось уже довольно много, и мы подумали: почему бы не поделиться ими с читателями?

1.

Было: 200 кг

Стало: 138 кг

2.

Было: 138 кг

Стало: 83 кг

3.

Было: 102 кг

Стало: 59 кг

4.

Было: 100 кг

Стало: 66 кг

5.

Было: 104 кг

Стало: 63 кг

6.

Было: 149 кг

Стало: 104 кг

7.

Было: 79 кг

Стало: 66 кг

8.

Было: 147 кг

Стало: 120 кг

9.

Было: 121 кг

Стало: 63 кг

10.

Было: 174 кг

Стало: 68 кг

11.

Было: 154 кг

Стало: 99 кг

12.

Было: 121 кг

Стало: 83 кг

13.

Было: 99 кг

Стало: 64 кг

14.

Было: 141 кг

Стало: 61 кг

15.

Было: 124 кг

Стало: 99 кг

16.

Было: 99 кг

Стало: 60 кг

17.

Было: 150 кг

Стало: 78 кг

18.

Было: 76 кг

Стало: 65 кг

19.

Было: 217 кг

Стало: 95 кг

20.

Было: 137 кг

Стало: 65 кг

Как вы думаете, всем ли к лицу худощавость? Есть ли среди ваших знакомых люди, которым идет полнота?