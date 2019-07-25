Взгляните на фотографии 20 человек, которые учинили расправу над своими лишними килограммами

60
5
45
1k

Согласно опросу, проведенному в США, только 28 % мужчин довольны своим телосложением. Женщин в этом списке еще меньше — лишь 26 %. Но есть люди, которые продолжают жить, тихо ненавидя свою фигуру, а есть те, кто решает все-таки попробовать что-то изменить и начать нравиться себе.

Мы в AdMe.ru часто натыкаемся на фотографии таких смельчаков и даже сохраняем их на случай, если срочно потребуется глоток мотивации. Правда, таких снимков накопилось уже довольно много, и мы подумали: почему бы не поделиться ими с читателями?

1.

  • Было: 200 кг
  • Стало: 138 кг

2.

  • Было: 138 кг
  • Стало: 83 кг

3.

  • Было: 102 кг
  • Стало: 59 кг

4.

  • Было: 100 кг
  • Стало: 66 кг

5.

  • Было: 104 кг
  • Стало: 63 кг

6.

  • Было: 149 кг
  • Стало: 104 кг

7.

  • Было: 79 кг
  • Стало: 66 кг

8.

  • Было: 147 кг
  • Стало: 120 кг

9.

  • Было: 121 кг
  • Стало: 63 кг

10.

  • Было: 174 кг
  • Стало: 68 кг

11.

  • Было: 154 кг
  • Стало: 99 кг

12.

  • Было: 121 кг
  • Стало: 83 кг

13.

  • Было: 99 кг
  • Стало: 64 кг

14.

  • Было: 141 кг
  • Стало: 61 кг

15.

  • Было: 124 кг
  • Стало: 99 кг

16.

  • Было: 99 кг
  • Стало: 60 кг

17.

  • Было: 150 кг
  • Стало: 78 кг

18.

  • Было: 76 кг
  • Стало: 65 кг

19.

  • Было: 217 кг
  • Стало: 95 кг

20.

  • Было: 137 кг
  • Стало: 65 кг

Как вы думаете, всем ли к лицу худощавость? Есть ли среди ваших знакомых люди, которым идет полнота?

Фото на превью PortlyNeophyte / Reddit

60
5
45
1k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я не помню пароль Я хочу зарегистрироваться