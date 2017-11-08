20 изобретений, которые хочется использовать за закрытыми дверями
Японец Кэндзи Каваками — не обычный изобретатель. Его абсурдные товары — это бунт против культуры потребления: они могут быть полезны и даже выглядят как настоящие, но все же слишком нелепы, чтобы кто-то без стеснения ими пользовался. Но даже если вы на это решитесь, у вас не получится их опробовать — эти изобретения не продаются.
AdMe.ru предлагает взглянуть на товары Кэндзи Каваками, которые заставляют задуматься о том, как далеко зашло общество потребления.
Каска для засыпающих в транспорте
Детский комбинезон-щетка для пола
С этой вещью вышла забавная история: кто-то вдохновился изобретением Кэндзи Каваками и в самом деле выпустил в продажу похожий комбинезон. Видимо, не все могут оценить иронию Кэндзи.
Приспособление для страдающих от насморка и аллергии
Вилка, сама наматывающая спагетти
Держатель для напитков
Очки с воронкой для закапывания капель
«Грудь» для кормления отцом
Зонт-палатка
Тапочки для кота
Половина посуды для худеющих
Туфли с зонтиками
Многофункциональные перчатки
Галстук-зонт
Приспособление для очистки цитрусовых
Вентилятор для лапши
Приспособление для того, чтобы не испачкаться во время еды
Масло-карандаш
Приспособление для стирки во время ходьбы
Тапочки для уборки
Трафарет для макияжа
Фото на превью iapologiseinadvance/Imgur