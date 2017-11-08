20 изобретений, которые хочется использовать за закрытыми дверями

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Японец Кэндзи Каваками — не обычный изобретатель. Его абсурдные товары — это бунт против культуры потребления: они могут быть полезны и даже выглядят как настоящие, но все же слишком нелепы, чтобы кто-то без стеснения ими пользовался. Но даже если вы на это решитесь, у вас не получится их опробовать — эти изобретения не продаются.

AdMe.ru предлагает взглянуть на товары Кэндзи Каваками, которые заставляют задуматься о том, как далеко зашло общество потребления.