20 изобретений, которые хочется использовать за закрытыми дверями

Японец Кэндзи Каваками — не обычный изобретатель. Его абсурдные товары — это бунт против культуры потребления: они могут быть полезны и даже выглядят как настоящие, но все же слишком нелепы, чтобы кто-то без стеснения ими пользовался. Но даже если вы на это решитесь, у вас не получится их опробовать — эти изобретения не продаются.

AdMe.ru предлагает взглянуть на товары Кэндзи Каваками, которые заставляют задуматься о том, как далеко зашло общество потребления.

Каска для засыпающих в транспорте

Детский комбинезон-щетка для пола

С этой вещью вышла забавная история: кто-то вдохновился изобретением Кэндзи Каваками и в самом деле выпустил в продажу похожий комбинезон. Видимо, не все могут оценить иронию Кэндзи.

Приспособление для страдающих от насморка и аллергии

Вилка, сама наматывающая спагетти

Держатель для напитков

Очки с воронкой для закапывания капель

«Грудь» для кормления отцом

Зонт-палатка

Тапочки для кота

Половина посуды для худеющих

Туфли с зонтиками

Многофункциональные перчатки

Галстук-зонт

Приспособление для очистки цитрусовых

Вентилятор для лапши

Приспособление для того, чтобы не испачкаться во время еды

Масло-карандаш

Приспособление для стирки во время ходьбы

Тапочки для уборки

Трафарет для макияжа

Фото на превью iapologiseinadvance/Imgur

5 На склад!
8 Комментарии
  • 8 ноября 2017
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