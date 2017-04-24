Всю боль этих 16 фотографий поймет только тот, кто хотя бы раз сидел на диете

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Каждый, кто хотя бы раз в жизни сидел на диете, знает: путь к идеальному телу полон искушений и препятствий. Мы в AdMe.ru вспомнили свои попытки похудеть и собрали для вас несколько ситуаций, которые наверняка знакомы тем, кто в очередной раз принял решение привести себя в форму.

Когда сама вселенная напоминает тебе, что пора перестать есть

Когда никак не можешь выбрать, что лучше: стройное тело или еда

Когда пытаешься отказаться от сладкого, но кто-то из домашних принес вкусняшки

Когда решил худеть с понедельника, но перед этим хочешь побаловать себя

Когда очень ответственно подходишь к подсчету калорий

Когда хочешь питаться здоровой пищей, но ни черта не умеешь готовить

Когда купил абонемент в спортзал, но не имеешь ни малейшего понятия, что нужно делать

Когда разработал для себя идеальный план питания

Когда спорт — это вообще не твое, но ты отчаянно пытаешься

Когда тренер разрешил немного углеводов

Когда ты постоянно в шаге от того, чтобы поддаться искушению и послать все к чертям

Когда на диете уже два часа, но все еще не худой

Когда от голода ты сам не свой

Или когда вес уходит, но совсем не оттуда, откуда нужно

Когда решил устроить себе небольшую передышку

Когда лето наконец-то прошло и можно снова есть все подряд