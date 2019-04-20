Врачи приоткрыли свое рабочее «закулисье» и откровенно рассказали, что они о нас думают

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Говорят, что доктора бывают трех видов: от Бога, с Богом и не дай бог. И в зависимости от того, какой специалист попадется, появляются восторженные оды или страшные байки о медицине. А как сами врачи видят своих пациентов? Оказывается, по ту сторону баррикад бывает куда больше интересного.

Нам в AdMe.ru стало любопытно, что думают о своих пациентах люди в белых халатах. Мы подсмотрели в твиттере и на Pikabu правдивые рассказы из первых уст и готовы поделиться с вами самым интересным.

«Мне только спросить»

Все, кто так или иначе сталкивался с бесплатной медициной, знают, что такое очередь. Всегда найдется кто-то либо слишком наглый, либо «от Надежды Петровны, подруги завхоза». На самом деле врачи тоже совсем не в восторге от такого положения дел, ведь им нужно принять всех записавшихся на прием, к тому же кроме осмотра есть очень много бумажной работы, на которую просто не остается времени.

Ложные вызовы

Если за ложные вызовы полиции, например, полагается штраф, то в случае вызова скорой никаких санкций от государства не предусмотрено, поэтому врачам неотложки часто приходится ездить просто так . Например, мужчина с межреберной невралгией вызывал скорую каждый день, а от лечения отказывался. Его в шутку назвали постоянным клиентом.

. Например, мужчина с межреберной невралгией вызывал скорую каждый день, а от лечения отказывался. Его в шутку назвали постоянным клиентом. Пользователь под ником @Esterly рассказал, до какого маразма могут доходить вызовы: «Вызов от мужчины, 40 лет. Повод вызова: „Плохо в подъезде“. На деле выяснилось, что жена обиделась и не пускает его в квартиру. Одному ему стало тоскливо. Он просил нас выбить дверь или отвезти его в больницу, где веселее».

Люди часто преувеличивают симптомы, сами себе ставят диагнозы или даже откровенно врут. Эта ситуация напоминает притчу о мальчике, который кричал: «Волки!» После пустяковых или ложных вызовов у сотрудников неотложки подрывается доверие к пациентам. Врач скорой помощи под ником @captain__112 откровенно написала об этом: «Пока мы едем на температуру 37,5 или „послушать“, где-то не может дождаться помощи человек с инфарктом».

Пациенты умнее

Все любят заниматься самолечением. Поколение помладше гуглит симптомы, а потом ставит себе диагноз и с пеной у рта доказывает свою правоту, нередко снимая все на камеру смартфона. Поколение постарше смотрит шоу-программы и слепо доверяет советам, которые там дают. Кроме этого, есть еще те, кто находит на форумах аналоги прописанным таблеткам и самостоятельно переназначает лечение. В нашей стране многие лекарства можно купить без рецепта врача, что прибавляет медработникам головной боли.

Для многих пациентов высшее образование и квалификация врача — не аргумент. Они куда больше доверяют тому, что говорят их знакомые, или той информации, которую где-то сами найдут и поверят в нее. Например, одна пара подала в суд на перинатолога за то, что их ребенок родился с синдромом Дауна. Они искренне верили, что это вина доктора.

Ты же врач

Мы уже слышали много баек о мастере на все руки «тыжпрограммисте» или безотказном добром друге «тыжфотографе». Однако «тыжврач» тоже часто отбивается от атак вездесущих знакомых. К ним относятся просьбы о выписке больничного по старой дружбе или же поддельной справки о прохождении медкомиссии, а также многие другие незаконные махинации.

У каждого врача есть своя спецификация, в которой он компетентен и имеет право давать консультации. Но для многих людей врач — это специалист на все руки, а значит, может одновременно диагностировать панкреатит, вылечить отит и выписать антидепрессанты. Поэтому знакомые часто просят у них ответа или чудо-пилюли и искренне обижаются, когда им советуют обратиться к специалисту в какой-то конкретной области.

Народная медицина и псевдонаука

Полоскание горла трупиками пчел, растирание лимонным соком при температуре, компрессы из пареного лука — чего только не повидали врачи в своей практике. Многие из них могли бы выпустить свою книгу с советами по народной медицине.

Чтобы «не травиться всякой химией», люди увлекаются гомеопатией, натуропатией и прочими видами альтернативной медицины. У каждого врача найдется с десяток таких забавных случаев из практики, от которых одновременно и грустно, и смешно. Ведь рано или поздно и таким пациентам приходится обращаться в больницу.

К сожалению, лечение нетрадиционной медициной может привести к печальным последствиям, которых немало в практике врачей. Это касается религиозных людей, которые из-за принципов отказываются от переливания крови или ждут чудесного выздоровления, запуская болезнь. В группу риска входят дети, живущие в закрытых общинах, женщины, рожающие дома без присутствия акушера.

Суровые пациенты

Мужественные мужчины, зашивающие раны прямо на себе, встречаются не только в кино. Порой врачам приходится убеждать пациентов принять их помощь, разъясняя все возможные последствия. Девушки тоже не отстают: пользователь под ником @bubukanavorotn1 поделился случаем, как молодая девушка с артериальным кровотечением спрашивала, успеет ли в парикмахерскую к 11:00.

Но, с другой стороны, случаются и чудеса. Человеческий организм все еще остается загадкой и нередко удивляет даже самых бывалых профессионалов. Например, врачи описывают случаи, когда после удаления яичника орган полностью регенерировался уже через 2 недели, будто и не было никакой операции (таких пациентов в шутку называют ящерицами).

Врачи тоже люди

Многие думают, что врачи становятся циничными и даже бесчувственными. Но на самом деле они глубоко переживают свои неудачи, даже обращаются к психологу и страдают депрессией, если потеряют пациента. Они могут не подавать вида, но обычное доброе слово и благодарная улыбка могут поднять им настроение на весь день .

. Особенно врачи переживают из-за детей. Маленькие пациенты обычно очень добры и наивны, что не может не трогать сердца. А еще медицинские работники любят ваших котиков и часто фотографируют их на вызовах на дом, собирая коллекции с пушистыми в своих телефонах.

Рисунок на стекле детской онкологии в Бишкеке.

Бонус: почему у врачей маленькие зарплаты

А среди ваших знакомых есть врачи? Что они рассказывают вам о своей работе?