Визажист с легкостью превращает себя в звезд, используя вместо фотошопа косметику

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В ноябре 2015 года визажист из Манчестера Алексис Стоун ( Alexis Stone ) опубликовал свою первую фотографию в Instagram. На сегодняшний день за его аккаунтом в этой социальной сети следят более полумиллиона человек. А все потому, что Алексис при помощи макияжа может перевоплотиться в любого человека и делает это так, что просто челюсть отвисает.

Не так давно он примерил на себя образ Марио Дедивановича, личного визажиста Ким Кардашьян. Марио высоко оценил творчество своего коллеги, сказав, что в его интерпретации он выглядит даже лучше, чем в жизни.

AdMe.ru предлагает посмотреть лучшие работы Алексиса, которые доказывают, что мейкап могли бы изучать в Хогвартсе как один из разделов магии.