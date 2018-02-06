Визажист с легкостью превращает себя в звезд, используя вместо фотошопа косметику
В ноябре 2015 года визажист из Манчестера Алексис Стоун (Alexis Stone) опубликовал свою первую фотографию в Instagram. На сегодняшний день за его аккаунтом в этой социальной сети следят более полумиллиона человек. А все потому, что Алексис при помощи макияжа может перевоплотиться в любого человека и делает это так, что просто челюсть отвисает.
Не так давно он примерил на себя образ Марио Дедивановича, личного визажиста Ким Кардашьян. Марио высоко оценил творчество своего коллеги, сказав, что в его интерпретации он выглядит даже лучше, чем в жизни.
AdMe.ru предлагает посмотреть лучшие работы Алексиса, которые доказывают, что мейкап могли бы изучать в Хогвартсе как один из разделов магии.
Джонни Депп
Марио Дедиванович
Леонардо Ди Каприо
Дженнифер Лоуренс
Наоми Кэмпбелл
Мадонна
Мэрайя Кэри
Мэрилин Мэнсон
Дита фон Тиз
Ким Кардашьян
Эллен Дедженерес
Кевин, «Один дома»
Шер
А вот и сам Алексис
А какой образ понравился вам больше всего?
Фото на превью thealexisstone / Instagram