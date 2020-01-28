В твиттере запустили флешмоб, где люди делятся вывесками, авторы которых познали все тонкости рекламного искусства

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Чего только не придумают люди, чтобы привлечь внимание к своим заведениям. Тут и волшебный нейминг, и игра с ассоциациями, и даже намеки на флирт. На самом деле такая реклама, может, и работает, но нам кажется, что некоторые авторы чересчур гонятся за оригинальностью.