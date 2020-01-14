В твиттере рассказали, как правильно смотреть «Иронию судьбы», и это обескуражит даже тех, кто видел фильм сотню раз
Главной российской новогодней комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!» в 2020 году исполняется 45 лет. За время существования картина Эльдара Рязанова заслуженно превратилась в символ долгожданного праздника, а имена ее героев успели стать нарицательными. В минувшие каникулы пользователь твиттера Алексей Сафонов решил взглянуть на знакомую всем киноленту по-новому. Он запустил тред, в котором предложил посмотреть на сюжет фильма со стороны разных персонажей, и тот собрал тысячи лайков и сотни откликов.
Нас в AdMe.ru обескуражили комментарии участников нашумевшего треда, и мы решили разделить свой восторг с вами. Такой необычный подход к просмотру введет в ступор даже тех, кто смотрел комедию несчетное количество раз.
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Вы никогда не смотрели «Иронию судьбы» со стороны Ипполита? Вам резко перестанет нравиться фильм. Ты успешный мужик, не глупый, не урод. Приходишь домой к любимой в главный праздник, а там пьяное быдло шлет тебя куда подальше. А женщина твоя за день уходит к нему. © from_safonov
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Я с детства так и смотрела этот фильм — со стороны Ипполита. Интуитивно. Мне было неприятно все в нем и грустно. Особенно было жаль Галю. Она мне казалась красивее Нади. © BokovaSveta
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Вы никогда не смотрели «Иронию судьбы» со стороны водителя самосвала, засыпавшего машину Ипполита снегом? Вам резко перестанет нравиться фильм. Вы работаете в новогоднюю ночь, в то время как другие бухают, критикуют заливную рыбу и вообще отрываются как хотят... © Kostik354
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Вы никогда не смотрели «Иронию судьбы» со стороны Нади? Вам резко перестанет нравиться фильм. Ты вылизываешь квартиру, готовишь разносолы, встречаешь Новый год. Вдруг пьяное быдло вваливается в твою квартиру, ругает тебя, твою готовку, твой образ жизни, а жених занимается ерундой и ревнует. © RavenTelvanni
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Вы никогда не смотрели «Иронию судьбы» со стороны Павлика? Вам резко перестанет нравиться фильм. Вы до конца жизни не узнаете наверняка, чем занимался Лукашин, якобы по ошибке улетев в Питер, где находится ваша жена, которой он испортил свадьбу своими неуместными признаниями и пожеланиями. © Dalnoboy18
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Вы никогда не смотрели «Иронию судьбы» со стороны героини Ахеджаковой? Вам резко перестанет нравиться фильм. Ты одинокая учительница, встречаешь Новый год с коллегой и ее мужем. Приходишь в гости, а там другая коллега целуется с мужиком. А ты стоишь в дверях и смотришь. © svetachalova
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С точки зрения Ахеджаковой: «Что Новосельцев делает в Ленинграде в новогоднюю ночь? У него же отчет не доделан!» © Donna_132
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Вы никогда не смотрели «Иронию судьбы» со стороны заливной рыбы? Вам резко перестанет нравиться фильм. Вы лежите на тарелке, вокруг вас слой неопрятного желе и овощей, вы слушаете речи людей, попасть в чей-то желудок — единственный смысл вашей жизни. И вы еще оказываетесь крайней. © DusyaLaP
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А если посмотреть на «Иронию судьбы» со стороны собаки? «Еду себе в лифте, никого не трогаю, вдруг вваливается пьяный мужик, дышит перегаром, называет Джимом, хотя я Альма...» © medvedevpaint
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Вы никогда не смотрели «Иронию судьбы» со стороны мамы Нади? Вам резко перестанет нравиться фильм. Вы, женщина пенсионного возраста, сторожите преступника, который поет. Дочь поведением смахивает на путану. «Да и на лестнице торчать холодно». © MirumeToya
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Вы никогда не смотрели «Иронию судьбы» со стороны пассажира в самолете рядом с Лукашиным — как он это видит? © Dr_Alexander_M
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Вы никогда не смотрели «Иронию судьбы» со стороны шапки Ипполита? Вам резко перестанет нравиться фильм. Вы зимняя шапка-ушанка, которая вообще не греет уши и не придает даже красоты образу, а герой фильма так вообще берет и мочит вас в душе. © victoryufa
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Вы никогда не смотрели «Иронию судьбы» со стороны невесты Лукашина? Твой мужик так напился, что испортил праздник тебе и другим людям, а потом вообще бросил тебя в Новый год. © mayya_gv
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По-моему, «Ирония судьбы» ни с чьей стороны не может быть хуже, чем со стороны Гали. Мне всегда было ее очень жалко. © iamr4g31n54n17y
А глазами какого героя вы смотрите «Иронию судьбы»?
Фото на превью mayya_gv / Twitter