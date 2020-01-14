В твиттере рассказали, как правильно смотреть «Иронию судьбы», и это обескуражит даже тех, кто видел фильм сотню раз

Вы никогда не смотрели «Иронию судьбы» со стороны Ипполита? Вам резко перестанет нравиться фильм. Ты успешный мужик, не глупый, не урод. Приходишь домой к любимой в главный праздник, а там пьяное быдло шлет тебя куда подальше. А женщина твоя за день уходит к нему. © from_safonov

Я с детства так и смотрела этот фильм — со стороны Ипполита. Интуитивно. Мне было неприятно все в нем и грустно. Особенно было жаль Галю. Она мне казалась красивее Нади. © BokovaSveta

Вы никогда не смотрели «Иронию судьбы» со стороны водителя самосвала, засыпавшего машину Ипполита снегом? Вам резко перестанет нравиться фильм. Вы работаете в новогоднюю ночь, в то время как другие бухают, критикуют заливную рыбу и вообще отрываются как хотят... © Kostik354