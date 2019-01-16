В твиттере есть аккаунт, где оценивают собак нестандартным способом. Мы отобрали 20+ самых милых конкурсантов

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В твиттере есть довольно оригинальный аккаунт, который полностью посвящен собакам. Там не публикуют лайфхаки для хозяев друзей наших меньших и не рассказывают о героических подвигах четвероногих, а занимаются делом поважнее: там оценивают обаятельных песиков. Причем все оценки носят юмористический характер, ведь каждая собака, засветившаяся в этом аккаунте, получает более чем 10 из 10 баллов.

Мы в AdMe.ru умилялись всей редакцией, разглядывая фото миниатюрных собачек и могучих псов. А особенно порадовались за Карла, который все-таки нашел свою шапочку с пропеллером.

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А какой песик вам запомнился больше всего?

Фото на превью WeRateDogs™ / Twitter

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