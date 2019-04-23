В темноте кто-то есть. Родители поделились леденящими кровь фантазиями своих детей

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Пожалуй, любого, у кого в доме живет кошка, иногда доводило до ужаса то, как питомец сидит, неподвижно уставившись куда-нибудь в угол или на потолок, а потом вдруг начинает медленно пятиться из комнаты. Так вот, это вы еще легко отделались. Ведь животные не могут рассказать, что же они там увидели. Другое дело дети. Хотя малыши выглядят милыми и невинными, именно они порой выдают такое, от чего волосы на затылке сначала седеют, а уже только потом начинают вставать дыбом.