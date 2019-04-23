В темноте кто-то есть. Родители поделились леденящими кровь фантазиями своих детей
Пожалуй, любого, у кого в доме живет кошка, иногда доводило до ужаса то, как питомец сидит, неподвижно уставившись куда-нибудь в угол или на потолок, а потом вдруг начинает медленно пятиться из комнаты. Так вот, это вы еще легко отделались. Ведь животные не могут рассказать, что же они там увидели. Другое дело дети. Хотя малыши выглядят милыми и невинными, именно они порой выдают такое, от чего волосы на затылке сначала седеют, а уже только потом начинают вставать дыбом.
Участники сообщества для родителей ведут своеобразную летопись детских фантазий. Все началось с одного поста, под ним быстро набралось больше 1 000 комментариев, тему подхватили и в отдельных тредах. Мы в AdMe.ru прочитали все эти истории и уже неделю не выключаем по ночам свет.
- Нашему младшему 3 годика, до недавнего времени он еще спал с нами в комнате. Был у него как-то период, когда он истерически плакал и говорил, что в зеркале корова. Мы, конечно, смеялись и не обращали внимания, пока посреди ночи собака вдруг не подскочила и не начала лаять на зеркало. Я после этого помыла зеркало святой водой, и вроде корова пропала.
- Моя в 2 года видела у люстры мальчика, который плакал. Дело было в сумерках, и в комнате были я и ее братья. Дочка смотрела периодически на люстру, а потом общалась с нами и в какой-то момент сказала: «Ну долго он еще плакать будет?» После расспросов показала на люстру и сказала, что там плачущий мальчик. Через несколько дней все повторилось.
- К моему сыну в 7 лет начал приходить друг. Зовут его Ганди. Чаще всего он приходит ночью. Сын рассказывает о нем очень спокойно. Говорит, что его вместе с родителями убили, но он как-то остался духом и давно ищет себе друга. Сын согласился с ним дружить. Приходит Ганди редко, и у них есть свой условный знак, когда ребенок может его позвать. Спрашиваю: зачем ты его зовешь? Сын говорит, что он дает ему советы, как поступать в каких-либо ситуациях.
- До 3 лет ребенок рассказывал, что родителей выбирал сам, а показывал их ему дядя по имени Смотритель.
- В старой квартире дочь все время говорила, что какая-то старуха купается в ванной.
- Моя дочка, когда спать идем, смотрит на потолок и начинает улыбаться и смущаться. Я спрашиваю: «Кто там?» Она отвечает: «Дети».
- Дочь в возрасте 3–4 лет в старой квартире периодически видела какой-то темный мохнатый шар в углу возле кровати. Пугалась его и с визгом убегала оттуда.
- А мне в детстве на потолке мерещился Айболит, который дерется со Змеем Горынычем.
- Сын где-то с 1,5 до 2,5 лет показывал в пустой угол в кухне и говорил, что там «ха». Сейчас ему 4, и когда что-то внезапно падает или стучит, он до сих пор называет это «ха». Еще одно время рассказывал про какую-то Машу и делал вид, что играет с ней, причем происходило это только в гостях у бабушки.
- Я года в 2–3 тоже по ночам, когда все спали, людей видела в нашем доме. С девочкой в кроватке моего брата даже разговаривала. Нестрашно было, обычные люди. Это было очень явно.
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Мой сын (с тех пор как начал говорить и до 2 лет) видел в прихожей собаку. Боялся туда пойти. Хотя прихожая хорошо освещалась, там ничего не висело и не стояло. Прямо говорил: «Опять собака!»
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Мне дочка все время говорит: «Пойдем с нами играть». Она единственный ребенок.
- Я маме в детстве рассказывала, что каждую ночь ко мне приходит человек и говорит, о чем и как нужно думать, чтобы наказать плохих людей, если они меня обидят.
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Моя полуторагодовалая дочка в спальне постоянно на шкаф смотрит. Шкаф напротив кровати стоит. Когда лежит, в одно и то же место смотрит и пальцем показывает, машет туда, мол, привет. Когда спрашиваю, кто там, говорит: «Уф-уф». Это она собак так называет. Потом спрашиваю: «Что он там делает?» Она морщит лицо, одно и то же выражение получается каждый раз. Один раз показала на люстре его. Я с разных точек комнаты ее просила показать, в итоге на одно и то же место показывает. Жутковато.
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Когда переехали в новую квартиру, дочка людям рассказывала, что мы вчетвером переехали. «А кто четвертый?» — «Еще один мальчик».
- Я сама на всю жизнь запомнила, как в детстве мне ночью виделась огромная черная горилла. И это было не один раз. Я боялась ночью просыпаться.
- Мой крестник, когда еще только учился говорить, показывал на какого-то дядю, даже днем бывало. Но он мало слов знал, и мы просто вопросы задавали: добрый или злой, обижает или нет. Он сказал, что добрый и не обижает. А потом как-то спросили, откуда он взялся, на что ребенок сказал: «Дядя бибип бабам», — и на дорогу показал. Мурашки по коже.
- Я один раз чуть не описалась ночью, когда ребенок разбудил меня, тоненьким голоском вещая: «Мамаааааа, там у двери стоит какая-то тетя».
- Отчетливо помню, как в детстве (когда меня укладывали не в спальне, а в зале на раскладном кресле) ночью приходил череп коровы и бодал меня, прямо в стопы мне рогами врезался. Очень боялась там спать, но меня никто не слушал.
- Сын рассказал, что боится ночью идти по полу от своей кровати к моей, и всегда просит меня саму лечь к нему, если становится страшно: «Раньше, когда я ночью переходил, меня кто-то хватал за ноги, он был большой». И показал при этом что-то размером с овчарку.
- Дочери было 2,5 года. Прихожу за ней в сад, воспитатель и говорит: «О, к вам бабушка приехала! Ваша дочь весь день о ней только и говорит. Мол, придет домой, а там бабушка Лена ее ждет!» Потом у дочери спрашиваю: «Кто такая Лена?» Она отвечает, что бабушка ее, что прилетает к ней и они играют.
- Лет в 8 стала видеть сначала тетю, которая приходила к моей кровати (я спала с бабушкой), стояла и смотрела на меня. Потом с ней стал приходить дядя, но он стоял чуть дальше от меня. Выходили они из другой комнаты, а потом возвращались туда же. Когда рассказала родителям, стали сыпать четверговую соль на порог спальни. Тогда они приходили и стояли на пороге, ровно по линии соли.
- Малой просыпался и смотрел нам за спины. Потом начинал дико реветь и показывать пальцем. Когда пытались у него спросить, что там, он ревел: «Они сзади вас!» А иногда смотрел на мое лицо и тоже впадал в истерику: «У папы нет глаз!»
- Мне сын в 2 года про какую-то руку рассказывал. Что у нее нет ротика, животика — одна ручка. Что он ее часто видит и боится. Он с нами до 5 лет спал в одной кровати, боялся руки.
- Сын видел тетю в углу своей комнаты, но говорил, что нестрашная. Не боялся. Я выходила на улицу (живем в частном доме) и наблюдала за сыном. Смотрел в угол гостиной, пальцем показывал и заливался смехом, играл.
- Мы с сестрой-двойняшкой лет до 5–6 каждую ночь видели огромного черного кота. Он то сидел на окне и смотрел на младенца-братика в кроватке, то на самой кроватке, если вдруг ее переставляли от окна к стене.
- Мой сын на днях, находясь на даче, в один день увидел летающего мальчика в красной одежде, а в другой — дядю в черном. Последнего испугался, сказал: «Я боюсь».
- Кто-то точно развлекал сына после ванны. Я его на столик клала, и он смотрел в точку слева, чуть ниже потолка. Смеялся, рассказывал, что делал сегодня. Это долго длилось, лет до 2. Я даже не мешала. Отходила в сторону и ждала. Мне казалось, что это дедушка или бабушка мои с ним играли.
- У моей дочки есть друг-верблюд. Невидимый. Размером с хомяка.
- Мне года в 3–4 часто снился некий «дедушка Татя» (только повзрослев, я узнала, что означает слово «тать», а тогда сама его так называла, представляете), который вылезал из шкафа и щекотал меня, вводя в состояние полного ужаса. Я боялась засыпать!
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Моя сестра в течение 3 лет дружила с некоей Птичей. С ней она умывалась, садилась за стол, и не дай бог забыть положить еще один прибор! Идем с ней на прогулку. Я сестре говорю: «Тебе купить мороженое?» А она мне: «А Птиче купишь? Ей уже можно, горло прошло».
- Мой в 3 года говорил, что в комнате на столе сидит тетя. У нее даже было имя — Марашаба. И знаете, когда я начала допытываться, как она выглядит, мне стало дурно. Лучше бы не спрашивала. Это длилось месяца 2.
- 3-летний сын моей подруги всем рассказывает про то, что у него есть муж, который заболел, поехал в больницу и теперь всегда рядом с ним. Так и говорит: «Вот это мой муж, зовут его Минноу».
- Моя дочка (7 лет) иногда рассказывает, что помнит, как ей предложили ТАМ выбрать маму. Говорит: «Были разные. Была даже блондинка одна, но я знала, что выберу тебя. Я тебя еще раньше видела и знала. Будто мне кто-то дал на кнопку нажать на планшете».
А чего в детстве боялись вы? Может быть, и ваши родители обзавелись парой седых волос, слушая рассказы о «дяде в зеркале»?